ENFOQUE A LARGO PLAZO

En el marco de los foros "Transformando el Régimen del Agua en México", quedó claro que el acceso al agua es un tema crítico que requiere una visión a largo plazo y una asignación de recursos acorde a su importancia.

En dicho foro se abordó la propuesta de un nuevo enfoque en la administración de los organismos operadores del agua con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera, la transparencia y garantía de abasto para el consumo humano, ya que se considera por demás necesario que estos organismos operen de manera eficiente y evitando el despilfarro de recursos.

Además de garantizar el abasto, es necesario pasar al otro lado de la balanza y fomentar el uso racional del agua en los sectores doméstico, industrial y agrícola, lo que implica promover el desarrollo de tecnologías que optimicen su consumo en la siembra, el tratamiento y el almacenamiento.

La iniciativa estatal se alinea con el Plan Nacional Hídrico presentado por el Gobierno federal en noviembre de 2024, que busca garantizar el acceso al agua en México a través de la revisión de concesiones, la construcción de infraestructura y un enfoque prioritario en las regiones del norte del país.

Estos foros del agua han puesto nuevamente de manifiesto la urgencia y la importancia de abordar el tema del vital líquido con una visión a largo plazo y con una asignación de recursos acorde a su importancia.





ACELERES

Ya se habían tardado en salir los acelerados con miras a la elección de 2027 en la entidad y desde el martes empezó a circular una encuesta en redes sociales entre candidateables del oficialismo.

En WhatsApp circuló este "ejercicio" que muestra el jalón que traen los posibles candidatos de Morena al Gobierno de Sonora en 2027, que a decir de la mayoría que no les interesa dicha candidatura y que están dedicados a su actual encomienda.

En esta primera "escaramuza" aparecen los nombres de dos alcaldes, de dos senadores así como de dos funcionarios del Gobierno estatal.

De más está decir quién encabeza la mentada encuesta, pues de oficial no tiene nada y vaya usted a saber quién "contrató su levantamiento", aunque la adjudican a la firma Massive Caller.

Aunque no se indica la cantidad de personas consultadas ni las ciudades donde se levantó la encuesta, con este ensayo ya están tanteando el terreno para lo que se viene.

Así que saque cuentas...





LLAMAN A PARTICIPAR

Las elecciones del Poder Judicial del próximo año representan un ejercicio histórico con el que, supuestamente, se busca fortalecer la confianza en el sistema judicial mexicano al elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados.

Pues bueno, ante este proceso que se viene, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a la ciudadanía para participar como observadores, un rol fundamental para asegurar que las elecciones se realicen de manera justa y transparente.

El tiempo sigue su curso y las vocales de los distritos electorales en Sonora están haciendo esfuerzos a través de las redes sociales y medios institucionales para convocar a los ciudadanos a que se una.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, se prevé una respuesta un tanto limitada. La falta de una organización más robusta y la escasa promoción en torno a la importancia de esta participación han impedido que la ciudadanía se sienta realmente motivada a involucrarse.

Pues ya veremos qué tal responde la ciudadanía en los próximos días a la invitación del INE y, sobre todo, el día de las votaciones.





¿AVANCE?

Entre dimes y diretes, el Senado realizará este día la insaculación para ajustar las listas de candidatos que corresponden al Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal (PJF) para la elección de junio próximo.

Así, luego de configuradas las listas serán enviadas para su aprobación a la Suprema Corte ya que (vaya incongruencia) corresponde a esta presentar las candidaturas del PJF, según ordena el artículo 96 de la Constitución.

Pero aquí viene otro punto de posible conflicto, ya que la Corte debe aprobar las ternas, duplas o candidaturas individuales por mayoría de ocho votos, por lo que bastará que tres ministros se opongan a una, varias o todas las candidaturas, para que no sean aprobadas... Y a como están las cosas, quién sabe si pasen.

Entonces, independientemente de que el Senado saliera al quite para "salvar el proceso", si la Corte no devuelve sus listas aprobadas a más tardar el 8 de febrero, no habrá candidatos del Poder Judicial en la elección, o sólo los habrá para algunos puestos.

En fin...





