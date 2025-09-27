#LoQueDiceMrX Sara Valle prácticamente fue exonerada del polémico y cuestionado asunto de la Playa Incluyente...

***

NADA QUÉ PERSEGUIR

La que debe andar riéndose sola es la exalcaldesa petista de Guaymas, Sara Valle Dessens, quien prácticamente fue exonerada del polémico y cuestionado asunto de la Playa Incluyente.

De acuerdo a declaraciones de la actual presidenta municipal, Karla Córdova González, el tema prácticamente recibió un carpetazo pues le respondieron que no habían detectado irregularidades. Cabe recordar que Córdova González había denunciado este caso por las presuntas anomalías que lo rodeaban.

La Playa Incluyente fue una obra que hicieron en la administración de Valle Dessens, faltando unos meses para finalizar su administración.

Fue tan evidente que las cosas se hicieron mal que, en el primer temporal, las palapas y camastros simplemente no aguantaron.

Pero bueno, ahí no pasó nada...

***

PUGNA INTERNA

Pero donde las cosas se pusieron complicadas es en el interior de la tribu guarijío. Nos dicen que el conflicto interno se debe a la disputa por los recursos que llegan a través de los programas federales y el Plan de Justicia Guarijío.

La inconformidad de un grupo perteneciente a esta etnia se tradujo en la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en San Bernardo, perteneciente al municipio de Álamos.

Aparentemente el líder de los disidentes es una persona de nombre Héctor Zaila Enríquez y encabeza la toma de las mencionadas oficinas.

Los líderes de los pueblos de Mesa Colorada, Guajaray, Los Estrados y San José hicieron un llamado a la calma y a que se respeten los acuerdos que se habían tomado en torno a la distribución de apoyos.

***

REPITE

Pero donde la disidencia parece que no puede hacer nada es en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus).

El jueves se llevó a cabo la elección de Secretario General y ganó Cuauhtémoc Nieblas Cota, quien repetirá en el cargo.

De esa manera el mismo grupo, que ha dominado la dirigencia desde hace décadas, seguirá al mando del Staus, negociando sueldos, plazas, etc.

La planilla de la disidencia la encabezó José Luis Jacott Campoy, quien no pudo hacer mucho en este proceso.

Sin embargo, la votación estuvo más cerrada de lo que se esperaba. El oficial Nieblas Cota ganó con alrededor de 200 votos de diferencia, lo que no es mucho si se toma en cuenta que este grupo lleva 17 años en el "trono".

***

CAMINANTES

Con el inicio de la tradicional peregrinación a Magdalena, para visitar el santuario de San Francisco Javier, las situaciones de riesgo en la carretera se incrementan, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil, llamó a los caminantes a tomar precauciones durante su trayecto.

Así, a quienes acuden a cumplir mandas religiosas, especialmente a principios de octubre, la dependencia les recomienda usar chalecos reflejantes, viajar de día y caminar en fila para mayor seguridad.

Además, les piden llevar linternas, transitar por debajo de la cinta asfáltica y estar atentos de los vehículos de grandes dimensiones para reducir riesgos.

No está de más enviar la ubicación en tiempo real a algún familiar y viajar con un pequeño botiquín de emergencia, así como llevar abundante agua, utilizar gorra o sombrero y aplicar bloqueador solar por aquello de las altas temperaturas.

Y, muy importante, la seguridad inicia con uno mismo, por lo que hay que estar siempre alertas.

