***

INCENTIVOS FISCALES

El Consejo de Participación Empresarial Sonorense se reunió con representantes de cámaras empresariales, donde se reafirmó el compromiso del Gobierno estatal de otorgar beneficios fiscales a las empresas que decidan invertir en la entidad. Esta acción no sólo demuestra la visión estratégica del gobierno, sino que también posiciona al estado como un destino atractivo para la inversión.

La iniciativa de ofrecer incentivos fiscales lejos de ser un privilegio para unos cuantos representa una estrategia para fomentar el crecimiento económico y generar empleos de calidad.

El caso de Agua Prieta es un ejemplo de cómo dichos incentivos pueden transformar una región, ya que la instalación de nuevas empresas en ese municipio ha traído consigo dinamismo económico, lo mismo que se espera en otras regiones del estado con la llegada de la fabricación del auto Olinia.

Así que la decisión de mantener los beneficios fiscales para las empresas que decidan invertir en Sonora es una buena jugada que envía un mensaje de que el estado es buen terreno para hacer los negocios en un marco legal sólido que garantiza transparencia y equidad en el proceso, evitando cualquier tipo de favoritismo que pueda desincentivar la inversión.





***

LOS OTROS DATOS

Luego de que el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, presentara un informe de los primeros 100 días de su gobierno, las voces discordantes no se hicieron esperar.

Y el desacuerdo fue específicamente sobre los resultados que presumió Lamarque Cano en cuanto a la disminución en los índices de homicidios dolosos... y que, acusan, son cifras anteriores al periodo reportado.

Según el Alcalde, mantener la tendencia a la baja en los homicidios dolosos fue uno de los principales resultados alcanzados en esos primeros 100 días de su nuevo periodo al frente del Ayuntamiento cajemense.

Sin embargo, esto fue rebatido por el regidor panista Demetrio Camarena, quien aseguró que las cuentas presentadas por Lamarque Cano no reflejan la realidad que se vive actualmente en el municipio, además de que se basan en cifras de la pasada administración.

Y para rematar, el edil, que forma parte de la Comisión de Seguridad, indicó que siguen los robos a comercio, a los ciudadanos, a viviendas, "pero lo que sucede es que no están denunciando y si no hay denuncia no hay registros"... Así de sencillo.





***

COMERCIO EXTERIOR CON BUEN CIERRE

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el comercio exterior de México experimentó un crecimiento notable en diciembre de 2024.

Y, en el caso de Sonora, a pesar de los desafíos como la sequía que afectó las exportaciones agrícolas y ganaderas, el estado logró un desempeño impresionante gracias al cobre, alcanzando un récord histórico de ingresos por ventas internacionales. En noviembre, las exportaciones fueron superiores a los mil 279 millones de dólares. Este éxito se debe en gran medida al incremento en las ventas de cobre a China, cuyo aumento fue de 75% en dos años.

En contraparte, la sequía afectó la venta de productos agrícolas como melones y papayas, en tanto que la exportación de ganado bovino también se redujo considerablemente, lo que se debió tanto a la falta de agua como a restricciones por la detección del gusano barrenador.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Sonora sigue destacándose como un actor clave en el comercio internacional, especialmente en el sector minero, en tanto que se amplían las oportunidades de fortalecer los lazos comerciales con mercados estratégicos como Estados Unidos y China.





***

'CUESTA DE ENERO'

Algo sucede, pues la "cuesta de enero" es más aguda cada año, ya que en los últimos análisis presentados se ha registrado un incremento significativo en la proporción de mexicanos que sienten el estrés financiero en estas fechas.

Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta de la empresa Tala México, este año se registró la tasa más elevada con 76%, en comparación con el arranque de 2024, cuando la cifra fue de 67%, según el "Estresómetro 2025" de esa plataforma de préstamos personales.

Además, en la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2024, que contempla datos al cierre de 2023, el indicador de estrés financiero en el país fue de 59.5 puntos.

Así pues, la tendencia al alza es marcada, pero este año cobra mayor relevancia, recalcan, debido a una serie de factores económicos que agravan la situación, como la inflación en productos y servicios de la canasta básica.

Como sea, año con año se ve lo mismo pero, según los especialistas, 70% de los hogares mexicanos enfrentan este inicio de 2025 afectaciones directas por la "cuesta de enero".

En fin, no queda de otra más que medirse y planificar los gastos.





mrx@expreso.com.mx