***

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

La prohibición de que plataformas digitales y taxis suban y bajen pasajeros en los aeropuertos de Sonora afecta a miles de ciudadanos cada mes, ya que son muchos los viajeros con discapacidad que se ven obligados a recorrer largas distancias a pie o en sillas de ruedas, poniendo en riesgo su salud y seguridad. Además, esta restricción limita la competencia y eleva los costos para los usuarios.

En el caso del aeropuerto de Hermosillo los usuarios se ven en la necesidad de tener que salir con todo y maletas hasta el bulevar para poder acceder a un automóvil de aplicación, eso sin mencionar si tienen que cruzar el transitado bulevar García Morales para tomar un autobús.

La solicitud que viene desde el Congreso del Estado es para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes escuche las voces de los ciudadanos y se actualice para que permita el acceso de todas las opciones de transporte a los aeropuertos, tal y como lo establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Esperamos que salga algo en beneficio de todos los usuarios, ya que definitivamente la movilidad debe evolucionar para satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más conectada y exigente, ya que es un derecho y debe garantizarse para todos.





***

'OBRAS' IRREGULARES

Ayer le comentábamos de los problemas financieros que se ciernen sobre el Ayuntamiento de Guaymas por diversas demandas laborales, algunas de las cuales podrían afectar la estabilidad económica del municipio.

Pues bien, resulta que en el Ayuntamiento de Benito Juárez "también hace aire", ya que el contralor municipal, Jesús Alberto Álvarez Torres, reveló que existen deficiencias en obras públicas realizadas durante la administración pasada.

Esto, de acuerdo a lo señalado por Álvarez Torres, es un desperdicio de recursos públicos ya que muchas de estas obras no cumplieron con los estándares de calidad, en perjuicio de la ciudadanía.

Y lo que es peor, algunas de las "obras" fueron "realizadas" para abastecer de agua a comunidades... pero el líquido nunca les llegó.

En fin, veremos en qué queda este "descubrimiento" y si se realiza una investigación a fondo para deslindar responsabilidades.





***

SIGUE EL JALONEO

De aquí al lunes tienen los dueños de autos "chocolate" para regularizar su situación, pues esa fecha concluye el proceso para poner en orden las unidades extranjeras.

Por ello, en Sonora trabajan tres módulos fijos y uno itinerante, algo que critican los "sufridos" líderes de organizaciones "pafas", pues dicen que no son suficientes para atender a los propietarios de vehículos irregulares en toda la entidad.

Y no para en eso su reclamo, pues ahora argumentan que varios afiliados han reportado que no han podido acceder al sistema para tramitar la cita, por lo que "temen" ya no poder legalizar sus unidades.

Sin embargo, el coordinador estatal del C5I, Benjamín González Caballero, tiene otros datos: señaló que la baja demanda del servicio llevó a la reducción de los módulos operativos.

Así pues, sólo se mantienen abiertos únicamente los módulos de Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado porque los números de regularización han bajado exponencialmente, una reducción de hasta 97% de octubre del año pasado a la fecha, indicó González Caballero.

En fin, tiempo tuvieron, ahora sólo les resta esperar a lo que diga la nueva administración federal.





***

REUNIÓN ALENTADORA

El reciente encuentro en Hermosillo donde líderes sindicales, gerentes de plantas maquiladoras y funcionarios públicos acordaron una mesa de diálogo sobre la estabilidad laboral, presenta un enfoque positivo, pero también suscita dudas.

La intención de fomentar la comunicación entre estos actores es loable, pero resulta fundamental cuestionar la efectividad real de estos diálogos y la implementación de los acuerdos que de ellos surjan.

Por parte del Gobierno del Estado acudieron presentes Margarita Vélez de la Rocha, secretaria de Economía y David Soto Alday, secretario del Trabajo. La primera estableció como punto de partida para la discusión que en el actual periodo de gobierno se han roto diversos paradigmas económicos.

Eso sí, aunque Vélez de la Rocha destacó esos avances, es crucial analizar cómo estas nuevas ideas se traducirán en beneficios concretos para los empleados.

El discurso optimista sobre el aumento del salario mínimo y las reformas laborales debe ser respaldado por acciones visibles que garanticen la protección de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo.

Ya veremos en qué resulta esta mesa de diálogo.





mrx@expreso.com.mx