***

ACUERDAN COMBATIR ABUSO SEXUAL INFANTIL

Una denuncia que va en aumento es la del abuso sexual infantil, ilícito que ocurre en cualquier estrato social y que deja marcados de por vida a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas.

De ahí la importancia de la Asamblea General de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (Rmcam), que se celebró en la capital del estado y en la que acordó trabajar desde lo local para proteger a infantes y jóvenes.

El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, acompañado por su esposa Patricia Ruibal, dijo que como representante de los hermosillenses hay estadísticas que le duelen, como la relacionada con el abuso sexual infantil que va en aumento.

Detalló que en 2021 se recibieron 24 denuncias, mientras que de enero a agosto los casos denunciados superan los 60, siendo las víctimas de este delito niños, niñas y mujeres adolescentes.

La Asamblea incluyó una serie de conferencias y talleres con los temas: “Panorama del abuso sexual en una era digital”, “La actuación de personas que trabajan en la protección de las infancias”, “Salvaguarda infantil: 8 cosas que no debes olvidar para proteger a la infancia”.

Además; “Enadis: el dolor de la discriminación en el desarrollo integral de la niñez”, “Mitos y realidades de los protocolos ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes”, “El interés superior de la niñez” y “Buenas prácticas en la prevención y detección del abuso sexual infantil”.

***

AUMENTA SONORA CRECIMIENTO ECONÓMICO

De acuerdo con los datos arrojados en el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal, correspondiente al segundo trimestre de 2023, dados a conocer por el Inegi, Sonora tuvo un crecimiento de 3.7% en su actividad económica.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la entidad superó por una décima porcentual el promedio nacional y además se ubicó un punto arriba de lo producido en la región norte del país.

En el desglose por actividad destacó el de la construcción, que al cierre del segundo trimestre tuvo un crecimiento de 26% con respecto al mismo periodo de 2022.

Le siguió el relacionado con servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con un aumento de 11.1% en un año; la agricultura, la cría y la exportación de animales registraron un aumento de 5.4%, mientras que la manufactura tuvo una variación de 4.6%.

***

LANZA MC CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS

Como no hay fecha que no se cumpla, la dirigencia de Movimiento Ciudadano publicó la convocatoria dirigida a militantes y ciudadanos que deseen aspirar a ser candidatos a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales.

De acuerdo al texto de la misma, militantes y ciudadanos que deseen relevar al inquilino de Palacio Nacional, como requisito deberán presentar un informe de precampaña y mostrar el respaldo de 500 mil personas que vivan en 16 de las 32 entidades del país.

Para aquellos que aspiren a ocupar una curul, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores, deberán de dar a conocer un proyecto de Agenda Legislativa para el periodo que corresponda.

La lista oficial de precandidatos presidenciables se dará a conocer el 19 de enero de 2024, mientras que los precandidatos a diputados y senadores se revelará el próximo 4 de febrero.

***

FESTEJA MORENISTA EN MEDIO DE LA TRAGEDIA

Si bien los principios de Morena son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo bueno y sabio, no dice nada de no festejar, por lo que en medio de la tragedia por el paso del huracán Norma a la Alcaldesa de Chilpancingo le dio por celebrar a lo grande su segundo informe de trabajo.

A la morenista Norma Otilia Hernández, a quien por cierto se le acaba de caer la reelección, no le importó el sufrimiento y la crisis que se vive a escasos cien kilómetros y organizó un evento en la plaza principal de Chilpancingo en la que hubo música baile y fuegos artificiales.

En su defensa la Alcaldesa dijo a través de sus redes sociales que el motivo del festejo fue el de rendirle cuentas al pueblo -bueno y sabio- de lo que ha hecho y no tuvo empacho en convocar a los chilpancingueños a apoyar a los damnificados de Acapulco.

“Las y los invito a dejar en este momento todas las diferencias que pudiéramos tener porque ahora es más importante Guerrero, porque nuestras y nuestros hermanos nos necesitan”. No, pues, ni cómo defenderla.

mrx@expreso.com.mx