#LoQueDiceMrX A pesar de los estragos ocasionados, las recientes lluvias dejaron un incremento en los niveles de las presas...

***

BUENAS NOTICIAS PARA EL AGRO

Las recientes lluvias que pegaron con fuerza en varias partes de Sonora, también dejaron algo positivo. Por ejemplo, un incremento en los almacenamientos de las presas.

Nos informan que el jueves pasado se llevó a cabo una reunión entre autoridades estatales y federales en materia hídrica con productores agrícolas de los valles del Yaqui y Mayo.

En dicho encuentro se definió y se informó sobre la extensión de tierra que se autoriza para sembrar, aunque esto puede cambiar debido a que a las presas les sigue ingresando agua en estos días debido a las recientes precipitaciones.

Así que todo parece indicar que habrá buenas nuevas para los agricultores en los próximos días.

***

IMPULSO A JÓVENES

Buenos reportes llegan desde Taiwán sobre los avances en la capacitación que reciben 30 jóvenes sonorenses que fueron apoyados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Por ello, el mandatario estatal reconoció el talento y profesionalismo de este grupo que se instruye en los rubros de electromovilidad y semiconductores.

Cabe destacar que este esfuerzo es coordinado por el Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora.

Y tras su estancia académica en la Southern Taiwan University of Science and Technology, los estudiantes regresarán a Sonora para aplicar lo aprendido en proyectos estratégicos.

Así pues, se espera que estos jóvenes contribuyan directamente en la consolidación del Plan Sonora como motor de desarrollo sostenible.

***

AVANZA OBRA

Ya casi está listo el nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Navojoa.

Según se desprendió de la última Sesión del Comité Ciudadano de Seguimiento, la clínica estará finalizada el día último de octubre.

Posteriormente vendrá un periodo de equipamiento y pruebas contempladas para noviembre y diciembre, para después empezar a atender a los derechohabientes.

Este hospital se encuentra proyectado para atender a 133 mil derechohabientes de todo el Mayo.

Pues son buenas noticias para los habitantes de esa región, que tendrán a la mano una mejor atención.

***

MAYOR PARTICIPACIÓN

A punto de concluir la edición 2025 de "Septiembre Mes del Testamento", nos informan que esta vez los notarios de Sonora ofrecieron mil 575 servicios.

La cifra es relevante toda vez que prácticamente es el triple en comparación con septiembre de 2024.

A más tardar este martes se decidirá y se informará si se realiza una ampliación, con el propósito de que en octubre sigan las promociones.

En este 2025 no sólo se otorgaron los ya tradicionales descuentos de 50% en honorarios notariales, sino que también se aplicaron estos descuentos en sucesiones testamentarias e intestamentarias cuya escritura inicial se celebre durante septiembre, se concluya con su ingreso a registro público este año y que sea un solo inmueble cuyo valor no rebase la suma de 25 UMAs elevadas al año.

