#LoQueDiceMrX El que sigue demostrando que tiene otros datos sobre el acontecer actual y futuro del país es el presidente Andrés Manuel López Obrador...

***

PREVÉ AMLO ESCENARIO TRANQUILO EN CAMPAÑAS

El que sigue demostrando que tiene otros datos sobre el acontecer actual y futuro del país es el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que en los meses anteriores a los comicios del 2 de junio “no va a pasar nada”.

En la conferencia mañanera de ayer el inquilino de Palacio Nacional mencionó que en los aspectos político, económico e internacional no hay ningún riesgo que desestabilice al país y reiteró que “en estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada”.

Lo que puede pasar, dijo, es que sí se va a aumentar la tormenta de insultos a su persona y no descartó que pudieran presentarse más publicaciones procedentes del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal y nuevamente del New York Times.

Sin embargo, el Presidente no habló de los problemas en seguridad pública que se pueden presentar en las campañas, sobre todo en aquellas regiones en las que la presencia del crimen organizado ponga en peligro la integridad física de la ciudadanía al momento de emitir su voto y ni qué decir de los propios candidatos.

***

RINDE FRUTOS GIRA DE ADM POR TAIWÁN

La visita que el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó el año pasado por tierras taiwanesas empezó a dar resultados con el anuncio de la firma del Convenio de Colaboración para la Movilidad Estudiantil: Eje Formación de Talento.

Se trata de 30 jóvenes universitarios que podrán “foguearse” en tres universidades de aquel país para adquirir conocimientos y habilidades que los formen en los capítulos contenidos en el Plan Sonora de Energía Sostenible.

Durante un semestre los estudiantes aprenderán básicamente lo relacionado con electromovilidad, automatización y semiconductores para que estén a la altura de las necesidades de las empresas que empiecen a llegar.

Se informó que las universidades a las que irán los jóvenes sonorenses estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora, Universidad Kino, Universidad de la Sierra, Universidad de Sonora y de los Institutos Tecnológicos de Hermosillo, Guaymas y de Sonora, son la Universidad Nacional Tsing Hua, Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Taiwán o Universidad Nacional Cheng Kung.

***

MÁS AUTOS ELÉCTRICOS AL AYUNTAMIENTO DE HMO

Otro que también decidió renovar la flotilla vehicular de sus dependencias fue el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien entregó 29 automóviles eléctricos para no desentonar con las patrullas que circulan desde hace dos años en la capital del estado.

“Vamos a mejorar la flotilla del Gobierno municipal, pero lo vamos a hacer a costa de sacar de circulación vehículos que además de ser contaminantes son caros, para que con este tipo de innovaciones podamos dar el ejemplo a nivel nacional e internacional de que Hermosillo es una ciudad comprometida con el planeta, pero sobre todo, que Hermosillo es una comunidad que está comprometida con los servicios públicos de los hermosillenses”, expresó.

Pero, además, Astiazarán Gutiérrez inauguró una electrolinera con sistema fotovoltaico, que está ubicada por rumbos del Paseo Río Sonora en los campos de El Cárcamo y que se prevé sea el primer punto en la República Mexicana en ofrecer el servicio de carga gratuita a autos eléctricos.

Por cierto que por rumbos del Ayuntamiento ya empezaron los cambios en el gabinete, con la llegada de Angélica María Payán García a la titularidad de la Dirección General de Atención a la Mujer.

***

DEFINEN LUGARES DE INICIO DE CAMPAÑA PRESIDENCIAL

A los que reportan haciendo y deshaciendo estrategias de cara al inicio de la campaña presidencial que será el próximo viernes 1 de marzo, es a los “cuartos de guerra” de los tres candidatos presidenciales.

Y todo inicia desde el lugar elegido para empezar con la difusión de los mensajes que lleguen al “pueblo bueno y sabio”, que haga razonar su voto, a lo largo de tres meses, sobre la mejor opción para México por los próximos seis años.

En el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia que conforman Morena-PT-PVEM, el inicio de su campaña será en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por el lado opositor hace días revelaron la ciudad desde donde iniciará sus recorridos Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México que integran PRI-PAN-PRD, será Fresnillo, Zacatecas, municipio donde se percibe mayor inseguridad según sus propios habitantes.

Del lado de Movimiento Ciudadano, todo parecía indicar que el inicio de campaña de Jorge Álvarez Máynez sería Monterrey, Nuevo León, pero finalmente se decidió por hacerlo en Magdalena de Kino, en la tierra de Luis Donaldo Colosio, corriendo el riesgo de que los sonorenses le pasen factura por el video del “borrachazo”.

mrx@expreso.com.mx