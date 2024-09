#LoQueDiceMrX En la labor de consolidar alianzas con sectores estratégicos para continuar con el impulso de los trabajos del Plan Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con representantes del Banco Mundial y del Puerto de Amberes...

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En la labor de consolidar alianzas con sectores estratégicos para continuar con el impulso de los trabajos del Plan Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reunió con representantes del Banco Mundial y del Puerto de Amberes, en esta segunda vez que visitan la entidad para dar seguimiento a los proyectos en los que se trabaja de manera conjunta.

La intención es explorar posibles sinergias en proyectos fundamentales para el estado, tales como el progreso del Puerto de Guaymas, la creación de parques industriales y la generación de energías renovables. La alianza con el Puerto de Amberes convertirá al Puerto de Guaymas en la puerta logística más importante del noroeste de México.

En este encuentro se resaltaron las ventajas competitivas y las virtudes de la entidad, tanto en el ámbito nacional como internacional, principalmente en temas de energía renovable y la logística portuaria.

Cabe recordar que el Gobernador también ya visitó dicho puerto, junto con el embajador de México en Bélgica, Rogelio Granguillhome.





MOVILIZACIÓN INFORMATIVA

Recientemente se han dado una serie de movilizaciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial en diversos puntos del estado. Y como parte de estas acciones realizan una campaña informativa en las calles del centro de la ciudad y otros puntos para compartir sus preocupaciones sobre la reforma judicial en curso.

Los trabajadores buscan con esta iniciativa proporcionar información precisa a la ciudadanía, destacando que la desinformación es uno de los mayores enemigos de la sociedad, como afirmó una de las trabajadoras.

Los trabajadores están conscientes de que la reforma no la van a parar, pues lo que buscan no es que no haya reforma, sino que esta no afecte ni a los trabajadores ni a los derechos de los ciudadanos.

Para ellos la votación directa no sólo desestima los años de estudio y experiencia de los trabajadores, sino que también pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial y podría generar conflictos de interés.

Eso sí, dejaron en claro que no están defendiendo privilegios (como dirían por ahí), sino los derechos laborales básicos y la independencia del Poder Judicial, que consideran esencial para mantener un equilibrio entre los poderes del Estado.

Ciertamente en todo conflicto hay dos versiones y para tener una claridad de la problemática es necesario conocer las dos caras de la moneda, por lo que no está de más escuchar a los trabajadores.





ADVERTENCIA

Y siguiendo con el tema, un urgente llamado le hicieron a la oposición para que se ponga las pilas sobre tres "trampas" contenidas en la multicitada reforma al Poder Judicial.

Esto lo señaló el exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, quien les restriega a los opositores que cayeron en el juego impuesto por Palacio Nacional y se perdieron en el debate sobre la elección de los juzgadores en las urnas.

Y las "trampas" de las que habla no son otras que el control político sobre la selección de candidatos; el exagerado número de aspirantes en las boletas y, la creación de un Tribunal de Disciplina, una especie de "inquisición judicial".

Así, en el primero de los casos, la forma propuesta de seleccionar a los aspirantes al Poder Judicial sería a través de comités de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, aquí ya sacan ventaja, pues Ejecutivo y Legislativo son controlados por el oficialismo.

Así pues, lo más seguro es que ya tengan a los perfiles que "seleccionarán" y serán "electos por votación".

La segunda trampa, tras poner candidatos a modo, será tal la cantidad aspirantes en las boletas que la gente quedará abrumada, sin saber quién es quién en "capacidades".

Y de la "inquisición judicial", qué se puede decir: O se apegan los juzgadores a los mandatos del poder o se van...

Sólo queda esperar a lo que suceda en el Senado ...





VAN POR DEUDORES

Donde se preparan para proceder con embargos es en la Tesorería Municipal de Cajeme, pues irán contra las personas con grandes adeudos por el predial.

Por ello los empleados de la dependencia fueron capacitados por asesores jurídicos con la finalidad de que estén listos para actuar al respecto.

Eso sí, primero procederán a notificar a los grandes deudores y ya después vendría el proceso de embargo en caso de que no regularicen la situación.

Aunque podría decirse que la medida parece muy drástica, sin embargo, la ciudadanía tiene varias opciones para ponerse al día con los pagos, de acuerdo con la dependencia municipal.

Así que sobre aviso no hay engaño y, aunque la situación está difícil, más vale acercarse y buscar algún convenio.





