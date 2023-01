#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo Montaño celebró las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que dan cuenta de las exportaciones alcanzadas en el tercer trimestre de los años 2021 y 2022.

AUMENTA SONORA SUS EXPORTACIONES

El gobernador Alfonso Durazo Montaño celebró las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que dan cuenta de las exportaciones alcanzadas en el tercer trimestre de los años 2021 y 2022.

Precisó que la entidad sumó 17 mil 873 millones de dólares de exportación de mercancías y productos, con un incremento del 17.9% de un año a otro, con lo que alcanzó el octavo lugar a nivel nacional.

Entre los motivos de este logro, Durazo Montaño citó la relocalización de inversiones de distintas industrias y una mayor demanda de alimentos y otros productos en el mercado estadounidense.

Tradicionalmente Sonora se ha caracterizado por ser un estado exportador y el crecimiento de casi 18 puntos porcentuales de un año a otro, habla de la recuperación pospandemia.

INSTALAN NUEVO SISTEMA DE PANELES SOLARES

El Gobierno de Hermosillo dio un paso más en la ruta de convertirse en Ciudad Solar, pues ayer la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático instaló un sistema de paneles solares que alimentará 32 luminarias.

Dichas luces están instaladas sobre el bulevar José Ignacio Morelos en el tramo del bulevar Progreso y Villa Palermo, y se compone de 20 paneles de 505 watts cada uno para una potencia de 10.1 kilowatt.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia municipal, el ahorro estimado rondará por los 76 mil 400 pesos, que equivale al 90% de la carga que se tiene.

Además del beneficio económico, tendrá un impacto ambiental porque se dejarán de emitir al aire 11 mil 507 kilogramos de dióxido de carbono, por lo que el gobierno que encabeza Antonio Astiazarán avanza en la utilización de energías renovables.

A LA BAJA, HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS

Por rumbos de la Fiscalía General de Justicia del Estado se difundió la noticia de que en el año pasado hubo una disminución del 10% en el número de víctimas de homicidios dolosos comparado con el 2021.

Fue la propia titular Claudia Indira Contreras Córdova, quien dio los pormenores y abundó que en el tema de feminicidios también hubo una reducción en Sonora del 34.1% en el mismo periodo.

En el desglose de cifras, la Fiscal detalló que en homicidios la cifra fue de mil 739 en 2022, mientras que en los doce meses de 2021 se contabilizaron mil 930 de este tipo de casos.

En lo que se refiere a los feminicidios, Contreras Córdova dijo que de enero a diciembre de 2022 hubo 29 en Sonora y en el mismo periodo pero de 2021 los casos fueron 44.

CICLISTAS DEMANDAN MAYOR SEGURIDAD

Tras la muerte del ciclista y enfermero Francisco Raúl Alberto Pacheco Coronado, cuyo o cuya responsable huyó del lugar, nuevamente salió el tema de la movilidad y seguridad.

Sebastián Gaxiola, integrante de Cultura Bike, urgió la necesidad de que las autoridades correspondientes apliquen los mecanismos que impidan que cualquier persona se ponga atrás de un volante.

“La sociedad está impactada por lo que sucedió, pero también por lo que está sucediendo: es un caos vial total”, señaló y razón no le falta porque la cantidad de vehículos que circulan por la capital del estado se ha incrementado de manera considerable en los últimos años.

Pero mientras persista la falta de pericia y espacios adecuados, además de distracciones como la música y los aparatos electrónicos mientras se conduce, lamentablemente seguirán ocurriendo este tipo de situaciones.

REFORMA DEL PODER JUDICIAL EN VEREMOS

Si bien no pasó ni un día de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fuera elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tuvo dudas sobre su proceder.

Durante la tradicional mañanera de este martes, al inquilino de Palacio Nacional se le preguntó si con la llegada de la primera mujer a la SCJN, veía posible la reforma al Poder Judicial, la respuesta fue: no.

“Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque, vamos a verlo. No hay ahora tema, y es parte de la autonomía”, respondió el titular del Poder Ejecutivo.

López Obrador celebró que con la llegada de la ministra Piña Hernández si habrá una efectiva división y equilibrio de poderes, no como sucedía anteriormente con sus antecesores.

