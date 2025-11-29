#LoQueDiceMrX La competitividad de Guaymas y San Carlos se fortalecerá con un nuevo proyecto inmobiliario...

***

APUESTA TURÍSTICA

Con la novedad de que Sonora suma otro proyecto a su infraestructura turística, con el cual se pretende fortalecer la competitividad de Guaymas y San Carlos y proyectarlas como un destino con crecimiento sostenido.

Y es que la colocación de la primera piedra del proyecto Seascape San Carlos viene a respaldar el esfuerzo del gobernador Alfonso Durazo Montaño por reposicionar a esa región como un polo turístico del noroeste.

Además, el mandatario estatal busca consolidarla como el destino de playa predilecto para mercados estratégicos como Arizona y Chihuahua.

Es de destacar la inversión anunciada para este complejo, mil 800 millones de pesos, una muestra de la confianza en la entidad para la llegada de capital privado.

Y, lo más importante, el turismo y la construcción son dos industrias que generan empleos inmediatos y derrama económica local.

***

LAS 40 HORAS

¿Se va a hacer o no se va a hacer lo de la jornada laboral de 40 horas?

Sí se va a hacer y seguramente el próximo año, dice el diputado morenista Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, representante del Distrito 1 con cabecera en San Luis Río Colorado.

El también integrante de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados reconoce que no es sencillo, porque si bien es cierto que se busca el beneficio de todos los obreros del país, por otra parte hay una afectación a los pequeños empresarios.

Eso es básicamente lo que tiene detenida esta reforma en materia laboral. La mayoría de los micro y pequeños empresarios están imposibilitados de hacer ese gasto extraordinario que implica contratar personal para suplir al resto en esos días de descanso.

A decir de Baldenebro Arredondo, hay un constante diálogo y la apuesta es que a través de sindicatos se logren acuerdos con los patrones y empiece esto a aplicarse de manera gradual, pero para eso primero debe quedar establecido en la ley.

***

NI SUS LUCES

De los que no hemos tenido conocimiento en esta ocasión es de los comerciantes del Jardín Juárez, que cada año se instalan en el Centro de Hermosillo.

No hemos visto la discusión de cada año sobre si se instalan o no en dicha plaza pública, aunque todo parece indicar que al menos en ese lugar de la calle Juárez y Colosio no estarán.

El año pasado, por la remodelación del Jardín Juárez, fueron ubicados en la Plaza El Mundito, pero este año parece que no estarán tampoco en ese lugar.

Lo que es real es que la afluencia de la gente al Centro de Hermosillo ha disminuido visiblemente luego del incendio del pasado 1 de noviembre.

Probablemente sea ese el factor que llevó a dichos locatarios a buscar otras alternativas.

***

¿VA O NO VA?

El número dos del PAN a nivel nacional, Santiago Taboada, estuvo en Hermosillo y se reunió con el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

No sabemos con exactitud de qué hablaron, pero seguros estamos que no fue del último juego de la Selección Mexicana de Futbol.

El encuentro se da en un contexto en el que se deslizó la idea de que Toño se podría esperar para 2030, algo que los propios panistas le dieron vuelo cuando trataron de enlistar algunos otros perfiles como opción (algunos de ellos que no tienen el perfil).

Pero bueno, lo único que trascendió de esa reunión fue que Astiazarán Gutiérrez reafirmó que sí le va a entrar al 2027.

Veremos.

mrx@expreso.com.mx