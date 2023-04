#LoQueDiceMrX Convencidas de que lo más importante es el trabajo de grupo, pero sobre todo de los resultados antes de buscar reflectores, mujeres residentes de una colonia situado en el poniente de la ciudad conformaron Villa Bonita Zoolidaria, con el propósito de atender la problemática de perros..

***

ESFUERZO DE VECINAS ORGANIZADAS

Convencidas de que lo más importante es el trabajo de grupo, pero sobre todo de los resultados antes de buscar reflectores, mujeres residentes de una colonia situado en el poniente de la ciudad conformaron Villa Bonita Zoolidaria, con el propósito de atender la problemática de perros callejeros en la ciudad.

Esta iniciativa nació hace ya ocho años y desde entonces no paran en su afán de contribuir para tratar de frenar las implicaciones de un fenómeno creciente, como lo es la proliferación de canes sin dueños, lo cual se puede observar por todos los puntos cardinales de Hermosillo.

Ana Elizabeth Romero Ramos, psicóloga de profesión y quien en su tiempo libre funge como una de las coordinadoras de Villa Bonita Zoolidaria, da el crédito a la persona que tuvo esta idea y precisa que se trata de Patricia Lifsichtz, oriunda de Argentina que vivió en la ciudad un tiempo y quien realizó el primer rescate.

Ella fue quien sembró la semilla y no se amilanó cuando nadie atendió los primeros tres llamados para organizarse, pero una vez que sumó a varias mujeres creó un logotipo y una página de Facebook.

Aunque la fundadora ya no vive en la ciudad, la organización sobrevive gracias al trabajo de seis mujeres que coordinan las actividades, reúnen dinero para sufragar los gastos por atender a “los lomitos” y, aunque muchos no lo crean, lo hacen de manera desinteresadas más que el de tratar de contribuir en la solución de una creciente problemática.

Villa Bonita Zoolidaria es el nombre de la agrupación que hay que tener presente y si se puede, en la medida de los posible, apoyarles.

***

HERRAMIENTAS DE GRAN UTILIDAD

Aunque hoy en día no es tan difícil adquirir algún aparato, por más sofisticado que sea, a no se por su costo económico, cuando se trata de una necesidad que tenga que atender la autoridad no siempre existe la voluntad, o quizás el presupuesto suficiente para comprarlo y con esa herramienta atender a sus gobernados.

Y por el contrario, cuando se considera la importancia de contar con tal o cual equipo se hace lo propio y el beneficio es innegable, por lo que esta vez habrá que referirse al Desfibrilador Automático Externo (DAE), el cual el Ayuntamiento de Hermosillo pone a disposición dentro del corredor del operativo de seguridad que mantienen en Bahía de Kino.

Y para entender este beneficio es necesario citar algunas de las ventajas de contar con DAE ya que ofrece a pacientes una sobrevida por arriba de 90%, mientras que al no contar con este equipamiento se encuentra por debajo de 50%.

Es decir, la ventaja del DAE es que se puede proporcionar una descarga eléctrica, por ejemplo a alguien que sufre una descompensación y sus posibilidad de reanimarse son altas en comparación sobre quien no se atiende de manera oportuna y mediante el uso de este sofisticado equipo.

Qué bueno que se han tomado decisiones de este tipo, pero sobre todo ojalá no sea necesario su uso en estas vacaciones. Lo importante es que ante una emergencia se pueda responder de manera pronta y eficaz.

***

SONORA, DESTINO VACACIONAL POR EXCELENCIA

Lo dicho, ante situaciones esporádicas de violencia en sectores focalizados de Sonora, se impone la actividad turística y cuyo esencial elemento es, por supuesto, los miles de vacacionistas que ya abarrotan playas o ciudades coloniales o pueblos de la sierra, incluso en centros urbanos como lo es la propia capital del estado.

Para orientar o apoyar a quien lo requiere, las autoridades han instalado seis módulos turísticos en Hermosillo, San Carlos, Puerto Peñasco, Sonoyta y Nogales, donde inclusive les obsequian un kit de camiseta y gorra.

En sus primeros monitoreos las autoridades precisan que nos visitan personas procedentes de Perú, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Nicaragua y Puerto Rico y, del territorio nacional, han llegado turistas procedentes de Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

***

ACTO DE HUMILDAD

Ayer el Arzobispo Ruy Rendón Leal encabezó la ceremonia de lavatorio de pies, durante la cual se recuerda la última cena de Jesús con sus discípulos previo a su muerte y crucifixión.

Como estaba programado, el escenario fue el atrio de la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, donde estuvo apoyado por sacerdotes y, en un acto de humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche antes de su muerte, Monseñor lavó y besó los pies de varias personas para, de manera simbólica, aliviar el dolor que sufren los desamparados.

Y a diferencia de los dos años anteriores, la Catedral fue insuficiente para albergar a los fieles católicos que acudieron a ser parte de este ceremonial y reafirmar su fe, pero sobre todo para la reflexión.

Ni la pandemia ni otros fenómenos pueden con la fe y si ayer hubo dificultades fue imposible cumplir con los rituales en templos, este año se pudo observar esa festividad católica. Enhorabuena.

mrx@expreso.com.mx