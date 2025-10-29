#LoQueDiceMrX El gobernador Alfonso Durazo dejó claro que el desarrollo se construye con hechos y no con discursos...

OFRECE RESULTADOS

Una fructífera gira de trabajo tuvo ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño por Navojoa, donde dejó claro que el desarrollo de Sonora se construye con hechos y no con discursos.

Así, en un solo día, el mandatario consolidó acciones en tres importantes ejes del bienestar social: el fortalecimiento del campo, la ampliación de oportunidades educativas y la atención integral a la salud.

Con la entrega de apoyos económicos a productores agrícolas del sur de la entidad, el gobierno estatal respalda a un sector que es columna vertebral de la economía sonorense. Así, se invirtieron 35 millones de pesos a través del Programa Emergente de Apoyo a Productores del Trigo Cristalino.

En materia educativa, la entrega de más de cuatro mil 600 estímulos del programa Beca Sonora de Oportunidades confirma la apuesta de Durazo Montaño por la juventud, la formación profesional y el futuro del talento sonorense.

Y, finalmente, con la inauguración de la Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo en Navojoa se da otro paso en el fortalecimiento del sistema estatal de salud. Con atención directa a cientos de pacientes, esta nueva infraestructura amplía la cobertura de servicios especializados y mejora la calidad de vida de las familias del sur.

PIDEN CALMA

Un llamado a la calma hace la Universidad de Sonora luego de detectarse un caso de tuberculosis al interior de la Máxima Casa de Estudios.

Primeramente funcionarios de la Unison, como Juan Carlos Gálvez, director administrativo del Campus Hermosillo (anteriormente este cargo era el de Vicerrector) y Sergio Trujillo, jefe del Departamento de Medicina, salieron este martes a comunicar que la joven que padece esta enfermedad se encuentra bien de salud, es atendida y se le da seguimiento a su estado.

Por otra parte, ya se lleva a cabo una encuesta en la comunidad universitaria, principalmente entre quienes pudieron tener contacto con la estudiante infectada, para detectar eventuales casos.

Las autoridades universitarias admiten que no falta razón para que se genere un ambiente de estrés entre alumnos y padres de familia, pero aseguran que es muy diferente a la situación del Covid 19, partiendo principalmente en que el nivel de contagio es menor.

Estaremos pendientes de este caso y esperemos que no haya más positivos y, de darse, que se atienda a la brevedad los que se detecten.

BUEN COMIENZO

Bueno, parece que en el Cabildo de Hermosillo dieron un paso importante en la agilización de permisos de construcción.

Y ya entrados, algunos empresarios de otros rubros esperan que esto sea el principio de mayores facilidades a inversiones de otros giros comerciales, que de igual manera enfrentan todo un viacrucis por diferentes oficinas del Gobierno municipal, así como del estatal y el federal.

Pero en lo que se refiere a la construcción, aclara el Municipio que no se trata de eliminar requisitos, sino de agilizar las cosas.

Empresas o personas que planeen construir podrán tener un permiso provisional para comenzar su proyecto, pero este deberá ser ratificado una vez que cumpla todos los requisitos.

Para empezar, está bien, aunque (como dicen los políticos) falta mucho por hacer.

'CARTITAS'

No cabe duda que ya entramos a la etapa de las "cartitas a Santaclós" en la que funcionarios hablan de presupuestos para el próximo año.

Tocó el turno del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Rafael Acuña Griego, quien señaló que esperan al menos 16% de incremento presupuestal.

El Poder Judicial del Estado tiene para el próximo año la encomienda de poner en marcha lo relacionado a la Reforma de Procedimientos Civiles.

Esto implica construir nuevas áreas para el personal y la operatividad de estos cambios, así como la adquisición de equipo de tecnología.

A ver cómo a final de cuentas se acomoda la famosa "cobija", que es la misma y debe cubrir todo.

