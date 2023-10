#LoQueDiceMrX Horas de incertidumbre vivieron los cajemenses la noche del domingo por la presencia de elementos policiacos, detonaciones de arma de fuego y el rumor de que se trataba de un atentado contra Rodolfo Enríquez Segura, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.

DESCARTAN ATENTADO A POLICÍA DE CAJEME

Horas de incertidumbre vivieron los cajemenses la noche del domingo por la presencia de elementos policiacos, detonaciones de arma de fuego y el rumor de que se trataba de un atentado contra Rodolfo Enríquez Segura, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ayer el titular de la corporación, Claudio Cruz Hernández, desmintió la versión del atentado señalando que fue una nota falsa que no tuvo sustento y señaló que sí hubo un reporte de disparos dentro de un domicilio en la colonia Constitución al momento de que el director operativo iba pasando por el lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) reportó que con auxilio de las fuerzas federales se realizó un cateo en el mencionado domicilio asegurándose armamento, un vehículo, equipo táctico y de comunicaciones, así como la captura de cuatro personas.

Estos son: Faustino Alejandro “N”, de 27 años de edad; Édgar Eduardo “N”, de 22; Crístofer Guadalupe “N”, de 20 y Alexis Karim “N”, de 23, todos ellos puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Por cierto, llama la atención la edad de los detenidos, pues tres de ellos no pasan de los 24 años.

PROMUEVE HERMOSILLO PARQUES SUSTENTABLES

Dicen que en la solución de los problemas todos deben participar y poner su granito de arena y cuando se trata de proteger al medio ambiente revisten de más importancia las acciones emprendidas.

Recientemente el Ayuntamiento de Hermosillo y la empresa Arca Continental instalaron una Estación de Reciclaje Comunitaria, en el populoso parque Copacabana de la colonia Olivares.

Se trata de un centro para que los vecinos depositen envases de plástico, aluminio y cartón y el producto de la venta será destinado al mejoramiento del parque, pero además, el alcalde Antonio Astiazarán inició el programa “Reciclase” en la primaria Socorro Berumen.

Se trata de la donación al plantel de un contenedor de 1.5 metros cúbicos para el depósito de materiales reciclables como plástico, aluminio y cartón, además de realizar pláticas entre los alumnos sobre la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente.

ESTIMAN FRÍO INTENSO POR EFECTO DE EL NIÑO

Aunque estamos en pleno otoño y las temperaturas siguen rondando los 40 grados, el pronóstico para el invierno en Sonora es que será más frío que en temporadas anteriores, como consecuencia del fenómeno El Niño.

Lo anterior lo confirmó el meteorólogo Carlos Arias, quien vaticinó que se presentarán lluvias y nevadas fuera de lo normal para la entidad, con un rango de posibilidad de entre 90 y 95%.

"El pronóstico hasta ahorita es sobre todo en los municipios del norte, noreste y serranos que pudiesen alcanzar valores extremos de los 18 a 20 bajo cero, sobre todo en la región serrana limítrofe entre Sonora y Chihuahua”, informó.

Carlos Arias detalló que para la temporada se tienen pronosticados 56 frentes fríos, de los cuales cuatro ya se han hecho presentes, pero será hasta noviembre o diciembre cuando se dé un marcado descenso en la temperatura, estimándose que en los meses de enero y febrero el frío será más extremo.

RECLAMA EMBAJADA ISRAELÍ LA POSTURA DE AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara en la conferencia mañanera de ayer lunes a favor de la paz y no tomara bando en el conflicto entre Israel y Palestina, la embajada israelí expresó su inconformidad por su postura.

"Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior (...) No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia", indicó el inquilino de Palacio Nacional.

A través de un comunicado, la Embajada de Israel señaló que valorarían que el Gobierno de México “pudiera considerar una posición que condene de manera contundente los actos barbáricos perpetrados por la organización terrorista Hamas”.

El Presidente declaró: "Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica", a lo que la Embajada le respondió en su comunicado: "Lamentamos profundamente que el Gobierno de México no haya adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación".

