***

DAN ULTIMÁTUM

Por rumbos del PRI, PAN y PRD andan brincando de gusto pues la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) les dio la razón al imponer un plazo de tres días al Tribunal Estatal Electoral para resolver los recursos de apelación que hizo la coalición Fuerza y Corazón por Sonora en contra del convenio de Candidatura Común de Morena y sus aliados en Hermosillo.

Alegando que el convenio es ilegal y no cumplieron con la ley y que el Instituto Estatal Electoral de manera parcial y con favoritismo les permitió registrar dicho convenio, la demanda ha continuado con saldo a favor hasta el momento para la coalición, donde no han desistido en respaldar a su candidato a la Presidencia Municipal y, como chuchos cuereros que son, al ver que en el Tribunal Estatal Electoral no se emitía una resolución correspondiente a pesar de no tener algún obstáculo o carga de trabajo que impida resolverlos acudieron a la instancia en Guadalajara, en donde sí procedió la demanda.

De esta forma, la Sala Regional de Guadalajara está dando la ra zón a los rojos, azules y amarillos pues no existe motivo para que el TEE no resuelva la impugnación que interpusieron los tres parti dos integrantes de la Coalición Fuerza y Corazón por Sonora por el actuar parcial del juez electoral en.

¿Qué sigue? El TEE Sonora deberá acatar la resolución de la Sala Regional del Tepjf y resolver los recursos de apelación de Fuerza y Corazón por Sonora en el plazo es tablecido. La decisión final podría tener un impacto significativo en la contienda electoral por la Alcaldía de Hermosillo.

***

VERDADERO ADVERSARIO: EL ABSTENCIONISMO

Las próximas elecciones en So nora se acercan y, con ellas, la som bra del abstencionismo. Más que un candidato o partido político, el verdadero rival a vencer en las urnas es la apatía y el desinterés de los ciudadanos.

Es preocupante observar los índices de abstencionismo que históricamente han aquejado al estado. En la última elección, sólo 45% de los votantes habilitados en Sonora emitieron su voto. Las causas son complejas y variadas y van desde la falta de confianza en las instituciones, la percepción de que el voto no hace la diferencia y hasta considerar que de antemano la elección está ganada.

Sin embargo, es importante reconocer que el abstencionismo no es una fatalidad inevitable y combatirlo es una tarea de todos, desde las autoridades hasta los ciudadanos, cada uno tiene un papel qué jugar para fortalecer la democracia.

Es urgente que los ciudadanos se empoderen y tomen las riendas de su destino. El voto es un derecho y una responsabilidad. No permitamos que el abstencionismo sea el ganador en las próximas elecciones.

¡Salgamos, pues, a votar y hagamos que nuestra voz se escuche!

***

ESTÁN EN TIEMPO

Aunque aún no se completa la cantidad de funcionarios de casillas que se necesitan para las elecciones del próximo 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene todo el material electoral que será utilizado ese día.

Y es que Talleres Gráficos de México cumplió ayer con la entrega de boletas, documentación y materiales comiciales “con todas las medidas de seguridad y calidad”, afirmó su directora MaribelAguilera.

En cuanto al material, se utilizarán 317 millones 324 mil 423 boletas para la votación de la Presidencia de la República, así como para la elección de senadurías y diputaciones federales.

En la impresión de estas boletas se utilizó, entre otras medidas, papel seguridad con marcas de agua y tintas invisibles, para evitar “sorpresas”.

Además de las boletas, se incluye la demás documentación electoral con emblemas y sin emblemas y materiales que serán utilizados en este proceso, documentos como clasificadores de votos para las tres elecciones, carteles de resultados de la votación en casilla, casilla especial y cartel de resultados de cómputo distrital, entre otros.

Por lo que se ve, las cosas marchan según lo planeado, sólo resta esperar el “día bueno”.

***

REFINERÍAS O ELEFANTES BLANCOS

Pues con la novedad de que el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, proporcionó ayer dos datos importantes sobre la refinería Dos Bocas, de los cuales destaca lo relativo al sobrecosto en la construcción de la obra, poco más del doble de lo estimado inicialmente de ocho mil millones de dólares.

Según lo proyectado la planta petrolera refinará 340 mil barriles diarios, informó Romero Oropeza, pero se espera que Dos Bocas comience a producir, ahora sí, a partir de junio.

Sin embargo, lo anunciado ayer está lejos de dar certeza sobre el trabajo en la refinería tabasqueña, puesto que aún se siguen haciendo pruebas, por lo que no hay que descartar un nuevo cambio de fecha.

Y por si esto fuera poco, Romero Oropeza reconoció que no se logrará la autosuficiencia en combustibles en lo que resta del gobierno del presidente AndrésManuel López Obrador, quien dejará incumplida su promesa, esto debido a que no se terminará de construir al 100% la coquizadora de Salina Cruz, otra refinería en Oaxaca.

Ante estos datos, surge la duda sobre la efectividad de estas megaobras...

mrx@expreso.com.mx