PRESIDENTA EN SONORA

Con muy buen sabor de boca dicen se despidió Claudia Sheinbaum Pardo de Sonora, luego de su más reciente visita para presentar a detalle el informe de trabajo de su primer año como presidenta de México, en el que destacó inversión, obras, programas sociales y adelantó nuevos proyectos de apoyo para el sector ganadero en esta región.

Al encuentro con la presidenta asistieron habitantes de todas y cada una de las regiones del estado, empresarios, ganaderos, personas de las llamadas de “a pie”, del pueblo pues como lo dice el gobernador Durazo, también del Sonora profundo, representantes de las etnias sonorenses que en conjunto hicieron lucir un Centro de Uso Múltiples de Hermosillo a su máxima capacidad, con más de 13 mil almas reunidas.

Luego de este evento se puede entender el por qué la presidenta Sheinbaum eligió a Sonora para ser uno de los primeros en visitar con este ejercicio que se planteó de recorrer todos y cada uno de los estados del país, para informar de qué manera ha impactado su gobierno, pues aquí se le vio tranquila, contenta y apapachada.

El evento con la presidenta lució bien organizado, con gran convocatoria y buena respuesta de todos los sectores representados entre los asistentes, por lo que el gobernador Alfonso Durazo puede declarar ¡misión cumplida!

EFECTOS DE LORENA

Lo que llegó a Sonora solamente fueron remanentes y desprendimientos nubosos de “Lorena”, pero fueron suficientes para ocasionar varios problemas en el sur y zona serrana del estado.

La lluvia siguió azotando la noche del viernes y madrugada del sábado, por lo que algunos vados y arroyos crecieron de manera riesgosa, por lo que varios caminos tuvieron que ser suspendidos a la circulación.

En Navojoa las tomas aéreas muestran una ciudad anegada y a la que se le avecinan fuertes problemas, como suministro de agua potable y drenaje.

Las autoridades municipales señalaron que la ayuda del Gobierno Estatal comenzó a llegar de inmediato. Entre el apoyo está maquinaria para todas las labores que serán necesarias.

No queremos pensar que hubiera pasado si el fenómeno meteorológico hubiese impactado en la entidad como lo indicaban los primeros pronósticos.

FRENAN INICIATIVA

Perdió gasolina la propuesta de reducir la jornada laboral semanal a 40 horas. Fue muy claro el coordinador de los Diputados de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila: La iniciativa no está agendada para este periodo ordinario de sesiones.

Es probable que en alguna reunión privada entre la cúpula en el poder y el gremio empresarial, estos últimos hayan mostrado las estadísticas que indican que la ocupación en la informalidad ha tenido un importante crecimiento en el país. En Sonora no es la excepción. En este 2025 son 33 mil personas más las que laboran en el sector informal, es decir que no tienen prestaciones y no están dados de alta en ninguna institución de servicios de salud y seguridad.

En todo el país las cosas andan más o menos igual. El sector patronal lo atribuye en gran medida a que muchos pequeños y medianos empresarios han tenido que emigrar a la informalidad por no poder cumplir con las obligaciones que establecen las últimas modificaciones en materia laboral.

La reducción de la jornada laboral, sostienen empresarios y especialistas, los obligaría a contratar a más personal, algo que muchos no aguantarían.

Veremos si se opta por un esquema gradual, porque también es un hecho de que México es de los países cuyos trabajadores más horas a la semana laboran.

MINERÍA A CIELO ABIERTO

Los que no quitan el dedo del renglón son los miembros del gremio de mineros y metalurgistas de la entidad que buscan por todos lados que no aprueben las reformas que pondrían fin a nuevas concesiones para explotación de yacimientos tipo “cielo abierto”.

Para darnos una idea de lo que esta categoría de minas representa para Sonora: Los principales yacimientos de cobre, oro y wollastonita son de ese tipo.

La pelota está en la cancha del Senado de la República, donde la reforma debe seguir analizándose.

