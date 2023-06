#LoQueDiceMrX Para ayudar a la estrategia de combate a la delincuencia en el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 131 patrullas a 32 municipios de la entidad.

ENTREGA ADM PATRULLAS A 32 MUNICIPIOS

Las patrullas que forman parte del equipo vehicular de la Policía Estatal de Seguridad Pública representan una inversión de 161 millones 530 mil 544 pesos y un esfuerzo del Gobierno del Estado por reforzar las acciones que a ras de suelo realizan los agentes policiacos.

Los municipios beneficiados con las nuevas patrullas fueron Agua Prieta, Álamos, Altar, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Guaymas y Huatabampo.

También, Moctezuma, Naco, Navojoa, Nogales, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rosario Tesopaco, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Ures y Yécora.

URES Y SAN CARLOS SON PUEBLOS MÁGICOS

Finalmente fructificaron las gestiones y desde ayer Sonora cuenta con otros dos Pueblos Mágicos, al ser Ures y San Carlos designados con esta distinción, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Eso significa respaldo del Gobierno federal, compromiso del Gobierno del Estado y esa caracterización una vez que la obtienes dispara tu potencial turístico de una manera extraordinaria”, señaló.

En el caso de Ures hubo tres intentos fallidos, mientras que San Carlos acumuló dos intentos sin éxito y, finalmente después de once años, la entidad fue distinguida con estas menciones que la impulsarán como un destino turístico de relevancia a nivel nacional e internacional.

Durazo Montaño explicó que entre los beneficios de contar con este reconocimiento de Pueblos Mágicos se impulsan estrategias de atención al turista, promoción y comercialización del producto turístico, la asistencia técnica de diversas dependencias federales a la población y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas de la localidad, entre otras acciones.

DETIENEN A EXEMPLEADOS DE SALUD POR QUEBRANTO

Cuando trataba de evadir la justicia huyendo hacia Estados Unidos, fue detenido Carlos “N”, quien enfrenta el delito de abuso de autoridad en perjuicio de los Servicios de Salud de Sonora.

Así lo informó Rogelio López García, fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Sonora, quien precisó que la captura tuvo su origen en una denuncia presentada por la Contraloría General del Estado de Sonora.

Detalló que el quebranto patrimonial a las arcas del Estado asciende a 59 millones de pesos, en hechos que sucedieron en los años 2018, 2019 y 2020, consistentes en el otorgamiento de contratos por servicios pagados, pero que nunca se realizaron.

A la par de la detención de Carlos “N”, también se ejecutó acción penal contra Lizbeth “N” y Juan “N”, mismos que enfrentan los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal.

El caso no es cosa menor y seguramente dará para mucho más, pues 59 millones no es una cifra pequeña y no se descarta que haya más involucrados en hechos ocurridos en la administración pasada

DEFINEN PRI, PAN Y PRD MÉTODO DE SELECCIÓN

A unas horas de que se diera a conocer el método de selección de candidato presidencial del Frente Amplio por México, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se descartó para contender por este cargo.

Aseveró que su responsabilidad es ser dirigente nacional de su partido, convocar a la unidad, fortalecer al Frente Amplio opositor e impulsar al mejor candidato que gane las elecciones el próximo año.

Por cierto que PRI, PAN y PRD acordaron iniciar una etapa junto con organizaciones de la sociedad civil para construir el Frente Amplio por México, que defienda la democracia y la libertad en el país.

El proceso para elegir al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México se desarrollará en tres etapas, la primera inicia el próximo 4 de julio con el registro de los interesados que deberán contar con el respaldo de militantes, simpatizantes e integrantes de la sociedad civil.

En la segunda etapa, quienes pasen el primer filtro, participarán en un foro para discutir y analizar su visión sobre México y se incluirán en estudios de opinión pública, seleccionando a tres perfiles que pasarán a la tercera etapa, que consiste en cinco foros regionales y finalmente una consulta ciudadana decidirá al o la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, que se enfrentará a la “corcholata” ganadora en la elección presidencial de 2024.

