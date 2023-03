#LoQueDiceMrX Ocho días antes de que venciera el plazo para la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció...

***

ERA DE ESPERARSE

Ocho días antes de que venciera el plazo para la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en la tradicional conferencia matutina, una ampliación de tres meses.

Esto cayó de perlas para decenas de miles de sonorenses, ya que muchos estaban nerviosos de no poder aprovechar esta oportunidad bajo el argumento de no contar con el dinero “a la mano” para el pago de derechos.

Algunos otros estaban un tanto resignados y otros más ni la lucha le hacían ya que sus vehículos están descompuestos y con el dilema de si convenía legalizarlos así y después arreglarlos, aunque es una opción que no procede ya que es requisito llevarlo al centro de registro.

Como quiera que sea, quienes no han podido hacer el trámite tienen tiempo suficiente -creemos- para hacer un esfuerzo, pues es la única manera de tener certeza de que su propiedad pueda ser legal y con ello las ventajas que implica, eso sí, obligados también estarán de pagar derechos, como todo ciudadano.

Lo malo de este anuncio anticipado es que se disipó la aglomeración de personas que “a última hora” hacían fila en los puntos del Registro Público Vehicular (Repuve) instalados exprofeso, como ocurrió en el caso de Hermosillo, donde en las inmediaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora estos días estaban “atestados”. Se fueron, al fin que tienen más tiempo para hacer lo propio.

Lo bueno es que en el país suman un millón 115 mil autos “chocolate” regularizados, de los cuales más de 147 mil corresponden a Sonora y se han recaudado más de dos mil 762 millones de pesos en 14 estados que se han utilizado para repavimentar calles

Por ello, bien vale la pena atender este llamado, pues gana la sociedad misma.

***

SE COMPROMETEN A PONER ORDEN

Tras reconocer que en el área de playa de Bahía de Kino se instalan entre 500 y 600 "carperos", el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, dijo que a partir de este fin de semana se revisará tal situación para poner orden, como lo hacen anualmente.

Precisó, sin embargo, que los “carperos” tienen permiso por parte de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat), como vendedores ambulantes, por lo que deben retirarlas y no dejarlas en el área de playa durante las 24 horas.

Dijo además que quienes fijan las estructuras a la arena no se pueden considerar como vendedores ambulantes ya que además infringen la ley, ante lo cual son susceptibles de retirarlas.

Y fue más allá al indicar que las palapas (las tradicionales) a diferencia de las carpas, las primeras están concesionadas al Patronato Kino Limpio y Seguro, a cambio de que los recursos provenientes de la renta de las mismas se destinen para mantener la playa sin basura.

Y claro, no se trata de que las autoridades lleguen y “pum”, saquen a todos, no. El mismo funcionario, así como lo solicitan comerciantes y propietarios de viviendas, indica que lo que se busca es poner orden, que nadie deje las carpas durante la noche, que no dejen cochinero, pues también reconoció que hay personas que actúan de manera inconsciente.

Para tranquilidad de muchos y beneficio de todos, las autoridades se han comprometido a trabajar de la mano con Servicios Públicos e Inspección y Vigilancia para que haya orden.

***

PRIMORDIALES ACCIONES EN PRO DE LA NIÑEZ

Bajo el compromiso de redoblar esfuerzos para formular políticas públicas que permitan el acceso a una vida digna para las niñas y los niños en la entidad, ayer el gobernador Alfonso Durazo encabezó los trabajos de la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

Y no se trató sólo de un acto protocolario, sino que se firmó el acuerdo Alianza por la Niñez, que involucra a presidentes municipales, representantes del sector empresarial y nada más y nada menos que al representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Luis Fernando Carrera Castro.

Es, pues, un compromiso que para su total e inobjetable cumplimiento se requiere de la voluntad de todos, que nadie se diga engañado en torno a la responsabilidad que toca para hacer que la vida de una niña o un niño sea mejor.

Necesario es citar a Carmen Lucía Munguía Gallegos, secretaria ejecutiva de Sipinna, quien bien lo dice: atender a la niñez no es un acto de caridad, sino un tema de justicia, derechos y dignidad.

No hay que darle muchas vueltas al asunto, para proteger los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes en México, observar el interés superior de la niñez y evitar riesgos que pueden afectar su desarrollo pleno, es necesario sumar esfuerzos en todos los ámbitos y órdenes de gobierno con apoyo de la sociedad.

Así la premisa que se ha dictado desde la preparación de la Décima Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que inició el miércoles y concluye hoy viernes en Hermosillo.

***

DE ADMIRARSE

Armados con una motosierra, hacha, cincel, marro, martillo, entre otras herramientas, Mario Alejandro Moreno Castro, Anel Rojas y Porfirio Hernández trabajan desde hace un mes en el tallado de un tronco seco de eucalipto, el cual adornará las inmediaciones del parque La Sauceda.

No se trata de un trazo a la ligera, es un trabajo planeado y que pasó varios filtros para ser aprobado pues se trata de la primera escultura monumental en esa zona recreativa que es objeto de una remodelación integral, pero con sentido social y cuidando el entorno natural.

Con gran sensibilidad dan forma a una serie de imágenes referentes a los pueblos originarios sonorenses, que poco a poco emergen sobre la superficie de un eucalipto seco ubicado en la entrada oriente.

El antecedente de este proyecto es que inicialmente se les propuso esta idea a los artistas plásticos Mónika Ejerhed y Hugo Darío Ruiz, quienes declinaron para darle la oportunidad (convocatoria de por medio) a la creatividad del gremio, especialmente jóvenes y fue así que entre las opciones presentadas escogieron la de Alejandro Moreno.

Esta vez los talentosos artistas actuaron en atención a una convocatoria del grupo de la sociedad civil Crea un Bosque Urbano, pero seguramente detrás de esto hay una intensa preparación, pero sobre todo sensibilidad. Esa cualidad que arropa la creatividad de todo artista. En unos días se podrá admirar en todo su esplendor esta singular y maravillosa pieza artística.

mrx@expreso.com.mx