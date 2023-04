#LoQueDiceMrX Mantener limpia una playa tan concurrida es casi una tarea titánica...

***

LIMPIEZA DEMANDA DE UN TRABAJO 24/7

Mantener limpia una playa tan concurrida es casi una tarea titánica, pues no se puede -ni conviene- esperar a que esté despejada de personas para iniciar con las labores de recolección de los desechos, sino que se necesita de un trabajo 24/7 si se quiere cumplir con esa meta.

En el caso de la playa preferida de los hermosillenses, esta responsabilidad de la limpieza se la ha echado a cuestas el Patronato Kino Limpio, que financia los trabajos con la renta de palapas.

Este año, además de hacerse cargo de 136 palapas, también se usufructúan dos instalaciones de baños y una de regaderas. Para las primeras se fija una cuota de 150 pesos e incluye el uso de baños y regaderas por tres ocasiones.

Además, para el acceso independiente a los baños se pagan 10 pesos, con lo que también se obtiene acceso a las regaderas, lo que resulta un beneficio de ida y vuelta, es decir, no se puede pensar que alguien se moleste por este tipo de servicios, pues a veces se “sale tablas” ya que también se invierte en el uso de un tractor especializado que filtra la arena para recolectar basura.

Además se les paga a 15 personas y a otros 10 trabajadores que se incorporaron mediante un programa de empleo temporal, se reparten bolsas para la basura y calcas a niños con la leyenda "sheriff de limpieza" como parte de la campaña de concientización.

Qué bueno que exista este programa impulsado por un grupo de personas, pues este tipo de acciones pasan “desapercibidas” mientras miles gozan de las vacaciones, lo cual está bien ya que a eso van, a divertirse. Detrás habrá siempre quien se ocupe de la limpieza que también ofrece satisfacción. ¿A quién le gusta estar entre la basura?

***

EL HUMEDAL SOBREVIVE ANTE CONDUCTAS NOCIVAS

Y si por allá en Bahía de Kino son de aplaudir las labores de limpieza, aquí en el casco urbano, específicamente en el área del humedal de La Sauceda, es también de admirarse el trabajo que realiza un grupo de ciudadanos que cada fin de semana acude a levantar la basura que dejan personas desconsideradas, sin conciencia del daño que provocan al medio ambiente.

Durante jornadas que realizan de viernes y sábado logran reunir hasta quince costales de basura, sí, con los desechos que los hermosillenses dejan en ese importante espacio de la biodiversidad.

Y no se trata de basura que a veces puede “empujar” el aire, son desechos tales como botes y botellas de cerveza, cartones de pizza y pañales, es decir, es producto de una actitud que, hay que decirlo, raya en la desvergüenza y que, para no variar, de ello aprenden los menores de edad. O quizás no, porque ahora son las niñas y niños quienes tienen más conciencia y seguramente recriminan a sus padres por las malas prácticas, pero no les hacen caso.

Hay que recordar que el área del humedal “estaba muerta”. Es decir, seca y así permaneció por años y entonces entristeció a muchos, pero paradójicamente ahora que muestra una recuperación y que han regresado las especies que conforman la fauna y también la flora, hay quienes insisten en su afán -quizás de inconsciencia- de tirar basura donde más se le facilite.

Parece que muchas personas actúan con bien sólo cuando se reglamentan sanciones económicas, pero ojalá que en este caso no sea necesario y todos se sumen a la tarea de mantener ese lugar libre de basura.

***

HOY REGRESAN MILES DE VACACIONISTAS

Sin incidentes graves ha transcurrido en Hermosillo el periodo de asueto y qué bueno, pero también es el reconocimiento de las autoridades para con los automovilistas que, dicen, han tenido la disposición para atender las recomendaciones de tránsito al movilizar por las carreteras del municipio.

Claro, hay todo un operativo de prevención en el que participan cientos de personas y que por cierto se mantienen activos en puntos operativos estratégicos, apoyados por el cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana para prestar servicio a la población local y los visitantes.

Y como todo llega a su fin, se prevé que esta tarde se dé el regreso al municipio de miles de vacacionistas provenientes de los pueblos del Río Sonora y de la sierra sonorense, así como de Bahía de Kino, de Nogales y por supuesto del sur del estado, ante lo cual la recomendación es acatar las instrucciones de los agentes policiacos para un desfogue del tráfico ordenado.

Otra de las recomendaciones es evitar los horarios con mayor saturación vehicular. No son indicaciones nuevas pero no está de más repasarlas, pero sobre todo mantener la calma para llegar con bien. Ojalá así ocurra.

***

SE TOPAN CON PARED LOS EXTORSIONADORES

Y quienes no tienen “vacaciones” son los maleantes, pues lejos de eso se aprovechan de incautos para tratar de hacerlos sus víctimas y es cuando las autoridades deben responder con prontitud, siempre y cuando les llegue la voz de alerta.

Y es que en Empalme las autoridades localizaron sana y a salvo a una mujer víctima de engaño telefónico con fines de extorsión.

Se trata de una jovencita de 23 años que afortunadamente nunca estuvo en riesgo y a quien encontraron en un comercio, minutos después de que su esposo recibió una llamada donde un sujeto decía que la tenía retenida y que para liberarla debería dar 200 mil pesos.

Afortunadamente no pasó más allá de un gran susto, pero también se evitó el pago. Y quien seguramente pasó un trago amargo fue el o los delincuentes que se fueron con las manos vacías.

mrx@expreso.com.mx