HERMOSILLO, LA CAPITAL CON MÁS GENERACIÓN DE EMPLEOS

Dicen que el indicador más efectivo a la hora de calificar el desarrollo de un municipio, estado o país, es el relativo a la generación de nuevos empleos y Hermosillo acumuló al mes de octubre 21 mil 743 nuevas fuentes laborales.

De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Hermosillo fue la capital con mejor desempeño en ese rubro con 8.7%, seguido de Chilpancingo con 7.9% y Pachuca con 6.6%.

Del total de los empleos generados en la entidad 54% corresponden a la capital del estado, siendo los principales generadores los sectores agrícola, industrial, automotriz y aeroespacial.

Con las cifras obtenidas por Hermosillo, Sonora como entidad federativa fronteriza se coloca en primer lugar en generación de empleos sumando un aumento de 1.32% comparando cifras al cierre de septiembre del año pasado.

DEBE ANALIZARSE NOMBRAR A MIGUEL ALEMÁN MUNICIPIO: ADM

Ante la aprobación del Ayuntamiento de Hermosillo para que la Comisaría Miguel Alemán se convierta en el municipio número 73 de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño mencionó que es una decisión que se debe analizar a fondo.

Y es que no sólo se trata de nombrarlo y ya, sino que inciden varios factores, entre ellos el presupuestal, organizacional y administrativo, pero el bavispense fue más allá al mencionar que ojalá y no se trate de una demanda con fines electorales.

"Yo creo que hay que analizar el tema con mucha responsabilidad, porque lo peor que pudiera suceder es que una nueva figura no ayudara al mejoramiento de la gente, al bienestar de la gente, que es finalmente el objetivo fundamental de cualquier organización administrativa; hay que analizarlo con mucha responsabilidad, esto ya le corresponde al Congreso del Estado", expresó.

El Gobernador agregó que municipalizar el poblado Miguel Alemán también implicaría que el comisario del lugar se deberá de elegir sin modificar la estructura política, ni imponer costos burocráticos adicionales, pues eso es lo que representa la creación de un nuevo municipio en Sonora.

PARA LA CNPC SE ACABÓ LA EMERGENCIA EN GUERRERO

Hay cosas en la vida que uno no se explica por más que las vea o que trate de entender y una de ellas es que la Coordinación Nacional de Protección Civil dio por terminada la emergencia en Acapulco y Coyuca de Benítez.

Es decir, que ante los ojos de esa instancia federal, la desgracia y afectaciones que dejó el huracán Otis, fenómeno natural de categoría 5, en el puerto turístico y demás comunidades ya es cosa del pasado y todo está bien.

La conclusión de la Declaratoria de Emergencia fue publicada mediante un aviso en el Diario Oficial de la Federación a 16 días del impacto de Otis en tierras guerrerenses.

Esta decisión de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) levantó la molestia de los empresarios, que la consideraron apresurada y fuera de lugar porque dicen seguir viviendo en emergencia.

Detallaron que en muchas partes de Acapulco no se ha restablecido la energía eléctrica, falta agua, servicio de Internet y tampoco se ha normalizado la recolección de basura, entre otras afectaciones, pero al parecer Laura Velázquez, titular de la CNPC, tiene otros datos.

EL ULTIMÁTUM A MARCELO EBRARD

El que casi le mandó decir a Marcelo Ebrard “pues si se quiere ir, pues que le vaya bien”, como dice una popular canción, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el excanciller dio de plazo ayer jueves a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que definiera su impugnación al proceso interno y con base en eso tomaría una decisión definitiva de si se va o se queda en Morena.

El inquilino de Palacio Nacional dijo en su conferencia mañanera de ayer que "si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar".

Y agregó que “somos libres” y no se ejerce presión a nadie, cada quien actúa en función de sus convicciones, ideales y principios y recordó que en 2012 ambos compitieron en un proceso interno para elegir candidato presidencial y Ebrard Casaubón aceptó los resultados sin pedir nada a cambio.

