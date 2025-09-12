#LoQueDiceMrX El Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo por fin abre hoy sus puertas...

***

SE ABREN LAS PUERTAS

Llegó el día. Hoy, hoy, hoy es la reapertura del Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo, según lo declarado por los locatarios.

A las 6:00 de la mañana el inmueble deberá estar abierto otra vez, luego de un año y ocho meses aproximadamente de que estuvo cerrado por las obras de remodelación.

En los últimos días, tanto los comerciantes como elementos de Protección Civil, estuvieron trabajando a marchas forzadas para dejar lista esta obra.

No puede regatearse el reconocimiento a que por fin hubo una administración estatal que le entró al tema de manera decidida. Los años pasaban, el edificio se deterioraba y se volvía todo más complicado.

Quedará, pues, para la historia.

***

INCONFORMIDAD

A propósito de obras, nos reportan que comenzó una construcción en un predio ubicado en la confluencia de los bulevares Quintero Arce y Camino del Seri, en la parte poniente de Hermosillo.

Hasta el momento no hay más información, ni se sabe si es un fraccionamiento o algún edificio de departamentos.

Lo que sí es que ha generado inquietud en residentes de las colonias aledañas, quienes piden que se les informe de qué se trata.

Y aunque no hay nada oficial aún, desde este momento los vecinos advierten que no hay posibilidades de más vivienda porque los servicios y vialidades estarían muy comprometidas.

Ya veremos qué sucede.

***

¿PASO PEATONAL?

Y seguimos con el tema de la infraestructura porque parece que el paso a nivel de piso frente a lo que era el Hospital General del Estado sí va.

Las autoridades del Ayuntamiento ya le presentaron a los estudiantes el proyecto y sí les latió.

Así que si no sucede otra cosa, dentro de poco en ese punto del altamente transitado bulevar Luis Encinas habrá señalización y semáforos para establecer este paso peatonal.

Por consiguiente, será un lugar en el que el tráfico deberá detenerse como en cualquier semáforo.

***

VIGILANCIA

Para que todo marche bien en cuanto a seguridad y vialidad durante los festejos del 15 y 16 de septiembre, la Policía Municipal ya tiene listos los operativos de vigilancia.

El comisario general de la Policía capitalina, Alonso Durón Montaño, informó que se desplegarán en la zona más de 300 elementos.

Así pues, apoyarán grupos de escuadrones, el K9 y grupos especiales, esto con el fin de no descuidar los patrullajes preventivos en la ciudad.

Cabe hacer mención que no sólo policías municipales cuidarán los festejos, ya que también participarán elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Y, para que nadie se llame sorprendido, la venta e ingesta de bebidas alcohólicas no estarán permitidas en el área del evento.

Así que ya saben, a disfrutar sanamente.

mrx@expreso.com.mx