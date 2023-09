#LoQueDiceMrX A casi dos meses de iniciado el programa de estimulación de nubes, los resultados aún no están a la vista porque el sistema de presas no ha registrado los beneficios esperados.

ESTIMULACIÓN DE NUBES QUEDA A DEBER

El pasado 26 de julio inició este programa al que se destinaron cerca de 10 millones de pesos para realizar 30 vuelos en un polígono de dos millones de hectáreas.

Fátima Rodríguez Mendoza, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), indicó recientemente que el plan sigue su marcha trabajando según lo acordado, pero lo cierto es que las lluvias en Sonora han quedado a deber.

La funcionaria estatal informó que personal de la Comisión Nacional de Zonas Áridas la próxima semana dará a conocer un reporte de cómo va el proceso de inducción en la entidad. Será interesante lo que tengan que decir porque las presas siguen secas.

MARCHAN HOY VS CFE

Como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, hoy se realizará la marcha de protesta a la que convocó la Unión de Usuarios de Hermosillo para protestar por los altos cobros en el recibo de la luz.

La cita es a las 18:00 horas en la intersección de las calles Matamoros y Elías Calles, en el centro de Hermosillo, y se espera que a esta expresión ciudadana se sumen todos los dirigentes de sectores y sus agremiados, que han mostrado su desacuerdo por las tarifas que les aplica la empresa de clase mundial.

La senadora Silvana Beltrones anunció ayer en redes sociales que presentará una iniciativa de reforma para que se exente el IVA en tarifas domésticas a todas las familias sonorenses en la época de verano.

Entre las peticiones de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad está el que se amplíe dos meses más el periodo de subsidio, además de que se aumente el monto del mismo porque lo aprobado para este año fue insuficiente.

RETOMA ACTIVIDAD DURAZO MONTAÑO

Una vez pasada la tormenta que fue la selección del defensor de los comités de la Cuarta Transformación, que recayó en la persona de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo retomó sus actividades con una gira por el sur de la entidad.

Debido a su investidura como presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tuvo que estar ausente durante varios días, lo que generó comentarios diversos, sobre todo en redes sociales.

Para aquellos que estaban con el pendiente, Durazo Montaño informó que solicitó cinco días hábiles de vacaciones para dedicárselos a su movimiento que “le ha dado tanto a nuestro estado”.

“Tenemos 486 mil beneficiarios de los programas sociales del presidente López Obrador aquí en Sonora, que representan una derrama de 12 mil 600 millones de pesos anuales, pues yo quiero sumar mi granito de arena para que este extraordinario proyecto siga a nivel nacional y continúe beneficiando a nuestro estado”, expresó.

27 ASPIRABAN A SER CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Con la novedad que no fue uno ni dos, sino 27 las personas que mostraron su deseo de ser candidatos independientes a la presidencia de la República en la elección de 2024.

De todos ellos, 21 no presentaron la documentación completa, por lo que no se les entregó constancia de registro y tienen hasta 48 horas para subsanar los requisitos y estar en condiciones de continuar con el proceso.

Los que sí cumplieron con toda la documentación y recibieron su constancia fueron Eduardo Verástegui, César Asiain del Castillo, Éric Flores, Ulises Ruiz, Gabriela González y Ofelia Édgar Mares.

Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral, informó que a partir de hoy los aspirantes están en condiciones de recolectar las 960 mil firmas que oficialicen su candidatura. Veremos cuántos lo logran.

