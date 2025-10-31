#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo busca reposicionar Guaymas-San Carlos como referente turístico...

***

MODELO DE DESARROLLO

Una apuesta ambiciosa hizo el gobernador Alfonso Durazo Montaño con la conformación del clúster turístico Guaymas-San Carlos, con el cual se busca reposicionar a esta región como un referente de desarrollo económico sustentado en el turismo.

La idea de articular esfuerzos entre gobierno, empresarios, academia y sociedad civil es una estrategia necesaria si se busca competir con destinos consolidados del país y del extranjero.

Además, el reto no sólo es atraer inversiones o mejorar la infraestructura, sino que esto se traduzca en beneficios para la población local.

Por ello, el desafío será fomentar la competitividad sin sacrificar el entorno, generar empleos bien remunerados y atraer inversión sin perder el control del territorio.

Ambicioso proyecto, pues.

***

'ATORÓN'

Para quienes dudan de la importancia de las actividades primarias, el último reporte del Inegi sobre el Indicador de la Actividad Económica Estatal reporta una disminución en la entidad de 1.5%.

Las actividades como la agricultura y la ganadería tuvieron un retroceso de 11.3%, de acuerdo al citado estudio que abarcó la primera mitad del año.

Sonora no es la única entidad cuyas actividades primarias tuvieron números rojos, toda vez que también están Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Chihuahua y Tlaxcala.

La explicación a este “atorón” que tuvieron la agricultura y la ganadería puede estar en los problemas que hemos estado observando todo el año, como son la sequía y por consiguiente la reducción drástica de los cultivos y por otro lado el cierre de la frontera de Estados Unidos al ganado vacuno mexicano.

***

HAY AGUA, PERO...

Y siguiendo con el tema de la agricultura, “cuando no es Chana es Juana". En el Valle del Mayo hay sentimientos encontrados entre los productores del campo pues las compuertas de la presa Mocúzari ya se abrieron y se preparan para recibir los primeros riegos.

Están autorizadas decenas de miles de hectáreas, luego de que el ciclo anterior fue mínima la extensión.

Todo iba muy bien, hasta que los agricultores se toparon con precios bajos de diferentes cultivos, tanto en el mercado nacional como internacional.

La situación de los precios bajos es tan marcada que algunos cultivos no son rentables para esta temporada, según han dicho los productores del Valle del Mayo.

Vaya situación...

***

PLAN DE DESARROLLO

En la Universidad de Sonora no todo son graduaciones o sindicatos inconformes. La tarde del jueves el Colegio Universitario aprobó el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2030.

Para la elaboración de este esquema, previamente la rectora Dena María Camarena Gómez convocó a una serie de foros y pláticas para que la comunidad planteara sus propuestas.

De acuerdo con Camarena Gómez, con este plan se busca consolidar a la Unison como una institución innovadora y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

Esperemos, pues, que sea un plan acorde a los nuevos tiempos, que garantice la estabilidad de la Unison y sobre todo que le permita jugar un papel fundamental en la solución de los problemas que enfrenta la sociedad sonorense.

