#LoQueDiceMrX Con la entrega de 231 vehículos, el gobernador Alfonso Durazo continúa con el reforzamiento del sistema de salud...

***

INVERSIÓN EN SALUD

El fortalecimiento del programa del IMSS-Bienestar continúa en el estado y ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 231 vehículos, entre ellos 10 ambulancias, en los que se invirtieron más de 162 millones de pesos.

Así, el mandatario estatal destacó que esta entrega representa un avance significativo en el servicio de salud ya que permitirá reforzar la presencia médica y operativa en las 10 regiones del estado.

Por supuesto, con ello se facilita el traslados de pacientes, jornadas extramuros y atención directa en comunidades urbanas y rurales, con lo que se da un paso fundamental en la consolidación del sistema de salud en la entidad.

Y no menos importante, se refuerza la presencia de los equipos médicos y directivos en las 10 regiones operativas mencionadas, que son: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo.

Cabe mencionar que esto se logró debido a las gestiones realizadas por el Gobierno de Sonora con el Gobierno de México.





***

VINO Y SE FUE

Octavio Romero Oropeza, la firma número uno del Infonavit, estuvo de visita en Hermosillo el pasado miércoles para sostener reuniones sobre el plan de vivienda que ha iniciado el Gobierno federal.

El funcionario federal no hizo ningún anuncio, o al menos no lo ha hecho, en relación a algún cambio en el concepto de vivienda para trabajadores que se contempla para Sonora, por lo tanto, se asume que todo seguirá igual.

El complejo habitacional ya comenzó a edificarse en el sur de la ciudad de Hermosillo y con el diseño original. Serán multifamiliares de cuatro niveles, con una vivienda por cada piso.

De los materiales no se habló nada, por lo que se intuye que seguirá adelante el plan de hacerlas de concreto.

¿Entonces?





***

RECONOCIMIENTO

Este sábado, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se inaugurará un monumento a las madres buscadoras de Sonora.

Este monumento se encuentra en el Centro de Hermosillo, en una cuchilla ubicada entre los bulevares Rosales y Pino Suárez.

Fue una gestión que hizo ante el Ayuntamiento de Hermosillo la líder de Madres Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado.

Será, pues, un espacio conmemorativo para honrar la labor de los colectivos y visibilizar a las víctimas de desaparición.

Ese mismo día habrá una marcha de los integrantes de diferentes colectivos.





***

INNOVACIÓN

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) entregó ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado el informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2024.

Por cierto que el ISAF se encuentra de manteles largos toda vez que está cumpliendo 20 años de su creación. Anteriormente esta función la realizaba el organismo llamado Contaduría Mayor de Hacienda.

Y al arribar a estas dos décadas se pone en funcionamiento en su portal oficial una herramienta innovadora, basada en inteligencia artificial, diseñada para responder a preguntas de los usuarios en general sobre dudas de las funciones de este instituto.

Así, de una manera sencilla, se puede preguntar sobre auditorías, manuales, guías o documentos que el ISAF ya ha hecho públicos.









mrx@expreso.com.mx