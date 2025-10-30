#LoQueDiceMrX El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora pide calma a los suspirantes...

***

NO SE ACELEREN

Calma, pide calma la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, Judith Armenta, a quienes piden una fecha aproximada sobre las definiciones de los métodos para elegir a candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular que se estarán disputando en las elecciones de 2027.

Por cierto que fue en Ciudad Obregón donde la dirigente morenista señaló que definitivamente será el próximo año, pero hasta ahí, es decir, no mencionó si a mediados o al final de 2026.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de este instituto político, ya adelantó, en su pasada visita a la entidad, que será una encuesta la que defina la candidatura al Gobierno del Estado. Sin duda que algunos querrán que en este momento se lleve a cabo este ejercicio y otros que se retrase lo más posible.

En relación al tema de la militancia, Judith Armenta dice que esperan cerrar el año con 215 mil afiliados y que en este momento ya cuentan con 200 mil.

***

RETOMARÍAN PROYECTO

El director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, Pedro Fontes Ortiz, aclara que en un futuro o mejor dicho en el mediano plazo, podría retomarse el proyecto de llevar a cabo el complejo habitacional de Viviendas del Bienestar en el predio conocido como Cadam, cercano al Estadio Fernando Valenzuela al poniente de Hermosillo.

Mientras las autoridades siguen buscando un terreno para edificar los edificios para albergar de entre tres y cuatro viviendas cada uno.

Según la explicación del funcionario, el predio en cuestión, ubicado al sur del bulevar Colosio, y donde originalmente estaba pensado este proyecto, está destinado a vivienda, por lo que tarde o temprano se le dará ese uso.

El rezago en Sonora de vivienda social se mantiene, aunque se espera que a partir del próximo año, cuando empiecen a entregarse las primeras casas nuevas del Infonavit y de la Comisión Nacional de Vivienda, este vaya a la baja.

***

PROTESTA

De nueva cuenta los maestros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) salieron ayer a manifestarse.

Una de las demandas que plasmaron en sus lonas que colgaron en las puertas de la Máxima Casa de Estudios, tiene que ver con el Impuesto Sobre la Renta.

Esta situación se presentó en diversas dependencias y niveles de gobierno.

Y, en el caso de la Unison, por lo que vemos no se ha resuelto.

Según lo que nos han informado, el problema se deriva de que las autoridades universitarias hicieron una incorrecta retención del ISR y ahora la casa de estudios tiene un crédito fiscal cuyo monto se desconoce.

A los maestros les llegan constantemente requerimientos del SAT para que pasen a ponerse al corriente con este impuesto. Por ello, los integrantes del Staus demandan que parte de esos requerimientos los absorba la Unison.

***

PIDEN JUSTICIA

Y hablando de protestas, la manifestación de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Navojoa ya escaló y ayer mismo se apersonaron en Hermosillo.

Y es que existen demandas sin resolver desde hace más de cinco años -afectando a 84 familias-, lo que refleja además la falta de sensibilidad del Ayuntamiento de la Perla del Mayo.

De acuerdo con Martín Ríos Quintero, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos, el Tribunal de Justicia Administrativa debería actuar con prontitud pues la demora ha vulnerado los derechos laborales de los empleados.

Cabe recordar que varias de las demandas corresponden a casos de despido injustificado de trabajadores del Ayuntamiento mayito.

Así pues, no se trata sólo de trámites burocráticos, sino del bienestar de esos trabajadores.

