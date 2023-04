#LoQueDiceMrX Por décadas, acudir a una oficina del servicio público para una aclaración, orientación o para denunciar alguna anomalía era perder el tiempo.

CRECE PERCEPCIÓN DE MAYOR EFICACIA

Por décadas, acudir a una oficina del servicio público para una aclaración, orientación o para denunciar alguna anomalía era perder el tiempo. Lo mismo ocurría (y ocurre) por ejemplo en la CFE, Agua de Hermosillo, donde son recurrentes las reclamaciones por cobros indebidos y más aún en la Profeco y en la Condusef, ambas instancias de ayuda que eran comparadas como “La Carabina de Ambrosio”.

A veces la ineficacia de estas oficias no respondía directamente de los empleados, sino de los directivos que hacían poca cosa, o nada, atender y resolver las quejas de los usuarios, y sancionar a los entes que incurrían (o incurren) en malas prácticas, en detrimento de estos últimos.

Poco a poco esta actitud ha cambiado, quizás porque la lupa que observa su actuar abarca más y luego entonces tienen muy poco margen de salirse con la suya. Y hay que referirse a esa lupa a organismos fiscalizadores que periódicamente publican resultados de auditorias, y ahí sí nadie quiere ser evidenciado, “por maleta”, claro. ¿Que necesidad que los anden arreando?

Y un claro ejemplo de que ahora ya no hay tanta dejadez es precisamente la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, donde incluso se ha incrementado el número de quejas de personas que han sido defraudadas y que acuden por ayuda, por desesperación sí, y porque hay buenas referencias en torno a que abogan de buena manera.

Según lo informa la titular de la Unidad de Atención Ciudadana BA-9 de Condusef en la entidad, Blanca Alicia Rosas López, de las reclamaciones atendidas y concluidas de enero a marzo de este año se lograron recuperar 8.7 millones de pesos en favor de los usuarios y la mayoría de los casos tienen que ver con transferencias electrónicas no reconocidas.

Ojalá que todos y cada uno de los organismos atiendan con esta efectividad a los usuarios y también compartir la información sobre los resultados y sea la propia sociedad quien los califique. A lo mejor hasta le agradecen la ayuda, que más bien es obligación.

POBLACIÓN DIÁSPORA CRECIENTE

Elegir el lugar donde se quiere residir, estudiar o trabajar es un derecho que cada quien tiene. Hacerlo por decisión propia es afortunado, pero en cambio, cuando se deja el terruño por circunstancias adveras y a veces a las carreras y “con lo que se trae puesto”, es lamentable porque, por esta última situación existe una población diáspora por todo el mundo.

Y según los más recientes monitoreos, el número de personas que vive en un país distinto a donde nació es mayor que nunca, al grado tal que la Organización Internacional para las Migraciones, la cifra de migrantes internacionales está calculada en más de 270 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010.

Y ante la globalización, que no es otra cosa que la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, no es raro ya ver en estas latitudes a ciudadanos de los lugares más alejados.

Algunos con proyectos definidos y empleos establecidos y otros a la aventura, lo mismo que mexicanos, muchos hermosillenses o sonorenses ya no digamos en Estados Unidos, sino también en China, si se quiere y también con trabajos establecidos.

Vale decir que no es todo tan romántico, pues se ha visto cada tragedia que le parte el alma hasta el más plantado.

Sirva esto para recordar que de este fenómeno se sabe mucho en Sonora, y a pesar de que hace apenas unos meses se registró el arribo de miles de migrantes, especialmente de Centro y Sudamérica, por ahora la situación está tranquila.

Incluso, para evitar confrontaciones políticas, las autoridades decidieron separar a grupos provenientes de Venezuela, con los de Cuba; a los de la Isla se les adecuó un albergue en el gimnasio Ana Gabriela Guevara en espera de que se les resolviera la situación de asilo en Estados Unidos, inmueble que ya no es necesario para ese fin y se reactivarán las acciones deportivas.

Lo anterior refleja, sin afán de desdeñar la problemática, que hay una movilidad más ordenada, o bien que no es época de migración masiva, como la hay. Como sea, aquí en la entidad existen organismos de la sociedad civil siempre dispuestos a tender la mano a quienes en sus travesías tienen tropiezos.

SONORA, LA CULTURA Y 'LA ANÉCDOTA'

Al ideólogo y filósofo José Vasconcelos se le atribuye la frase aquella de que "en Sonora se acaba la cultura y empieza la carne asada”, aunque no se sabe a ciencia cierta en qué circunstancias se dio, pero lo que sí es cierto es que a propósito del Día Mundial del Arte que se celebra el 15 de abril, en la entidad sí hay proyectos, y vaya que muy interesantes.

Es el propio director del Museo de Arte de Sonora (Musas), Octavio Avendaño, quien comparte proyectos y analiza los desafíos actuales en Sonora y el mundo. (Se publica hoy una amplia entrevista).

De entrada señala que Sonora tiene una gran ventaja, tiene a los artistas, tiene la economía que crece cada vez más y tiene las instituciones culturales.

Y añade que una de las líneas del programa del Musas es potencializar el mercado del arte porque si no hay mercado no hay un circuito de arte y los artistas necesitan vivir de lo que producen y no disolverse en actividades profesionales ajenas a su talento.

Luego entonces, afirma que se prepara ya una primera feria de arte contemporáneo en Sonora, donde se pueda promover el arte local así como traer artistas de otras parte y atraer a los posibles coleccionistas, apoyar y fomentar el crecimiento del campo artístico. Interesantes proyectos.

'PELEAN' JÓVENES CUPO EN LA UES

Preinscribirse en varias opciones de estudios para quedar en una universidad o hacerlo en varias instituciones, es una práctica común por parte de los preparatorianos, sobre todo de aquellos que no quieren dejar pasar la oportunidad de estudiar una carrera.

Y vaya que sorprende, de grata manera, la demanda en el registro de aspirantes que ha captado la Universidad Estatal de Sonora (UES), donde la fecha límite para dicho trámite es el 4 de mayo y hasta ahora la convocatoria refleja una gran recepción.

Así, pues, de un cupo que es para cuatro mil 804 ya son seis mil 500 los aspirantes que buscan un lugar en sus opciones de estudio.

Claramente que es mucho más la demanda que la oferta, por eso causa una agradable sorpresa el interés de los jóvenes, y también que busquen preparase en la UES, institución universitaria que cada vez obtiene reconocimientos y de la cual han egresado destacados alumnos. Hoy reconocidos profesionistas.

