VENDRÁN EMBAJADORES A CONOCER EL PLAN SONORA

Todo parece indicar que la promoción que se ha hecho a nivel internacional del Plan Sonora de Energía Sostenible empieza a rendir frutos, porque el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que en enero se tendrá la visita de todos los embajadores del mundo.

En su ya tradicional conferencia semanal de los martes, el bavispense manifestó que los diplomáticos estarán en tierras sonorenses para “empaparse” a fondo de este plan que apuesta por las energías limpias.

Durazo Montaño recordó que el Plan Sonora de Energía Sostenible es considera do como uno de los proyectos más importantes no sólo a nivel estatal, sino nacional e internacional, que apuesta por la generación de energía natural y por el desarrollo económico del estado.

La visita de toooodos los embajadores del mundo es resultado de la presentación del Plan Sonora de Energía Sostenible en las conferencias 27 y 28 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esperemos que las visitas se conviertan en inversiones futuras.

POLICÍA DE HERMOSILLO OBTIENE CERTIFICACIÓN

Con la novedad que tenemos en la Policía de Hermosillo a una de las 10 corporaciones a nivel nacional que obtienen la certificación Certipol del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, recibió la distinción porque la corporación cuenta con procesos institucionales de operación conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales de Certificación Policial Ciudadana.

“Tuve el honor de recibir a nombre de la corporación este certificado y quiero extenderles a ustedes, como elementos de la Policía y de Tránsito Municipal, todo mi reconocimiento, toda mi gratitud por hacerlo posible, porque el día de hoy este logro es una muestra de que cuando trabajamos en equipo internamente como corporación y equipo con la sociedad, no hay imposibles, no hay metas que no podamos alcanzar juntos”, señaló el Alcalde.

Obtener esta certificación le llevó cerca de dos años a la Policía Municipal, tiempo en el cual tuvieron que aprobar 57 estándares que desarrollaron con apoyo de Insyde y siempre con la vigilancia de los integrantes del comité evaluador.

TRAEN SEÑALES CRUZADAS EN EL PAN

A propósito de certificaciones, a los que les urge pero no una certificación sino un doctorado en señales es a los panistas, porque al parecer las traen cruzadas el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Gildardo Real Ramírez y el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta.

Y es que recientemente el funcionario municipal señaló que si el exgobernador Manlio Fabio Beltrones sería candidato de la fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México, su voto no sería para el priista.

Y resulta que ayer el llamado “Gilo” Real, quien es el mandamás de los panistas en el estado, dijo en entrevista con el periodista Sergio Valle que su partido sí impulsaría que sus huestes votaran por el exgobernador Beltrones Rivera siempre y cuando vaya en fórmula con la senadora Lilly Téllez.

“Nosotros siempre vamos a votar por el PAN y en la fórmula va Lilly por el PAN”, sentenció el líder panista y añadió que hay que esperar a que el PRI defina al candidato al Senado.

Real Ramírez detalló que será después de la segunda quincena de enero de 2024 cuando se definan las candidaturas federa les, pero de acuerdo con la coalición la distribución es de la siguiente manera: distritos I, II y V, para el PAN; para el PRI el II, VI y VII y para el PRD el distrito IV.

MC NO COMPARTE INICIATIVAS DE AMLO

En el plano nacional, Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, manifestó que es impensable que su partido pueda apoyar las iniciativas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer los órganos autónomos o que los jueces y ministros se elijan por el voto popular.

Es que a raíz del anuncio de su dirigente nacional Dante Delgado de que el bloque de contención estaba muerto, corrieron los rumores de que el partido naranja apoyaría las decisiones del “Tlatoani” tabasqueño.

“En los últimos días el Presidente ha lanzado una serie de ideas y ocurrencias al aire que supuestamente se van a traducir en iniciativas pero, a juzgar por lo que se ha pues to sobre la mesa, ninguna de estas iniciativas tendría condiciones de prosperar”, refirió.

El legislador emecista señaló que así como no comparten la desaparición de los órganos autónomos y la elección de los ministros de la Corte mediante el voto popular, el que la Guardia Nacional pase a la Secreta ría de la Defensa Nacional, tampoco, porque lo que harían sería debilitar al Estado