***

AMPLÍA SONORA CERTIFICACIÓN PESQUERA

Sonora sigue manteniendo su liderazgo a nivel nacional en materia pesquera al lograr la certificación internacional para nuevas especies en la entidad, señaló el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Junto con Octavio Almada Palafox, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), resaltó que la distinción representa incursionar en nuevos mercados internacionales.

Las nuevas especies que lograron la certificación internacional Marine Stewardship Council (MSC), en este 2023 son: californiana (Engraulis mordax), caballa (Scomber japonicus), anchoveta del Pacífico (Cetengraulis mysticetus), arenque hilo del Pacífico (Opisthonema libertate) y la sardina (Sardinops sagax).

“Esto les va a dar una autoridad moral muy importante, aprovechar la riqueza pesquera del Golfo siendo socialmente responsable con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, eso representan con la certificación que poseen”, destacó.

***

MÁS RUIDO QUE NUECES REUNIÓN BINACIONAL

Aunque generó muchas expectativas la reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos, por los alcances que pudiera tener, al final del día resultó ser una más de las muchas que han sostenido ambos países.

Y es que en lo que fue el recuento de la misma, trascendió que acordaron la creación de un equipo conjunto que sostendrá reuniones periódicas para analizar el tema de la migración.

A este grupo de trabajo se sumarán comitivas representativas de países de Centro y Sudamérica, cuyos ciudadanos son en su mayoría los que integran las caravanas migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos.

La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que de parte de la delegación de Estados Unidos, integrada por el secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood Randall, no hubo ninguna solicitud especial.

Así que fue más de lo mismo.

***

CRITICAN ESQUEMA DE OPERACIÓN DE MEXICANA

A menos de una semana del reinicio de la aerolínea Mexicana de Aviación, los ilustres legisladores de oposición criticaron el esquema de operación que está basado en el arrendamiento.

Héctor Saúl Téllez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que los únicos beneficiados son empresas particulares, por lo que pidió la comparecencia de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional y del representante de la empresa Olmeca-Maya-Mexica, para que expliquen el plan de negocios de Mexicana de Aviación.

El legislador precisó que para que la empresa regresara a los aires se requerían más de siete mil millones de pesos, que no están considerados en el presupuesto de 2023 y añadió que en los primeros seis años de operación la aerolínea necesitará de al menos otros tres mil millones de pesos.

Y no le falta razón al diputado blanquiazul, porque Mexicana de Aviación debería ser una empresa rentable y autosuficiente y en cambio se le estaría canalizando dinero de todos los mexicanos que bien podría destinarse a seguridad, salud o educación.

***

ENTREGA TOÑO UNA OBRA PEDIDA POR LA COMUNIDAD

En lo que fue una de sus últimas entregas de obras del presente año, el alcalde hermosillense Antonio Astiazarán Gutiérrez inauguró las mejoras que realizaron en el Templo Santo Cura de ARS, de la colonia Altares.

Esta obra fue ganadora del presupuesto Creces 2022 al registrar 165 votos y “como vox populi vox Dei”, se le destinaron 512 mil 166 pesos para luminarias, puertas, ventanas, estructuras metálicas y pintura, entre otras mejoras.

“Este proyecto ganó el año pasado gracias a ustedes y eso para mí habla no solamente del compromiso que tienen como comunidad sino también de las ganas de que las cosas se hagan. Esta obra no se hubiera hecho posible si ustedes no hubieran salido a votar”, mencionó Toño Astiazarán.

Aunque pareciera ser una obra más, el presbítero Julián Valencia indicó que este apoyo a la comunidad de parte del Gobierno municipal les permitirá tener mejores instalaciones donde realicen encuentros semanales y celebraciones