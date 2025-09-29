#LoQueDiceMrX Con orgullo en EXPRESO arribamos a nuestros primeros 20 años de existencia...

***

DOS DÉCADAS DE INFORMAR

Dos décadas han transcurrido ya de realizar esta labor esencial en toda democracia: Informar.

Hoy con orgullo arribamos a nuestros primeros 20 años de existencia. Y de más decir está que lo hacemos más consolidados, con más experiencia, con más solidez.

Y a la par de las tecnologías y el mundo, hemos crecido. Podemos decirles a nuestros lectores, espectadores, radioescuchas y seguidores que seguiremos con este esfuerzo para que tengan información de calidad.

A 20 años, e Media cuenta con la información que usted necesita en este periódico EXPRESO, en nuestras dos cadenas de radio, Pop Extremo y Sonora Grupera, así como en nuestras plataformas digitales de Expresoweb, soportados por un gran equipo editorial y técnico.

Gracias a todos por su confianza.

***

ATENCIÓN Y APOYO

Quien se activó de inmediato tras las fuertes lluvias que azotaron a la entidad fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño, pues instruyó el envío de insumos y apoyos inmediatos a las familias y la evaluación de daños en los municipios impactados.

Así, el mandatario estatal encabezó la coordinación interinstitucional para la atención y apoyo, garantizando la seguridad de las familias.

Y las zonas donde se concentran los trabajos son Guaymas, Magdalena, Arizpe, Ímuris, Nogales y Yécora.

Dentro de las acciones emprendidas destacan los recorridos preventivos en diversos tramos carreteros que tuvieron afectaciones.

Además, Durazo Montaño aseguró que mantienen comunicación permanente con las comunidades para estar al tanto de los avances y trabajos por realizar.

***

UN AÑO DE GOBIERNO

El próximo miércoles 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo cumplirá un año de que rindió protesta como Presidenta de la República.

Y claro que habrá festejo por este aniversario. El evento será el próximo domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se contempla una serie de actividades artísticas para la celebración.

Aun con los casos que han ocupado la agenda política y mediática de las últimas semanas, como el de La Barredora y el del contrabando de hidrocarburos, la popularidad de Sheinbaum es sólida.

Las diversas encuestas le dan al menos un 70% de aprobación. Con eso, la Presidenta tiene suficiente para festejar este año y si sigue en esos mismos niveles, continuarán los festejos en el Zócalo.

***

CIFRA NEGRA

La cifra negra que no baja. De acuerdo a datos del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública de Sonora y del Inegi, la cifra negra de inseguridad, es decir, los delitos que no se denuncian, sigue estando por arriba de 90%.

Por diversos factores, la abrumadora mayoría de los hechos ilícitos no se traducen en carpetas de investigación, mucho menos se denuncian.

Es un dato que no se puede echar en saco roto y hacer estudios con los factores actuales que inciden para que la gente no acuda al Ministerio Público a denunciar.

Anteriormente se hablaba de la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones investigadoras y de impartición de justicia, así como la saturación de estos, como los principales factores.

Así las cosas, lo recomendable sería estudiar las causas para atacar el problema de fondo.

mrx@expreso.com.mx