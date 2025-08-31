#LoQueDiceMrX Parece que poco a poco en el gremio de los agricultores de los valles del Yaqui y Mayo se acepta la idea de la reconversión de cultivos...

***

NUEVOS CULTIVOS

Parece que poco a poco en el gremio de los agricultores de los valles del Yaqui y Mayo se acepta la idea de la reconversión de cultivos. Concretamente lo que las autoridades buscan es que la siembra de trigo empieza a sustituirse por otros productos.

De hecho, algunos cultivos como la canola, cártamo y hortalizas han ganado terreno, pero hasta el momento es insignificante frente a las inmensas extensiones del mencionado cereal.

La semana pasada se celebró en Ciudad Obregón el Primer Foro Internacional de Diversificación Productiva, orientado a analizar los beneficios y ventajas de apostar por otras opciones agrícolas.

Nos reportan que el evento tuvo buena convocatoria; que los productores estuvieron y han estado receptivos, sin embargo, aún hay resistencia.

Hay factores como la tradición que representa el trigo y la incertidumbre de incursionar en otros mercados.

Un factor por el que se impulsa la reconversión es la disponibilidad de agua, que cada vez es menos. Ante esto algunos productores responden que la sequía es cíclica y que todos debemos adaptarnos a ello.

Nadie dice que es fácil lo de la reconversión, pero parece que debe apostarse por esa ruta, pero seguir siendo el “Granero de México”, incluyendo importantes extensiones de trigo.

***

RELEVO EN STJE

Javier Enríquez Enríquez, Guadalupe Von Ontiveros y América Yescas Figueroa renunciaron a sus cargos como magistrado y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia.

No se quedan en el desamparo pues la Reforma al Poder Judicial del Estado establece que obtendrán una indemnización y además, por su edad y años de servicio, obtienen su pensión del Isssteson.

Cabe recordar que el lunes serán relevados por Ana Patricia Briseño Torres, Violeta Ybarra Escalante y Eduardo Sánchez Moreno.

Por cierto, lo de la indemnización debe aplicar para todos los jueces y juezas, así como magistrados y magistradas de los diferentes tribunales que fueron renovados de manera parcial o total en las pasadas elecciones del 1 de junio.

***

CONTINÚAN APAGONES

Nos reportan que en el municipio de Bácum vivieron un apagón de grandes dimensiones y de muy larga duración.

Un buen sector de esa localidad quedó sin luz, pero desde el miércoles pasado y todavía este sábado muchos usuarios seguían sin el servicio eléctrico.

Y algo similar siguieron viviendo pobladores del Río Sonora, región donde todo este verano han sido constantes las fallas del CFE.

De Hermosillo, mejor ni hablamos. Ayer bastaron las primeras gotas y las primeras ráfagas de viento para que empezaran a reportarse apagones por todos lados.

***

CUENTA PÚBLICA

En la semana que recién termina, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, (ISAF), cumplió con el mandato constitucional de entregar al Congreso del Estado el Informe de la Cuenta Pública 2024, del cual se desprende bastante información respecto al manejo de los recursos públicos por parte del Gobierno del Estado y los 72 ayuntamientos.

Es precisamente en el tema de los municipios donde la auditora mayor del ISAF, Beatriz Huerta, reveló que Arizpe, Tubutama, Baviácora, Sáric, Bácum, Oquitoa, Naco, Cumpas, Ures, Bacerac, Benito Juárez, Empalme, Yécora y Nacozari de García, salieron reprobados en la revisión de sus cuentas públicas.

Los motivos por los que reprobaron son muy diversos y el ISAF les otorga a los Ayuntamientos 30 días para esclarecer los detalles señalados en la fiscalización.

La auditora mayor, Beatriz Huerta, dio a conocer también que la entrega del Informe de Cuenta Pública 2024 incluye 280 informes individuales y que el universo fiscalizado en el 2024 ascendió a 112 mil 952 millones de pesos con énfasis en sectores de salud, educación e inversión pública, de donde en los próximos días se desprenderá más información con su análisis por parte de los diputados, integrantes de la Comisión de Fiscalización.

