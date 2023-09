#LoQueDiceMr.X Ahora sí que lo fue un hecho histórico e inédito, es el anuncio del acuerdo que lograron el gobernador Alfonso Durazo Montaño y directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque impactará directamente en el bolsillo de los sonorenses.

***

GOBIERNO ESTATAL Y CFE LOGRAN ACUERDO

Resulta que se logró aumentar el rango del consumo de kilowatts, que actualmente es de 0 a 300 kilowatts con costo unitario de .727 pesos al tope de los mil 200 kilowatts que tendrían el mismo precio.

Junto con José Martín Mendoza Hernández, director general de la CFE de suministración de servicios básicos a nivel nacional y Hugo Niebla, gerente de suministro básico de la CFE en Sonora, Durazo Montaño explicó que habría un segundo rango de consumo, que es el intermedio superior, que también se ampliará pasando de mil 200 a dos mil 500 kilowatts, pero este disminuiría su costo de 2.21 pesos a .91 pesos.

Además, parte del acuerdo fue el incremento que tendría el subsidio de la tarifa 1F, de 590 millones a mil 200 millones de pesos y que aquellos usuarios que aún no han liquidado su recibo de luz no serían objeto de cortes del servicio y lo pagarían entre septiembre y diciembre.

En relación a la ampliación del periodo de subsidio de seis a ocho meses, el gobernador Durazo mencionó que está por definirse, pero bien pudiera aplicarse entre los últimos días de abril y los primeros días de noviembre, dependiendo de los días de mayor consumo.

***

NO SUBIRÁ PREDIAL EN 2024 EN HERMOSILLO

A propósito de anuncios impactantes, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, informó que por mayoría del Cabildo se aprobó no aumentar el impuesto al predial para el próximo año.

Detalló que se tomó esa decisión de acuerdo a las expectativas económicas para el venidero 2024, en el que de acuerdo a los indicadores económicos se estima una inflación cercana a 4.5%, además de los incrementos en los precios de la canasta básica.

Bien por esta decisión que tomaron la mayoría de los integrantes del Cabildo, que se solidarizaron con los hermosillenses, por cierto que los que votaron en contra de que no se aumentara el predial fueron los regidores de oposición.

Sí, esos mismos que criticaron el contenido del segundo informe del Toño Astiazarán, por lo que quedaron en evidencia que sólo obedecen las órdenes de su amo, pero que a la hora de velar por los intereses de los hermosillenses enseñan "de qué lado masca la iguana".

***

SONORENSE, FINALISTA PARA VACANTE EN TEPJF

Con la novedad que una sonorense quedó en la lista de 12 finalistas a ocupar las dos vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que estarán disponibles a partir del próximo 31 de octubre.

Se trata de Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, cuenta con maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un doctorado en Derecho por la UNAM. Actualmente es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA).

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seleccionó a seis hombres y seis mujeres como finalistas y, de acuerdo con el proceso de designación de las dos magistraturas de la Sala Superior, se integrará una terna que se enviará al Senado de la República.

Los doce finalistas están citados a comparecer en la sesión pública que se realizará el próximo lunes 25 de septiembre a las 11:00 horas en la SCJN.

Concluida esta etapa, ministras y ministros elegirán a los seis perfiles que consideren los más adecuados, de estos saldrán dos ternas que se remitirán al Senado donde decidirán a los que ocupen el cargo en el Tepjf a partir del 1 de noviembre.

***

PROPONEN DAR FUERO A PRESIDENTE SALIENTE

Bien dicen que la ociosidad hace daño y así lo demostró Alejandro Rojas Díaz, senador morenista, al que se le ocurrió presentar una iniciativa para que los presidentes que concluyan su mandato pasen en automático a ser senadores por un periodo de seis años.

En resumen, lo que propone (o lo mandaron proponer) es que los presidentes salientes no gocen de los onerosos sueldos que perciben actualmente muchos de los senadores sin hacer nada, pero que sí mantengan el fuero constitucional.

El Senador, que por cierto es cercano a los afectos de Ricardo Monreal, plantea en su iniciativa de reforma al artículo 56 de la Constitución: "Integrarán la Cámara de Senadores los expresidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o se hayan desempeñado como sustitutos, por un periodo improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su encargo".

De aprobarse la propuesta por los ilustres legisladores, el beneficio inmediato aplicaría al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, quien podría optar por no ejercer este derecho, pero de hacerlo no estaría obligado a integrar el quórum legislativo, no recibirá remuneración alguna, tendrá derecho sólo a la voz y no podrá ser reconvenido por sus opiniones.

mrx@expreso.com.mx