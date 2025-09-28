#LoQueDiceMrX Nos informan que las pláticas entre autoridades y sociedad civil en torno al proyecto de construir un malecón en San Carlos...

***

AVANZA PROYECTO

Nos informan que las pláticas entre autoridades y sociedad civil en torno al proyecto de construir un malecón en San Carlos, continúan.

Esta semana se espera que haya una nueva reunión en la que habrá respuestas sobre algunas inquietudes que han planteado grupos de ambientalistas y académicos.

Dos de los temas que se han planteado en dichos encuentros son, por un lado, el estacionamiento que se proyecta para los visitantes. A los ambientalistas les preocupa que sea tan extenso, pues se ha informado que será para 800 vehículos, con lo cual abarcaría una importante área. Pero también piden que esté junto al Bulevar Tetakawi, y no cercano a las dunas.

Otra arista, es el manejo de las aguas negras que se producirán con los baños que ahí estarán instalados.

Esta semana podría haber respuesta de parte de las autoridades a dichas inquietudes. La construcción podría empezar este mismo año.

***

¿HABRÁ ALIANZA?

Donde podría salir humo blanco o mejor dicho una señal clara sobre si están dispuestos en ir en alianza con el PRI en las próximas elecciones locales, es en la muy próxima Asamblea Estatal del PAN a celebrarse el sábado próximo en esta capital.

El evento se realizará en Hermosillo y tendrá como invitados de honor a Santiago Taboada, quien fue Diputado Federal y Alcalde de Benito Juárez, en CDMX.

Otro de los que se ha anunciado como invitado especial es Federico Doring, actual Diputado por el blanquiazul.

Veremos qué mensaje manda Acción Nacional tras este evento y si refrendan esa coalición con los tricolores o se aparten definitivamente como lo demandan muchos militantes que creen que los ha perjudicado en vez de beneficiarlos.

***

SÍ, PERO NO

“Hubo un mal entendido”, dijo el Presidente Municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano en relación a la deferencia que hacia él tuvo el Gobernador, Alfonso Durazo Montaño, hace un par de días en un evento en el Valle del Yaqui.

“No es la primera vez que en un evento él (el Gobernador) hace ese tipo de menciones, ahora me tocó a mí estar ahí y me mencionó, como mencionó a otros, creo que se sacó un poco de contexto”,dijo textualmente Lamarque.

Bueno, lo que pasó fue que, durante la semana, en un evento con el Distrito de Riego del Valle del Yaqui, Durazo Montaño pidió a los asistentes a que si se encontraban en la boleta a los actuales Diputados Locales (presentes en el acto) y a Javier Lamarque, los apoyaran.

Varios interpretaron un fuerte espaldarazo para lo que viene, pero según el Alcalde de Cajeme no va por ahí el asunto.

“Respeto muchísimo al Gobernador... es uno de los dirigentes nacionales de nuestro proyecto…. es muy generoso con todos nosotros”, apuntó.

***

AZOTA TORMENTA

Las tan esperadas y anheladas lluvias para Sonora llegaron de forma repentina este fin de semana con una tormenta que sacudió el norte de Guaymas, San Carlos y Empalme; por fortuna no se reportan pérdidas humanas que lamentar.

Lo que sí reportaron autoridades de Protección Civil son severos daños en la plancha y barandal del Mirador Escénico, un atractivo turístico que fue cerrado para evitar riesgos.

Bien dijo la alcaldesa, Karla Córdova González al recorrer las zonas afectadas, que a Guaymas cuando le llueve son lluvias atípicas y de gran intensidad, como este sábado que en un par de horas se inundaron viviendas en el fraccionamiento Niza, y se encharcaron avenidas importantes que cortaron la circulación dentro de la ciudad y hacia San Carlos y Empalme.

La tormenta obligó además a la cancelación del trascendental evento de belleza La Gran Final de Miss Sonora 2026, el cual estaba programado para la tarde del sábado, pero ante las recomendaciones de Protección Civil los organizadores decidieron no llevarlo a cabo.

