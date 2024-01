#LoQueDiceMr.X Las primeras bajas del mesón del duracismo fueron informadas de propia voz del gobernador Alfonso Durazo Montaño y son las de Célida López Cárdenas y Omar del Valle Colosio.

***

SALEN DOS DEL GABINETE, VAN POR DIPUTACIONES FEDERALES

Las primeras bajas del mesón del duracismo fueron informadas de propia voz del gobernador Alfonso Durazo Montaño y son las de Célida López Cárdenas y Omar del Valle Colosio.

El mandatario estatal explicó que la jefa de Oficina y el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), respectivamente, fueron invitados a participar por la Comisión de Elecciones en el proceso interno.

La exalcaldesa de Hermosillo se perfila para ser encuestada por el distrito federal 05, mientras que Del Valle Colosio será medido en las preferencias para ser candidato al distrito federal 03, ambos con cabecera en Hermosillo.

Estas bajas fueron anunciadas en la rueda de prensa semanal del titular del Ejecutivo estatal y él mismo informó que en sustitución del exsecretario de Sidur quedará Godofredo Gardner, quien se desempeñaba como director del Centro de Infraestructura en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que en la Jefatura de Oficina designará a un encargado de despacho.

***

UBER ARMARÍA AUTOS ELÉCTRICOS EN SONORA

Por cierto que en la misma conferencia el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio una primicia que puede considerarse “histórica e inédita” y es que la empresa Uber ahora se dedicará a construir automóviles eléctricos.

Y en esos planes de expansión que contempla construir 50 mil unidades, que serían enviados a todos el país y parte de América Latina, Sonora sería pieza fundamental porque aquí se instalaría la fábrica.

“Necesitan 50 mil vehículos eléctricos, ¿por qué no construirlos en Sonora? Esa es mi propuesta, si aquí tenemos incentivos fiscales para toda la cadena de electromovilidad, tenemos materiales críticos, el cobre no está calificado en estos momentos como material crítico, pero no tengo duda de que lo va a ser”, afirmó.

Durazo Montaño resaltó las ventajas que tiene la entidad, sobre todo dentro del Plan Sonora de Energía Sostenible, por lo que en el corto plazo podría concretarse este acuerdo entre Uber y el Gobierno del Estado.

***

FUNCIONARIA FEDERAL HUYE DE LA PRENSA

Al más puro estilo de “ni los veo ni los oigo”, Teresa Reyes Sahagún, actual Comisionada Nacional para la Búsqueda de Personas, salió por la cocina de un hotel para evitar los cuestionamientos de la “raza reporteril”.

La funcionaria federal “vino, vio y huyó” de tierra sonorense donde estuvo para sostener un encuentro con colectivos de madres buscadoras en la capital del estado.

Y después de esperarla un buen rato a que acabara su reunión, la prensa local trató de abordar a la escurridiza comisionada que sólo se limitó a seguir a la guía que la sacó, literal, “por la puerta de atrás”.

Bien dice el dicho que “el que nada debe, nada teme”, pero por la acción de Reyes Sahagún, cuando existe el cuestionamiento por la veracidad de las cifras de personas desaparecidas, deja mucho que desear como funcionaria federal y sobre todo en un puesto tan sensible.

***

DE NUEVO TADDEI ZAVALA EN EL OJO DEL HURACÁN

Otra que sigue generando polémica, pero por la manera en que está integrando su equipo de trabajo, es la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

Resulta y resalta que la sonorense designó a Claudia Suárez como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva en sustitución de María Elena Cornejo, quien contaba con el respaldo de la mayoría de los consejeros.

Hasta ahí todo bien, como diría el “cholo”, pero de acuerdo con el currículum de la nueva designada, antes de 2023 era “nini” porque no muestra empleos anteriores a esa fecha y sólo detalla que en mayo llegó al órgano electoral como asesora de Taddei Zavala y para julio ya había escalado a Jefa de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva, puesto en el que solo duró un mes.

Los demás consejeros electorales han expresado su inconformidad por la manera en que la meramente del INE está designando en puestos clave a personas que carecen de la experiencia necesaria y más cuando está en marcha un proceso electoral tan importante.