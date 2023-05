#LoQueDiceMrX Promover la cultura de prevención en seguridad, salud y bienestar en los centros de trabajo es una estrategia que redunda en beneficios, pues ni a patrones ni a obreros conviene enfrentar las consecuencias de un accidente...

ENTORNOS LABORALES SEGUROS ARROJAN PRODUCTIVIDAD

Promover la cultura de prevención en seguridad, salud y bienestar en los centros de trabajo es una estrategia que redunda en beneficios, pues ni a patrones ni a obreros conviene enfrentar las consecuencias de un accidente, por más asegurados que estén, hablando en cuanto a servicios médicos.

A los primeros la ausencia de un elemento les puede trastocar el ritmo de trabajo; a los segundos les significa menos ingresos, sea por incapacidad y, al no estar presente en, digamos la planta laboral, pierden la posibilidad de hacerse de bonos por puntualidad o por productividad.

Como sea, no aplicar una estrategia de prevención conlleva riesgos que a veces resultan demasiado costosos, precisamente generados por ese tipo de omisiones en materia de seguridad.

Si bien es cierto que la empresa está obligada a mantener entornos seguros, los trabajadores conllevan la gran responsabilidad de no trastocar reglas que lo expongan a algún riesgo laboral.

Pues bien, precisamente por promover acciones como las descritas, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, entregó el Distintivo Entornos Laborales Seguros y Saludables (Elssa) a la empresa Ford Motor Company de Hermosillo, lo que beneficia a los cuatro mil 295 trabajadores al formar parte de esta estrategia nacional implementada para impulsar una cultura de prevención en seguridad, salud y bienestar en los centros de trabajo.

Las acciones implementadas en la empresa favorecen la seguridad en el trabajo, e incentiva a la adopción de hábitos saludables, elementos que repercuten para que sea más competitiva.

Obtener tal distinto (Elssa) representa todo un reto, pues cualquiera que aplique estas acciones puede solicitar una inspección y, de acreditarlo, se le certifica. Ojalá cunda como ejemplo el logro de la Ford.

IMPULSA CONAPESCA EL PLAN DE JUSTICIA SERI

Ayer fue sin duda un día muy importante para la comunidad comca’ac-seri, ya que por primera vez en muchísimo tiempo recibieron un importante apoyo para despuntar una de las actividades más importantes que desarrollan su pobladores, hombres y mujeres que se dedican a la pesca.

Y es que como parte de las acciones enmarcadas en el Plan de Justicia para la Nación Comca’ac -Seri, recibieron 80 embarcaciones menores, dos unidades móviles y más de mil artes de pesca, en un evento que tuvo lugar en la comunidad costera seri de Punta Chueca.

Lo anterior obedece al cumplimiento a la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador a los seris, y para la ocasión la entrega del equipo fue encabezada por el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, quien estuvo acompañado de Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, titular de la Sagarhpa, en representación del gobernador Alfonso Durazo.

Joel Barnet Morales, presidente de la Cooperativa de Pescadores Comca’ac-Seri y gobernador tradicional de la Nación Comca’ac, destacó que era un día muy importante e histórico para Sonora y para la comunidad, por lo que reconoció el esfuerzo que el comisionado de Pesca y Acuacultura, Octavio Almada Palafox, ha realizado en beneficio del sector pesquero de esta comunidad.

Además, destacó el trabajo del Comisionado para cumplir con la encomienda del Presidente para que se cumpla el Plan de Justicia para la Nación Comca’ac-Seri.

“Esta es la parte que a nosotros nos toca hacer, que se cumpla la voluntad del Presidente de la República y esto va a ayudar mucho, ya lo decía ahorita Fátima, es el bienestar de ustedes, este es un día de fiesta, histórico, para ustedes aquí y para Sonora”, comentó en su oportunidad Octavio Almada.

Seguramente pronto habrán de conocerse otros beneficios.

TERMINÓ LA PANDEMIA, A SEGUIR CUIDÁNDOSE

Y citando fechas históricas, ayer la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia de Covid-19, declarada desde el 30 de enero de 2020.

Esto obedece, claro, a la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

En cifras se sabe que en más de tres años el nuevo coronavirus, como se le conoció en primera instancia, ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

Lo que se dice ahora es que ahora el mundo no debe confiarse tras la declaratoria, aunque la pandemia ya no sea motivo de preocupación, pues lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que el Covid no es motivo de preocupación.

Así que ante esta excelente noticia, la otra buena es que hay que seguir cuidándose, y valorar que se ha salido ileso de esta pavorosa pandemia.

EN LA UNISON NO HAY PARA DÓNDE HACERSE

Clara quedó la postura de las autoridades de la Universidad de Sonora, cuando la tarde de ayer, en voz de la rectora Rita Plancarte se dijo, y advirtió, que la institución ya poco puede hacer ante las demandas del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus).

Reiteró que los ofrecimientos representan lo mejor que se ha presentado en lo que se refiere a revisiones contractuales a lo largo de la historia y dio paso a la lectura –de lo que dijo— es el último ofrecimiento.

"Es lo último que podemos hacer", reiteró y agregó que el monto propuesto de manera global es de 73.1 millones de pesos, sumado a la cantidad para satisfacer la demanda de vivienda, estimada entre 42 y 60 millones de pesos.

Esta propuesta, precisó, contempla el mismo 4% de aumento salarial, sumado a 2% en prestaciones y un 2.9% de aumento en ofrecimientos adicionales. Y fue más allá al indicar que en este último rubro se incluyen aspectos como ajustes a tabuladores, incrementos en apoyos para materiales didácticos, en aportaciones para servicios médicos preventivos, en apoyo para guardería y otros.

Ni hablar, es esto lo que habrán de votar el Staus y terminar con la huelga. Aunque está por verse.

