#LoQueDiceMr.X La considerada madre de todas las batallas -electoralmente hablando-, iniciará mañana 20 de noviembre, fecha marcada para el inicio de las precampañas a la presidencia de la República.

***

Con libertades y restricciones empezarán las precampañas

La considerada madre de todas las batallas -electoralmente hablando-, iniciará mañana 20 de noviembre, fecha marcada para el inicio de las precampañas a la presidencia de la República.

El llamado que hace Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), es que los funcionarios de los tres niveles de gobierno tengan un buen comportamiento para que el proceso transcurra sin incidentes.

Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y PVEM; Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México que integran PRI, PAN y PRD; y Samuel García de Movimiento Ciudadano; tendrán 60 días de precampaña, desde el 20 de noviembre hasta el 18 de enero de 2024.

Por supuesto que el INE le pondrá un “marcaje personal” al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las declaraciones que sobre temas electorales haga en su tradicional conferencia mañanera.

De acuerdo con el INE, en estos 60 días los contendientes tendrán ciertas restricciones como son no llamar al voto ni directa ni indirectamente, no promover plataformas electorales, no promover el voto en contra y entregar informes de gastos de precampaña.

En contraparte lo que marca el instituto electoral que sí pueden hacer es tener libertad de expresión, de reunión y de asociación, además de aparecer en spots de los partidos con mensajes dirigidos a la militancia que se trate.

***

Definen primeros acuerdos de la Comisión Sonora - Estados Unidos

Con acuerdos puntuales concluyó la primera sesión plenaria de la Comisión Sonora- Estados Unidos, que tras su relanzamiento busca consolidarse como un modelo de cooperación internacional.

Entre los pactos alcanzados destacan la formación de una alianza estratégica con instituciones de educación superior, apoyos para programas académicos en Arizona, promoción de movilidad para docentes, y el apoyo de parte de la Universidad de Arizona a universidades sonorenses para la investigación e innovación en la industria de semiconductores.

Además, se planteó la creación de la Sociedad Médica Binacional Sonora-Arizona, el desarrollo de proyectos de energías renovables en la megarregión, la promoción conjunta en el desarrollo económico, atracción de nuevas inversiones, capacitación binacional en seguridad pública, desarrollo conjunto de planeación y priorización de proyectos de infraestructura y; el fortalecimiento entre Arizona y México en materia de cultura y turismo.

El gobernador, Alfonso Durazo Montaño resaltó que los acuerdos atienden las necesidades de desarrollo sustentable en ambos lados de la frontera, y generarán grandes oportunidades en el tema de la relocalización de inversiones

***

Lanzan ID Sonora

Una herramienta que será de gran ayuda para colectivos de búsqueda de personas y ciudadanía en general fue lanzada ayer por el Gobierno estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Se trata de la aplicación que estará al alcance de los usuarios de teléfonos móviles llamada “ID Sonora” que coadyuvará en la identificación de personas fallecidas y en la localización de personas extraviadas y/o desaparecidas.

Entre las opciones que tiene la aplicación están el de observar las alertas Amber, con la intención de ayudar en la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren extraviados.

Además, se podrán consultar los formatos de Protocolo ALBA para buscar inmediatamente a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, así como ver el registro de alertas de desaparición de hombres.

***

Inauguran Salón de la Fama del Deportista Hermosillense

Reza un dicho muy popular que honor a quien honor merece y el que lo aplicó al pie de la letra fue el presidente municipal de Hermosillo que ayer inauguró el Salón de la Fama del Deportista Hermosillense.

Y es que aunque no lo crea, en pleno siglo XXI en la capital del Estado no existía un recinto que albergara a las leyendas deportivas que han hecho historia a lo largo de los años,

El Salón de la Fama del Deportista Hermosillense cuenta con 68 personajes que han sido entronizados, se ubica dentro del gimnasio “Sergio Maldonado”, de la colonia Nacameri y el evento inaugural sirvió para entregar distinciones a leyendas deportivas.

El alcalde Antonio Astiazarán señaló que “Su historia se quedará en Hermosillo, su trayecto deportivo será inspiración para presentes y futuras generaciones y nosotros como Gobierno Municipal nos sentimos muy honrados de poner un lugar en la historia a cada uno de ustedes y sus familias”.