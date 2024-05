#LoQueDiceMrX Por si algo faltaba para meterle más ruido al proceso electoral, salta ahora la denuncia de que en algunas regiones de la entidad...

HACEN OLAS

Por si algo faltaba para meterle más ruido al proceso electoral, salta ahora la denuncia de que en algunas regiones de la entidad se realiza la compra de credenciales de elector.

Eso sí, al momento de informar sobre el posible acto delictivo, el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, no dijo en qué municipios se ha detectado esta nociva práctica.

Señaló que se han visto algunos casos de que “miembros y seguidores de varios partidos políticos” están ofreciendo dinero en efectivo y despensas para influir en el voto de los ciudadanos de Sonora.

Así que, de acuerdo con el delegado de la FGR, llegarán hasta las últimas consecuencias y ya integran las carpetas de investigación para entregarlas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Esperemos que, como dijo el delegado federal, se esclarezca este caso y no quede sólo en un “mitote” que venga a desestabilizar el proceso electoral en Sonora.

DESPIDOS MASIVOS

Sin decir “agua va” 13 empleados de la Sindicatura Municipal de Puerto Peñasco fueron despedidos de forma injustificada, a decir de la Síndica Municipal, quien denunció haberse quedado de la noche a la mañana sin personal para absolutamente nada.

A pesar de que la dependencia se encuentra abierta, no puede realizar trámites a la ciudadanía por el cierre de cajas y clausura del sistema, dejando al personal fuera de funciones y afectando a los usuarios.

La Sindicatura denunció que la gente no puede pagar terrenos asignados ni hacer pago de ningún trámite, hablando de titulaciones, deslindes, traslados de dominio, etc., por lo que procederá a hacer las denuncias a la Contraloría Estatal ya que las autoridades municipales no le contestan el teléfono.

Y como es tiempo de campañas, todo se justifica y al parecer a la actual Síndica le tomaron video en un evento del candidato a la Presidencia Municipal... pero de Movimiento Ciudadano y no de la alianza de Corazón por Sonora, por donde compite la hermana del actual Alcalde, por lo que todo parece indicar le hicieron corte de caja… Así las cosas.

PROPUESTAS

Donde buscan aprovechar la “temporada de ofertas” es en la Unión de Usuarios de Hermosillo, pues elaboraron propuestas para presentarlas a los candidatos a puestos de elección popular.

Y, por supuesto, destaca el tema del agua, sobre el cual Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización, pidió que se garantice un mínimo de 50 litros por persona al día.

Además, lo importante aquí es que esto sea elevado a la Ley de Agua de Sonora, con el fin de que ya no se realicen los cortes del servicio a usuarios que se atrasen con los pagos.

“Junto con pegado”, también buscan que se amplíe la tarifa social para beneficiar a más usuarios, así como la expansión y mejora del sistema de distribución de agua.

Veremos qué candidato, de ganar por supuesto, hace suyas las propuestas de la Unión de Usuario.

ALBOROTÓ LA BITACHERA

Pues resulta que en días pasados el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas hizo una declaración que desató una serie de comentarios y reacciones.

El comentario en cuestión fue que en la carrera por la Presidencia el candidato que va en tercer lugar debería declinar por el segundo para así construir una oposición más robusta, ya que “México es una responsabilidad más grande por encima de los partidos”.

Por supuesto que esto provocó que el candidato de MC a la Presidencia (Jorge Álvarez Máynez) saliera a matizar lo dicho y aclarar que la tercera en las encuestas (según él) es la candidata de Fuerza y Corazón por México (Xóchitl Gálvez), tirando la piedra para otro lado.

Pero esto no quedó ahí, el tema quedó en el aire y el día de ayer brincó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien propuso que si el candidato “fosfo” declinaba él renunciaba a la presidencia del tricolor y a su curul.

De ese tamaño está el movimiento de piezas, a poco de la jornada del 2 de junio.

