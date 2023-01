#LoQueDiceMrX Ahora como nunca las oportunidades para los jóvenes (hombres y mujeres) están a la orden del día, no sólo para el estudio, sino para las actividades laborales y de todas las demás índole, por ejemplo artístico-culturales.

***

GENERACIÓN DE CRISTAL, ENTEREZA INDISCUTIBLE

Ahora como nunca las oportunidades para los jóvenes (hombres y mujeres) están a la orden del día, no sólo para el estudio, sino para las actividades laborales y de todas las demás índole, por ejemplo artístico-culturales.

Estudiosos, tanto de las ramas de la psicología como de la sociología, indican que pese al importante reto que tiene la generación cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años han sido etiquetados como “generación de cristal”, un término acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera (2021) como una metáfora para describir la fragilidad emocional de adolescentes y jóvenes.

Y argumenta (Nebrera) que son personas que habrían sido protegidas en exceso por sus familiares, convirtiéndolos en hombres y mujeres con poca tolerancia a la crítica y por ende más susceptibles a la frustración ante metas no alcanzadas.

Caray, se ha dicho tanto de este fenómeno y desde distintas aristas, que lo mejor es darle la voz a ellos para que expresen su sentir y vaya que tienen sólidos argumentos para defender su filosofía de vida.

Escucharlos esfuma la aparente fragilidad de la “generación de cristal”, pues aseguran que el término no los inmuta. Sostienen que no son frágiles, sino que son tiempos en los que ya no se callan las injusticias y abusos.

Vistos bajo esas premisas, lejos de una fragilidad demuestran fortalezas por su sensibilidad hacia los problemas sociales y hacia aquellos relacionados con la salud mental y emocional.

La entereza de la llamada “generación de cristal” es indiscutible.

***

AGUAS CON LOS MONTADEUDAS

De nueva cuenta las autoridades de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora piden a la ciudadanía mantenerse alerta en caso de requerir un préstamo, para así evitar ser víctimas de fraude por montadeudas en aplicaciones financieras.

Y es que los delincuentes no se cansan de buscar oportunidades para obtener dinero y se van con todo cuando las víctimas muestran un dejo de debilidad para concretar su cometido.

Las autoridades son claras al señalar que los malosos, disfrazados de pseudofinancieras, roban información para después extorsionar o hacer un mal uso de datos personales, por ello, es fundamental que la ciudadanía cuente con herramientas necesarias para no caer en estos fraudes.

Recomiendan, pues, evitar descargar aplicaciones de financieras de crédito en los teléfonos celulares y, de haberlo hecho, desinstalarla a la brevedad, asegurándose de borrar cualquier registro de la misma.

Y lo más fácil, en caso de requerir un préstamo, es preferible acudir a una institución crediticia de confianza.

No hay que echar en saco roto las recomendaciones. Cuídese y cuide su patrimonio.

***

PASEANTES Y SUSPIRANTES

En la víspera del año electoral para la Presidencia de la República, nada extraña ya, menos que se intensifique la pasarela de quienes buscan estar en la boleta, pues la voz de arranque se dio desde la mismísima llegada al poder del actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, al establecer que era necesario acabar con el “tapadísmo” y que al final se impusiera “el dedazo”.

Lo anterior provocó a “los suspirantes” abrirse de capa y dar a conocer abiertamente su decisión de hacer todo lo posible por ser el elegido como candidato dentro de sus respectivos partidos.

Al principio, de las principales fuerza políticas salieron a relucir varios nombres, a saber, por el PAN saltó a la palestra Ricardo Anaya, aunque su nombre de desvaneció (en 2020), ante acusaciones por parte de Emilio Lozoya. Se dijo perseguido político y se fue de México; desde su autoexilio se mantiene activo en redes sociales para estar en “el pulso” de la dinámica político partidista.

Hay otros aspirantes del albiazul con menos impacto como Santiago Creel, la misma Lilly Téllez y hasta el actual dirigente Marko Cortés. Por el PT figura el diputado Gerardo Fernández Noroña -quien por cierto hoy estará en Hermosillo- y por Morena “son muchos los tiradores”, dijera el filósofo de Güemes y todos se han placeado por cada rincón de México.

Ayer un grupo de locales (de Sonora) dio a conocer la estructura denominada “Con Marcelo Sí” y aseguran que el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México resultará ganador de la encuesta de Morena para la definición de su candidato presidencial. Aún hay mucho que ver, oír y escribir.

***

TALENTO A LA VISTA DE TODOS

Por cierto ayer fueron develados los dos murales dentro del Estadio Sonora que ganaron la convocatoria “Inmortaliza a las leyendas naranjeras” organizada por Naranjeros de Hermosillo y Comex.

Kevin Alain Moreno Millán, de 23 años y Daniel Bayliss Buelnam, de 43, con su gran talento, fueron los encargados de inmortalizar, con sus propias manos y diseño, a las leyendas del beisbol hermosillense.

Ambos se suscribieron a la convocatoria lanzada el 7 de noviembre de 2022 y fue precisamente ayer 27 de enero cuando culminaron su obra de arte.

A su vez, la directiva del Club Naranjeros, encabezada por Pablo de la Peña Blanco, aseveró que estas alianzas con sus patrocinadores tienen como fin fomentar la cultura del beisbol, la cultura del deporte en general y reconocer a las leyendas más allá de tener su número como retirados.

De este plan, que es bien acogido por la afición beisbolera, se dijo que los murales representan una primera etapa y se rinde homenaje al legendario Héctor Espino, así como a Benjamín Reyes, Francisco Barrios, Maximino León, Celerino Sánchez, Ángel Moreno, Sergio Robles, Miguel Sotelo, entre otros.

mrx@expreso.com.mx