#LoQueDiceMrX Con la novedad que en Sonora los indicadores económicos son prósperos y así lo confirman las cifras dadas a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

***

REPUNTAN EMPLEOS

Con la novedad que en Sonora los indicadores económicos son prósperos y así lo confirman las cifras dadas a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Resulta que al cierre del tercer trimestre del año se contabilizaron 225 mil empleos que fueron resultado del crecimiento de las inversiones de capitales extranjeros ya establecidos en la entidad, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal mencionó que está en proceso el arribo de nuevos capitales que sentarán sus bases en la entidad y agregó que fueron los proyectos anunciados y respaldados por el Gobierno federal los que permitieron alcanzar las cifras dadas a conocer por el Inegi.

Durazo Montaño reveló que antes de la pandemia la entidad acumulaba 186 mil plazas laborales, de las cuales se perdieron 20 mil por el Covid-19, de tal manera de alcanzar actualmente las 225 mil quiere decir que Sonora va por buen camino.

***

KINO FEST CUMPLE META

Por rumbos del Ayuntamiento de Hermosillo reportaron la conclusión de actividades del Kino Fest 2022, nada más y nada menos que con su Majestad, La Brissa, que congregó personas la tarde del pasado sábado.

Fueron seis fines de semana los que se aventaron los empleados de la Dirección de Desarrollo Turístico con actividades variadas para todos los gustos, privilegiando la armonía y el sano esparcimiento de los habitantes locales y visitantes.

Fernanda Cisneros Rodríguez, titular de Turismo Municipal, dijo que se logró la recaudación de 113 mil pesos que serán destinados a la Cruz Roja para el apoyo en sus actividades.

Indicó que se cumplió con el objetivo porque estos meses tradicionalmente se le conoce como temporada baja y el Kino Fest 2022 contribuyó a reactivar la economía local y anunció que ya contempla las fechas para la edición del próximo año.

***

NUTRIDA PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE HERMOSILLO

Si usted es de los que acostumbra levantarse tarde los domingos, se perdió el ya tradicional Maratón Internacional de Hermosillo en el que participaron más de mil corredores y corredoras de todas las edades.

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien participó en la distancia de los 10 kilómetros, resaltó que este tipo de eventos ayudan en mucho al espíritu de sana convivencia en la capital del estado.

Fue la sexta edición de esta competencia que atrae tanto a corredores locales como foráneos a participar, misma que se desarrolló por las principales vialidades de la ciudad y que incluyó las distancias de 42, 21, 10 y 5 kilómetros.

Llamó la atención que el Maratón llevó el nombre de Jesús Sánchez Casillas, en homenaje a un deportista que en su trayectoria ha corrido más de 300 maratones en distintas partes del mundo.

***

SE VE MONREAL EN LAS BOLETAS

El que como dicen “va derecho y no se quita” es el senador duranguense Ricardo Monreal, quien aseguró que estará en las boletas presidenciales de 2024, aunque no aseguró por qué partido.

La declaración la dio en el estado de Chihuahua, a donde acudió a acompañar a su homólogo Rafael Espino en su informe de actividades y pues aprovechó el momento para seguir inquietando a las “corcholatas” favoritas.

“En la semana di una conferencia de prensa, he dicho que voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración natural que no es una ambición vulgar y estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo para estar en las boletas y seguir en Morena es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”, comentó.

El Senador hizo un llamado a la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional para que fije las reglas de comportamiento y trato igualitario para los “suspirantes” y se evite una imposición adelantada.

***

EL PRESIDENTE DEL INE DEFIENDE DEMOCRACIA

Como si no tuviera muchos “fierros en la lumbre” Lorenzo Córdova Vianello se dio tiempo de asistir a la clausura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y señaló que la cultura como la democracia se construye colectivamente y de manera evolutiva y no es obra de una sola persona.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral agregó que sólo desde el autoritarismo se aspira a la unanimidad de pensamiento único o al predominio de un discurso que no admite interpelación o disidencia.

Córdova Vianello resaltó que la Feria Internacional del Libro desde hace 36 años se convirtió en un espacio para la construcción de democracia, dando cabida a la deliberación de ideas, la diversidad de pensamiento y la tolerancia.

Destacó que el INE participó con un stand y tuvo interacción con los asistentes que conocieron parte de la producción del instituto además que convivieron con consejeras, consejeros y funcionarios electorales.

mrx@expreso.com.mx