SIGUEN LA PISTA

A reserva de que lo determinen las autoridades con sus investigaciones, el “hackeo” en el sistema de informática del Ayuntamiento de Cajeme lo habría realizado un grupo denominado “Ghost”, que tiene en su historial otros ilícitos de ese estilo en varias partes del mundo, nos dice un experto consultado sobre el tema.

Y como ya lo habíamos comentado, una de las aristas en todo esto es que los ciberdelincuentes ponen a la venta del mejor postor los datos sustraídos, en este caso la información y datos personales de contribuyentes.

Nos explican que estos ciberataques son posibles debido a que el usuario (en este caso el Ayuntamiento) no hizo las debidas configuraciones de seguridad, es decir, no tenía las suficientes o actualizadas claves de acceso.

Pues a ver qué resuelve la Policía Cibernética, que lleva a cabo la investigación.

Así que, en vía de mientras, la ciudadanía debe estar alerta ante posibles intentos de suplantación de identidad, llamadas de extorsión o fraudes electrónicos, delitos comunes tras la exposición de bases de datos.

MÁS OBRAS

Las obras del presupuesto Creces siguen adelante a lo largo y ancho de Hermosillo y, ayer mismo, el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez entregó la rehabilitación de las instalaciones de la Cruz Roja zona sur ubicadas en la colonia Pedregal de la Villa.

Y es que a dichas instalaciones les urgía un buen "entre", pues estaba en el olvido desde hace años.

La remodelación, realizada con una inversión de más de 2.2 millones de pesos, fue general: el patio de ambulancias, techos, área de atención y en la recepción de las unidades.

Además, Astiazarán Gutiérrez destacó que la Cruz Roja tiene un gran patronato que va a ayudar para que no sólo crezcan los servicios, sino sobre todo que se sostenga y se pueda tener aquí a una Delegación Sur viva y activa.

Y, por supuesto, no faltó el reconocimiento del Alcalde a la participación ciudadana en la elección de las obras.

PREOCUPADOS

Dirigentes empresariales de la localidad, como Martín Zalazar Zazueta, de la Fecanaco y Gilberto Robles, de la Coparmex Sonora Norte, ven con preocupación el aumento que ha tenido la ocupación en el sector informal.

Y es que de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre ese rubro, las personas que trabajan en la informalidad en el estado se incrementaron de 565 mil que había al finalizar 2024 a 639 mil a la mitad del presente año. Esta última cifra representa 47% del total de personas ocupadas en la entidad.

Para los líderes empresariales en esto han incidido las últimas modificaciones en materia laboral, como el aumento del periodo vacacional y la Ley Silla y, aunque no se ha aprobado, también ya tiene efectos la reducción de la jornada laboral en ciernes.

A nivel nacional, la informalidad empleó a 34 millones 120 mil 442 personas en julio pasado, la mayor cifra desde que se tiene registro, lo que significó un millón 232 mil 544 más que en julio de 2024.

Esto es, la ocupación en la informalidad se incrementó 3.75% anual, su quinta alza en fila.

¿MÁS VALE PREVENIR?

Ayer la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México instaló un cerco con vallas de metal para blindar los accesos al Senado de la República.

Ustedes se preguntarán por qué. Pues bien, esta medida es porque el lunes (1 de septiembre) se realizará la sesión en la que los nuevos ministros, magistrados y jueces rendirán protesta ante la Mesa Directiva de esa Cámara.

Además, tras la colocación de las vallas metálicas, estas son resguardadas por cientos de uniformados.

Y, si no pasa nada, para el evento de toma de protesta de los 881 nuevos juzgadores se prevé una sesión de más de cuatro horas de duración, donde los ganadores de la pasada elección judicial participarán en la toma de protesta de manera escalonada.





