***

CONSTANCIA Y PROMOCIÓN

La promoción y la constancia en la tarea para mantener posicionado un proyecto son premisas indispensables para vender bien un producto y, por qué no, también un proyecto gubernamental, por eso hace bien el gobernador Alfonso Durazo al atender todas y cada una de las invitaciones para exponer el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Así, ha fungido como ponente en escenarios que resultan torales para llevar a cabo este Plan, pues en Puerto Peñasco recibió a un grupo de diplomáticos de 85 países con presencia en México quienes están interesados sobre el PSES, así como en Bacadéhuachi, donde hay un yacimiento de considerables dimensiones con carbonato de litio.

Recientemente ADM estuvo en Toronto y ahora mismo participa en importantes foros en Washington, D. C. y se reunió con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado de EU, José W. Fernández, a quien, por su experiencia, calificó de aliado para la materialización de esta iniciativa.

Lo dicho, hasta en la cultura más popular se dice que el que no enseña no vende. Por qué no mostrar, pues, una y otra vez las fortalezas y potencialidades de Sonora en materia de energías limpias que son la base del futuro.

***

EMPLEOS NUEVOS: HMO EN EL ‘TOP 5’

Beneplácito y satisfacción son dos cosas que seguramente les genera a todo gobernante al ver que la comunidad que administra muestra un repunte en cuanto a inversión y empleo, es decir, que da certeza para que empresarios se asienten en busca de mano de obra y proveedores.

Tal es el caso de Antonio Astiazarán, quien asegura que este año se generarán entre ocho mil y 10 mil nuevos empleos formales del giro automotriz, aeroespacial y de las tecnologías, y atribuye esto a que hay un gran compromiso de su parte y una política encaminada a facilitar la parte de permisos y licencias, o lo que es mejor, agilizar y simplificar como parte del proceso de Mejora Regulatoria.

Es es el caso del grupo PROA, al cual pertenece la cadena de Laboratorio Médico del Chopo, que anunció un plan para abrir once sucursales y, ya entrado -en optimismo-, afirma que Hermosillo es la quinta ciudad más dinámica en la generación de empleos del país.

Citó el potencial que se tiene a raíz de proyectos estratégicos como la ampliación de un tercer turno en la Ford, los proyectos de ampliación de operaciones de la firma Black and Decker, el acercamiento con directivos con Index, de quienes existe confianza de que será un muy buen año para la ciudad en cuanto a la generación de empleos.

Y hay más, afirma el Presidente Municipal de Hermosillo, a quien la ciudadanía le depositó su confianza para que detonara el desarrollo de la capital de Sonora. Va por buen camino, pero lo mejor sería garantizar la permanencia de este tipo de proyectos.

***

ESCUCHAR A LOS EXPERTOS

Si bien es cierto de que los factores que influyen para que en México se alcancen tasas inflacionarias altas, como la registrada en enero y la cual se ubicó en 7.91%, y que es la más elevada desde el año 2000, no son generadas por el país, sino de situaciones derivadas del Covid-19 (o post Covid), o de la guerra Rusia-Ucrania, los efectos sí impactan directamente en los bolsillos de todos los mexicanos.

El investigador y catedrático de la Universidad de Sonora (Unison) en Navojoa, Ernesto Clark Valenzuela, explica que ambos acontecimientos provocaron la escasez de insumos y la ruptura de las cadenas de producción, lo cual vino a generar una mayor demanda en casi todos los países.

Luego entonces, ese incremento de la demanda por los consumidores ha provocado el alza constante de los precios a nivel mundial y advierte que el panorama es de incertidumbre y la recuperación económica es lenta, mientras que en el caso de México el aumento de los precios se ha dado principalmente en los alimentos, fenómeno suficiente que acrecienta el enfado de los ciudadanos de a pie y que viven al día.

Sin embargo, el docente asegura que lo que ocurre es algo que se encuentra dentro de la normalidad, dado que en los dos años anteriores tuvimos una de las caídas de producción más fuertes que recordemos, lo cual se empieza a revertir, por lo que se considera lógico que se eleven los precios.

El economista pide tener cautela, ya que cuando hay inflación no conviene guardar dinero porque va perdiendo valor todos los días, es decir, con la misma cantidad de dinero cada vez podremos comprar menos cosas.

Y aunque casi son las mismas recomendaciones de siempre, pide tener un manejo adecuado de las tarjetas de crédito, invertir en bienes duraderos, como bienes raíces, ordenar gastos, eliminar gastos hormiga, postergar los no indispensables, comparar precios e incluso tener cuidado con algunas ofertas. Interesante.

***

IMPERIOSA NECESIDAD

Si bien en algunos sectores de la ciudad -sobre todo en los populares- la problemática que en común padecen tiene que ver con rezagos en servicios públicos tales como falta de pavimentación, fugas de agua y de drenaje, basureros clandestinos y por falta de seguridad, la demanda de los vecinos de la colonia Carmen Serdán se ciñe en sólo una y es el fenómeno delictivo.

Lo dicen fuerte y claro: urge que nos regresen la seguridad. Y es que argumentan que los delincuentes comunes, a quienes ya tienen identificados, no respetan ni a sus familiares, ni qué decir las escuelas, mucho menos el parque público ubicado sobre la calle Rebeico, entre Olivares y López del Castillo, el cual está totalmente desmantelado.

Indican los agobiados residentes de dicho sector, ubicado al norte, que ese parque que lleva el nombre de la colonia ha sido blanco de los rateros desde el momento en que colocaron “la primera piedra” y una y otra vez ha sido desvalijado.

Tendrán razón, pues allá por el trienio en que gobernó Alejandro López Caballero, dicho inmueble fue objeto de una profunda remodelación que incluyó, por cierto, la colocación de pasto sintético. El complejo deportivo y de esparcimiento quedó “de maravilla”, pues además fue cercado y alumbrado.

Sin embargo, en voz de los vecinos, el gusto y disfrute les duró muy poco, pues a los días empezaron “las andanzas” de los maleantes y aquello fue convertido en un muladar pues se llevaron hasta las tazas de los sanitarios. Y así, en esas condiciones prevalece. Reiteran, exigen a las autoridades seguridad efectiva y así puedan sobrevivir al menos con un poco de tranquilidad.

mrx@expreso.com.mx