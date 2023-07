#LoQueDiceMrX Aunque si bien se trata de una fotografía del momento la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) es ansiada por muchos y temida por otros y refleja en mucho la realidad que impera en nuestro país.

ES HERMOSILLO DE LOS MUNICIPIOS MÁS SEGUROS

Aunque si bien se trata de una fotografía del momento la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) es ansiada por muchos y temida por otros y refleja en mucho la realidad que impera en nuestro país.

De acuerdo al informe, correspondiente al segundo trimestre de 2023, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Hermosillo se ubicó en su nivel más bajo de percepción de inseguridad.

De acuerdo a la encuesta que se realiza trimestralmente, los hermosillenses encuestados dijeron sentirse más seguros y menos inseguros, ubicándose el índice de inseguridad en 47%.

En términos de administraciones, la que encabeza Antonio Astiazarán Gutiérrez es en la que más se ha reflejado una tendencia a la baja: en septiembre de 2021 el índice se ubicó en 66.8%, en septiembre de 2022 bajó a 55.4% y nueve meses más tarde, es decir, en junio de 2023, descendió a 47%, que es la cifra más baja desde que se lleva este registro estadístico.





Y CAJEME ES EL TERCERO MÁS INSEGURO

Siguiendo con la misma encuesta nacional, y aunque las comparaciones son odiosas, el informe detalla que Cajeme es la tercera ciudad en el país en la que sus habitantes mayores de 18 años se sienten inseguros.

Y no es para menos, pues la ola de hechos violentos no ha parado y tienen desde hace rato a muchos de los cajemenses con el “Jesús en la boca”, a tal grado que no saben si al salir de sus casas van a regresar.

La mala noticia para el alcalde Javier Lamarque Cano es que en el próximo reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la ciudad que gobierna podría alzarse con el nada honroso primer lugar de inseguridad.

Y es que del primer lugar que ocupa Fresnillo con 92.5%, al tercer sitio que le correspondió a Cajeme, sólo hay 2.5 puntos porcentuales de diferencia, ubicándose Zacatecas en el segundo lugar con 91.7% de percepción de inseguridad.





INICIA CONAPESCA ENTREGA DE APOYOS

Una bolsa de más de mil 400 millones de pesos dispersados entre 200 mil beneficiados es lo que desde ayer empezó a entregar la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca).

Así lo informó su titular Octavio Almada Palafox, quien señaló que se trata del programa Bienpesca 2023 mediante el cual se le otorgarán siete mil 500 pesos a productores pesqueros y acuícolas.

La entrega se hará mediante depósito a las tarjetas del Banco del Bienestar, de las que Almada Palafox entregó cerca de 15 mil en las últimas semanas a lo largo y ancho del país.

“Esta llama de la esperanza que encendió el Presidente de la República no se va a apagar, la revolución de las conciencias no hay marcha atrás, vamos a darle continuidad a la transformación del país, con la gente, con la gente que más olvidaron, con el sector productivo de la pesca; hoy por hoy se cumplen los compromisos del Gobierno de México”, refirió.





NIEGA CREEL DECLINAR A FAVOR DE GÁLVEZ

A pesar de la popularidad que ha mantenido en ascenso en las últimas semanas y que le valió ser nombrada un día sí y el otro también a la senadora Xóchitl Gálvez en las conferencias mañaneras, el diputado federal Santiago Creel Miranda dijo que se mantiene firme en su decisión de ser quien lidere la oposición en la elección presidencial del próximo año.

“Yo voy a esperar a las y los ciudadanos, que vayan a acudir y emitir sus puntos de vista y sus simpatías el 3 de septiembre. El lugar que ellos me digan que debo de ocupar, ese es exactamente el que voy a hacer”, manifestó.

El legislador panista fue de los primeros que alzó la mano para ser el candidato que enfrente a la “corcholata” ganadora morenista y señaló que seguirá haciendo lo que está en sus posibilidades para ser el coordinador del Frente Amplio por México (FAM).

Seguramente el tiempo que resta para la definición de quien comande el FAM será suficiente para medir sus posibilidades para seguir en las siguientes etapas o sumarse a quien esté mejor posicionado; hay que recordar que Creel Miranda nunca ha competido en una campaña electoral, sus cargos han sido a través de la vía plurinominal.





