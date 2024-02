#LoQueDiceMr.X Cuentan que el que anduvo por Guaymas fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien constató el inicio de renovación del muelle, que en el proceso de promoción de la entidad es un proyecto clave para la atracción de nuevas inversiones.

AVANZA MODERNIZACIÓN DE MUELLE DE GUAYMAS

Durante la visita de supervisión de avances estuvo acompañado del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y por Rogelio Bello Aguilar, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Guaymas.

Durazo Montaño recordó que son cuatro las obras que se desarrollarán en el muelle: habilitación de patios en su primera etapa, con inversión de 211.9 millones de pesos; dragado de construcción de banda para atraque de buques de gran calado, en el que se invertirán 220.8 millones de pesos.

Además, construcción de cámara frigorífica de dos contenedores fríos cuya inversión fue de 14 millones de pesos y la vialidad de acceso al puerto que tuvo una inversión de 158.1 millones de pesos.

TIENE XÓCHITL GÁLVEZ NUTRIDA AGENDA POR EU

Después de una visita a Nueva York para el olvido, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México continúa su gira en la capital de Estados Unidos, en la que se reunirá con funcionarios de gobierno, empresarios, organizaciones civiles y connacionales.

Trascendió que los temas que abordará Xóchitl Gálvez en esta visita al vecino país del norte son: crimen organizado, aprovechamiento del nearshoring, el T-Mec y migración.

De acuerdo a la agenda, hoy tendrá una exposición en la Universidad de Georgetown y se reunirá con medios de comunicación hispanos; para mañana visitará a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y tendrá un convivio con funcionarios de la administración de Joe Biden.

El mismo martes conversará con congresistas del Comité de Relaciones Exteriores y tendrá un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio de la unión americana; finalmente, el miércoles tendrá un encuentro con Janet Murguía, quien es la presidenta de UnidosUS, que es la mayor organización latina de defensa y derechos civiles en territorio norteamericano.

PRESENTARÁ HOY AMLO PAQUETE DE INICIATIVAS

Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, este 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría enviando su paquete de iniciativas para reformas a la Constitución.

Y qué mejor fecha para remitirlas al Congreso de la Unión que hacerla en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Carta Magna, esperando que la mayoría, si no es que todas, le sean aprobadas por los ilustres legisladores.

Según los avances que dio en sus conferencias mañaneras el paquete se compone de diez iniciativas, siendo las principales la de pensiones, la político-electoral, industria eléctrica, salario mínimo y la concerniente al Poder Judicial.

Habrá que esperar al anuncio oficial para saber cuáles son las demás que envió al Congreso de la Unión y también habrá que estar atentos al destino de cada una, porque de que habrá jaloneos, los habrá.

NO HABRÁ BLOQUEO DE TRANSPORTISTAS

Parece que la amenaza de paro nacional de transportistas hizo mella en el Gobierno federal, porque se anunció que llegaron a un acuerdo para instalar mesas de diálogo a fin de analizar la situación.

Y es que no es para menos que los transportistas pusieran el grito en el cielo porque cada vez son más frecuentes los robos que sufren en las carreteras del país, que ponen en riesgo la integridad de los choferes y ni qué decir de la afectación directa a los distintos sectores económicos.

La Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte había anunciado para hoy un paro nacional, pero después de reunirse con dependencias del Gobierno federal se conjuró la amenaza de bloqueos, en el entendido de que se atenderá la seguridad en las carreteras del territorio mexicano.

Además, se informó que entre los acuerdos alcanzados está el de trabajar en tres mesas con los siguientes temas: seguridad en carreteras por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, atención administrativa por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y, enlace con las autoridades estatales y municipales a través de la Secretaría de Gobernación.