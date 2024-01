#LoQueDiceMr.X Finalmente fueron diez los ciudadanos “echados pa'delante” que decidieron gobernar a sus respectivos municipios a través de una candidatura independiente, de acuerdo con lo informado por la autoridad electoral.

SON DIEZ LOS ASPIRANTES A ALCALDES INDEPENDIENTES

Finalmente fueron diez los ciudadanos “echados pa'delante” que decidieron gobernar a sus respectivos municipios a través de una candidatura independiente, de acuerdo con lo informado por la autoridad electoral.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) detalló que desde que se abrió la convocatoria, 15 ciudadanos expresaron su manifestación de intención de ir por candidaturas a alguna alcaldía y, de esas, cuatro fueron improcedentes y una más desistió, por lo que diez pasaron a la siguiente ronda.

Quienes sí cumplieron con todos los requisitos fueron Pedro Morghen Rivera, que va por la Alcaldía de Nacozari de García; Cuauhtémoc Ruiz Castelo, que aspira gobernar Cajeme; Omar Ortez Guerrero, que quiere ser presidente municipal de Magdalena.

Además, Agustín Rodríguez Serrato y Gerardo Leyva González, que competirán por la Alcaldía de Santa Ana; José de Jesús Báez Gálvez, irá por la Presidencia Municipal de Nogales; José Isasi Siqueiros pretende ser el primer alcalde independiente de Hermosillo; Sebastián de Jesús Valenzuela Valenzuela, contenderá en Etchojoaa; Christian Ricardo Vázquez Espinoza, por Guaymas y la única mujer, Matilde Noyra Rosas Talamante, va por la Alcaldía de Bácum.

SE BAJÓ EL TELÓN EN EL FAOT 2024

Tras una semana de presentaciones de diversas manifestaciones artísticas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño clausuró la edición 39 del Festival Alfonso Ortiz Tirado FAOT 2024.

En la ceremonia de clausura el mandatario estatal estuvo acompañado por su homólogo del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al ser esa entidad la invitada en lo que será la cuadragésima edición.

“El Festival Alfonso Ortiz Tirado tuvo sus orígenes en 1985 y en esa noche en el Museo Costumbrista del Estado de Sonora se encendió una antorcha que 39 años después sigue ardiendo y amalgama la excelencia artística y la tradición de Sonora y de México que hoy trasciende fronteras”, comentó el Gobernador.

Durazo Montaño destacó la participación del estado de Guanajuato y Estados Unidos, que fueron invitados en esta edición, por mostrar la cultura de sus lugares de origen con todos los asistentes a este festival que año con año se consolida en el país.

OTRO HECHO AISLADO PERO FRECUENTE

Dicen que “el hubiera no existe” y muchas cosas que conocemos no existirían en nuestro mundo si el “hubiera sí existiera” y como muestra está que si los encargados de seguridad de un centro nocturno en la capital del estado “hubieran” hecho bien su trabajo “hubieran” detectado las armas y no “hubiera” ocurrido lo que sucedió la madrugada de ayer domingo.

Lamentablemente la capital del estado vuelve a ser noticia nacional por el fallecimiento de tres personas y dos lesionados, resultado del ataque armado al parecer entre integrantes de bandas criminales.

Lo preocupante del caso es que este tipo de enfrentamientos del crimen organizado solía darse, bien en otras regiones del estado o en parajes carreteros, pero se han vuelto aislados pero frecuentes en Hermosillo.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora dos de los fallecidos fueron identificados como presuntos miembros de una organización criminal asentada en Nogales, pero con operaciones en Carbó, Estación Pesqueira, Ures y Rayón.

Todavía hasta ayer por la tarde se reportaba el aseguramiento de un automóvil estacionado frente a una tienda de conveniencia por rumbos del Camino del Seri, unidad que al parecer está relacionada con lo ocurrido en el centro nocturno.

SALE MACARIO CARRILLO, ENTRA JULIO NAVARRO

Bien dicen que el pez por su boca muere y la soberbia de Macario Carrillo de decir que con cualquier candidato ganaban en Hermosillo, le bastó para que los integrantes del Consejo Estatal morenista “le pidieran la bola” de su dirigencia interna.

En su relevo de casi dos meses, el secretario general se fue sin hit ni carrera y ni llegó a calentar el asiento que a partir de ayer ocupa Julio Navarro Contreras, quien venía desempeñando el cargo de Oficial Mayor en el Congreso del Estado.

En su mensaje el delegado nacional en funciones de presidente estatal de Morena Sonora, en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Estatal, agradeció la distinción y se comprometió a trabajar para lograr “nuestros objetivos”.

Agregó que será un líder abierto al diálogo, que atienda las inquietudes de la militancia y tome en cuenta las propuestas que le hagan para que Morena salga avante en el proceso electoral en curso.