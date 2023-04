#LoQueDiceMrX Como resultado del diálogo entre representantes del sector minero y los legisladores de la Cámara Alta, se avista la posibilidad de que se concreten algunas modificaciones de la Ley Minera recientemente aprobada en la Cámara de Diputados.

***

FIRME LA ACTIVIDAD MINERA EN SONORA

Como resultado del diálogo entre representantes del sector minero y los legisladores de la Cámara Alta, se avista la posibilidad de que se concreten algunas modificaciones de la Ley Minera recientemente aprobada en la Cámara de Diputados.

Aunque no se conocen bien a bien los detalles del contenido que incluyen las propuestas de modificaciones, se sabe que hay flexibilidad de parte de los representantes del Senado de la República, donde como Cámara revisora tendrán la última palabra para aprobar dicha legislación.

El hecho de que se haya abierto la oportunidad de diálogo y de poder presentar propuestas fundadas sobre el futuro de la actividad, trasmite tranquilidad a los empresarios mineros, a tal grado de que ahora está alejado -cuando menos- en Sonora “el fantasma” de que algunos inversionistas dejen los planes y busquen otros horizontes.

El secretario del Trabajo en Sonora, Francisco Vázquez Valencia, afirma que no hay intenciones de que empresas mineras abandonen el estado, toda vez que se ha llegado a una reflexión del planteamiento inicial que se hizo y que espera concluya en un producto (Ley) que ayude al país.

Por lo pronto, en el Senado se erigieron en Sesión Permanente y pronto se sabrá la decisión que tome el Pleno.

***

REAPARECE EL PRESIDENTE

“No perdí el conocimiento, pero sí fue un desmayo transitorio”, explicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al aparecer por primera vez en las redes sociales, desde aquel aciago domingo en que se dio a conocer que había enfermado por tercera vez de Covid-19.

Y es que las especulaciones iban subiendo de tono, aunque los parabienes por su salud también, sin embargo, sí había inquietud en el ambiente sobre su real situación, pues al ser una persona tan activa nunca se había “ausentado” por tanto tiempo.

El mandatario explicó que el virus se le complicó debido a que durante su gira por Yucatán se le bajó la presión.

"Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de 'váguido', por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio", detalló López Obrador.

Bueno, al menos ya se sabe que se recupera satisfactoriamente y en días seguramente se le verá otra vez muy activo.

***

TRAEN BUENAS NUEVAS PARA LOS YAQUIS

El hecho de que el Presidente de la República se recupere de su padecimiento por Covid-19 no implica que planes y proyectos se detengan, ni que alguien se distraiga, pues las tareas devienen del Plan Nacional de Desarrollo y cada uno de los funcionarios tienen bien claro cuáles son sus roles y sus obligaciones para que se cumplan las metas.

Es así como en el caso de Sonora se avanza, conforme a los tiempos, con el Plan de Justicia Yaqui y una buena nueva la dio a conocer ayer el coordinador de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, quien anunció la inversión de 50 millones de pesos para concretar proyectos en materia de pesca, contemplados dentro de la segunda etapa del mencionado plan que impulsa Andrés Manuel López Obrador.

“Un gusto ser portador de buenas noticias para la comunidad pesquera de la etnia Yaqui. La palabra del presidente López Obrador se sigue cumpliendo. Hechos no palabras por el bienestar de sus familias”, escribió en sus cuentas de redes sociales el funcionario nativo de Sonora.

Acompañado del presidente de la Cooperativa Yaqui, “El Chico” Moroyoque, Almada Palafox indicó que ya se tienen insumos como motores lanchas y se prepara una serie de cursos para que se ayude a la gente.

Seguramente que el titular de la Conapesca también supervisará los avances en la organización del magno evento avalado por la FAO y el cual se celebrará en Hermosillo en mayo del año en curso.

***

AL RESCATE DE NIÑOS EN LA CALLE

Vaya que es de gran relevancia la iniciativa del DIF Hermosillo de entrarle de lleno a frenar la problemática de niños en la calle -que no en situación de calle-, que en la capital sonorense se ha detectado un universo de 50 menores.

A partir de ahí, asegura la procuradora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, Lizzete Salazar López, se realiza un estudio no sólo para identificar las carencias, sino para desplegar una estrategia conjunta entre academia, Gobierno y sociedad civil y encaminar a niñas, niños y adolescentes a entornos más seguros y sobre todo que retomen sus estudios.

Precisa que de los 50 menores en la calle 18% son mujeres, y se ha identificado que un 10% fuma tabaco con apenas 10 años; además, un 40% sufre algún tipo de violencia física, psicóloga o sexual en casa o fuera de casa.

Una situación similar ocurre en el poblado Miguel Alemán y en Kino pueblo donde se detectó que los adolescentes sufren vulneración de derechos.

Es, pues, un gran compromiso el que tienen y que como autoridad están obligados a afrontar para evitar que se multiplique este fenómeno. Eso sí, las autoridades dejan en claro que niños en situación de calle no hay en Hermosillo, lo cual es bueno.

