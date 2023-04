#LoQueDiceMrX Se ha señalado con anterioridad que la estabilidad social es un factor importantísimo dentro de un proyecto encaminado a fortalecer el desarrollo económico...

***

DATOS DUROS REFLEJAN ESTABILIDAD

Se ha señalado con anterioridad que la estabilidad social es un factor importantísimo dentro de un proyecto encaminado a fortalecer el desarrollo económico de una comunidad y más aún cuando existe oferta laboral y a ésta se incorpora, por supuesto la población económicamente activa.

Dentro de este entorno de productividad se da en Hermosillo, ya que de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), realizada en febrero de este año por parte del Inegi, la capital de Sonora registra una tasa de desocupación laboral de 3% entre los habitantes de 15 años o más.

En palabras simples, esto quiere decir que la ciudad presenta una tasa de ocupación de 97%, de acuerdo al documento del Inegi.

En esta etapa de postpandemia, donde en muchos otros lugares cercanos, o incluso allende las fronteras, aún persisten muchos problemas, aquí aunque no se ha librado del todo la batalla contra el mortal virus la recuperación es evidente, lo cual es parte de las voluntades tanto de las autoridades gubernamentales, de los tres niveles, y también de los sectores productivos y por supuesto de los emprendedores.

Las cifras o datos duros deben entenderse como una forma de medir el comportamiento de una sociedad en su conjunto, pues sólo así se detectará lo mejorable y a partir de ahí crear estrategias para continuar, como este caso, a una sociedad con empleo remunerado que permite a las personas adquirir los bienes (alimento, ropa y cobijo) que contribuyen a una vida digna. Hermosillo, pues, va por buen camino.

***

GOZO Y TIEMPO DE REFLEXIÓN

Gozo y por supuesto una oportunidad para el descanso proporcionan las vacaciones, tal y como ocurre ahora con motivo de Semana Santa y Semana de Pascua, de eso ni duda cabe.

Pero tal y como lo expresa el Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, no debe olvidarse la reflexión y el acercamiento con Dios y ayer, Domingo de Ramos, tras encabezar la ceremonia de la Bendición de las Palmas espetó:

“Estoy convencido de que todo ser humano, nuestras familias requieren del descanso, del entretenimiento y de la diversión, creo que no se opone esta práctica del descanso, la recreación y las vacaciones, a lo que estamos celebrando en Semana Santa, pero como decimos, la virtud está en el justo medio”.

Necesario, pertinente es analizar el mensaje y que cada quien según lo considere actúe en consecuencia, pues el prelado reitera que la invitación para este periodo es que las personas traten de cuidarse, se mantengan unidas y privilegien la convivencia en familia.

No hay exigencias por parte de la Iglesia, se exhorta sólo a que lo importante es recuperar la fe y la oración, en los templos o en los propios hogares. Es, dice el Arzobispo, un tiempo privilegiado que no podemos hacer a un lado.

***

RESPETO GARANTIZA LA INCLUSIÓN

Visibilizar situaciones de cualquier índole para crear conciencia es una práctica que cada vez es más común, las personas promedio deben entender que no es necesario una campaña para que siempre -por respeto y equidad- se asuma una actitud de inclusión, pues sólo así se consolidará una sociedad más justa y de igualdad. Siempre habrá excepciones y a veces crisis, pues no hay una sociedad perfecta.

Por eso, más que de admirarse, es reconocer la constancia que ha sostenido por ejemplo el patronato de apoyo al Instituto Iris, que no ceja en buscar estrategias para que no les falten recursos y sigan con la importante labor de enseñanza preescolar y primaria para menores con discapacidad visual.

Precisamente con ese fin se celebró la Cena a Ciegas, donde representantes de distintas instancias gubernamentales y también representantes de la sociedad civil se sumaron a este esfuerzo, pero además experimentaron un poco de la vida cotidiana de las personas con debilidad visual o ceguera total.

En este trabajo nadie puede decirse merecedor o merecedora “de una estrellita”, sin embargo, no quita valor citar que en esta ocasión su sumaron a este fin altruista la presidenta del DIF Hermosillo, Patricia Ruibal y la directora del DIF estatal, Lorenia Valles Sampedro, quienes en representación de ambos gobiernos anunciaron interesantes planes.

El Municipio impulsará políticas públicas que provean a la ciudadanía espacios dignos e inclusivos en los parques Copacabana, Cuauhtémoc, Nacameri, entre otros, en tanto que por parte del Ejecutivo estatal se destacó el impacto de actividades como la Cena a Ciegas que visibilizan a las personas que viven con una discapacidad y crean conciencia en la comunidad que se traduce en acciones a favor de su bienestar. Aquí se ha sumado y así todos ganan.

***

VOZ DEL PUEBLO

Hay quienes habrán de condenar que aún como se dijo que el 31 de marzo entraría en operaciones al 100% el nuevo Hospital General de Especialidades ubicado en el bulevar Colosio, en el HGE aún atienden a pacientes en algunas áreas, sobre todo de urgencias.

Sin embargo, en un ejercicio y/o sondeo realizado a 81 personas que se encontraban en las instalaciones del viejo Hospital General, tanto en las salas de espera como en la explanada y los negocios de comida aledaños, 70% estaba enterado de la mudanza.

De ellos, 49% comentó que está de acuerdo con el cambio, pues señalaron que esto puede traer mejoras en el servicio, además de que consideran las viejas instalaciones como descuidadas, sucias u obsoletas.

El 23% aseguró no está de acuerdo con el cambio, pues tanto familiares y pacientes argumentaron que no hay unidades de transporte urbano para llegar allá o no sabe dónde está el nuevo hospital, por lo que indicaron que “mejor le hubieran invertido al viejo”.

El resto de las personas consultadas manifestaron indiferencia por venir de fuera de la ciudad.

Son expresiones por supuesto más respetables, nadie más que ellos saben de los beneficios, pero también de las fallas y escuchándolos se podrán atender los rezagos. Por lo pronto existe beneplácito.

