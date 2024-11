#LoQueDiceMrX Para impulsar el turismo buscan el nombramiento de Pueblo Mágico para Arizpe y Cananea...

***

VAN POR MÁS PUEBLOS MÁGICOS

La iniciativa de buscar el nombramiento de Pueblo Mágico para Arizpe y Cananea es una estrategia prometedora para impulsar el turismo en Sonora y fortalecer la economía local.

Durante la inauguración del Festival de los Pueblos Mágicos del Golfo de California en la vecina Ures, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció se buscará en la nueva administración federal el nombramiento de Pueblo Mágico para esos dos municipios sonorenses.

La expansión de la red de Pueblos Mágicos en Sonora es una noticia que promete impulsar el turismo y la economía local, ya que históricamente esta distinción ha demostrado ser un catalizador para el crecimiento económico, como se evidencia en el caso de Ures, que a partir de su nombramiento ha impulsado en 20% la activación de su economía local.

Ejemplo de ello es que los fabricantes de productos regionales como jamoncillos, empanadas, galletas, quesos de Ures y puntos circunvecinos, andan más que contentos con tanta visita que les ha llegado de los 22 pueblos mágicos que participan en este festival.

Cabe destacar que Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, reconoció la belleza y riqueza de Sonora, así como los esfuerzos de los estados del Golfo de California para realizar este festival. La siguiente edición se llevará a cabo en Mocorito, Sinaloa.

***

BATALLAN POR EL AGUA

Ayer le comentábamos sobre la sequía que se cierne sobre la capital sonorense y los trabajos que las autoridades realizan para enfrentarla en los meses venideros.

Pues esta situación se vive en gran parte de la entidad, como sucede en Nácori Chico, cuya población ha denunciado a través de redes sociales la problemática por la falta de agua potable.

Y es que esta crisis que afecta al pueblo se debe a que el recurso hídrico proveniente de la presa El Cajoncito no es apta para el consumo humano.

Al respecto, para salir del paso, Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno del Estado, indicó que enviarán pipas de agua para abastecer a los pobladores, en lo que realizan la perforación de nuevos pozos.

Ojalá que la solución a esta problemática llegue pronto, porque la población no puede estar supeditada a la llegada de pipas...

***

DEUDA DE FIN DE AÑO

Por rumbos de Huatabampo la nueva administración municipal reporta sus primeros problemas financieros, por lo cual se vieron en la necesidad de pedir un préstamo de 23 millones de pesos para el pago de aguinaldos.

Esto se debe, a decir de los ediles del Ayuntamiento que encabeza Alberto Vázquez Valencia, porque la administración anterior se gastó lo presupuestado para ello.

Así, pese a la molestia generalizada entre los integrantes del nuevo equipo, no tuvieron más que aprobar la solicitud del crédito, porque de no hacerlo no cumplirían con sus compromisos de fin de año.

Esta situación ya es conocida en los municipios de la entidad, que deben recurrir a préstamos de fin de año para salir del paso debido a que, esgrimen, "se dio un manejo inadecuado de las finanzas de las anteriores administraciones".

Por lo pronto, para que no vuelva a darse esta situación en el municipio, los regidores pidieron al tesorero y demás funcionarios encargados de las finanzas públicas respetar lo etiquetado en el presupuesto de egresos 2025.

***

AÑO MOVIDO EN LA CEDH

Un año muy movido ha tenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora (CEDH), pues asegura que este 2024 se rompió el récord de recepción de quejas.

Y es que a menos de dos meses para que concluya el año recibió ya el mayor número de quejas en sus 32 años de existencia.

De acuerdo con los números de Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH, 90% de las casi dos mil quejas registradas hasta la fecha corresponden a grupos de atención prioritaria como mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.

Por ello, asegura que esta cantidad es la mayor registrada desde que se creó la institución en 1992 y aunque esto podría considerarse negativo, es un indicador muy importante pues hoy en día más personas tienen la expectativa que la CEDH les ayudará con sus problemas.

Así pues, la implementación de mayores medidas cautelares y recomendaciones hacia sujetos señalados han sido parte fundamental para el posicionamiento del organismo, destacó Rentería Barragán.

Esperemos que esta tendencia se mantenga para bien de la ciudadanía.

