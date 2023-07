#LoQueDiceMrX Justo antier comentábamos que el mes de julio quedaba a deber en cuanto a las lluvias registradas y por la noche cayó una tormenta en la capital del estado que dejó afectaciones en casi toda la ciudad.

***

DEJA TORMENTA MÚLTIPLES DAÑOS EN HERMOSILLO

De acuerdo al recuento de los daños, personal de Bomberos y Protección Civil Municipal atendieron 79 reportes tales como: postes caídos, bardas derrumbadas, anuncios espectaculares colapsados, drenajes tapados, árboles caídos, cortocircuitos y un incendio de vehículo, entre otros, pero sin pérdidas humanas qué lamentar.

Según el reporte elaborado por las autoridades la mayor acumulación de precipitación se registró en la colonia Pedregal de la Villa con 37.08 milímetros, mientras que los vientos más fuertes se presentaron en la colonia Misión al alcanzar los 64.7 kilómetros por hora.

Ayer desde temprana hora se observó a personal de varias dependencias trabajando en la reparación de los daños, incluso el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, realizó un recorrido por diversos sectores para constatar las acciones.

El raro fenómeno natural que se presentó se conoce como microburst y según el Servicio Meteorológico del Gobierno de Estados Unidos, es provocado por el desarrollo de una tormenta eléctrica y gotas de ‘aguagranizo’ suspendidas en la corriente ascendente.

***

VA SONORA POR LIDERAZGO EN TRANSPARENCIA

Con la consigna de que Sonora sea el primer lugar a nivel nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó el esquema de Auditorías Colmena 2023 que garantiza una planeación eficaz para los datos que son entregados a la Auditoría Superior de la Federación.

El Ejecutivo Estatal indicó que se trata de un proceso para que las auditorías a los municipios del estado sean más ágiles y se incremente la cobertura de fiscalización, cumpliendo con uno de los principios fundamentales que rigen a la Cuarta Transformación que es el “no robar”.

“(No robar) Es una expresión muy eficaz de campaña, pero es un principio y el que no se lo crea está mal: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, pero la única manera de decirle a la gente que no hemos robado es siendo transparentes”, señaló.

David Rogelio Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, indicó que, de un total de 719 municipios que se fiscalizarán en el país bajo el programa de Auditorías Colmena, en Sonora se auditarán 18 localidades.

***

CUMPLE CONAPESCA CON APOYOS A PRODUCTORES

Con una bolsa de 90 millones de pesos cerca de 12 mil personas son beneficiadas con el Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores, informó Octavio Almada Palafox.

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó que en este mes de julio se entregaron los recursos a los sonorenses registrados en el programa.

“Esto es para que la gente se ayude y esté un poquito mejor, esto no es un tema de discurso, son hechos, nosotros vamos a seguir buscando alternativas para los pescadores. La parte que nos toca a nosotros como Conapesca es buscar que la gente esté mejor en bienestar”, comentó.

El apoyo que recibieron los pescadores y acuicultores se incrementó pasando de los 7 mil 200 a los 7 mil 500 pesos; a nivel nacional la inversión es de más mil 400 millones de pesos en beneficio de casi 200 mil productores.

***

AMLO ANUNCIA MÁS PRESIDENCIABLES

El que sigue haciendo valedero ese dicho que reza; “genio y figura, hasta la sepultura” es el presidente Andrés Manuel López Obrador ya que este domingo “mencionó” a dos oponentes que pueden competirle a Morena en la elección presidencial del próximo año.

Se trata del gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, militantes del Partido Movimiento Ciudadano, pero aseguró que el que decide quién será su próximo Presidente de la República es el pueblo.

Semanas atrás el inquilino de Palacio Nacional, utilizó el mismo método para “destapar” a la senadora Xóchitl Gálvez, como candidata de la oposición, mención que le valió a la panista para que su nombre empezara a repuntar entre los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México.

Habrá que ver si sucede lo mismo con Samuel y Luis Donaldo, o bien sale al quite el polémico Dante Delgado mandamás de Movimiento Ciudadano para responderle a López Obrador.

