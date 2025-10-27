#LoQueDiceMrX Definido: el nuevo titular del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Sonora es Francisco Zavala Segura...

***

ASUME CARGO

Francisco Zavala Segura rindió protesta como titular del Instituto de Transparencia para el Pueblo de Sonora el pasado viernes.

Apenas a finales de la semana pasada comentábamos que vendría la etapa en la que se formaría este organismo y que como “sonantes” a dicho cargo estaban el mencionado Zavala Segura y Karem Valles Sampedro. El primero de ellos es una persona de todas las confianzas de la secretaria Anticorrupción, María Dolores del Río y la segunda, fue comisionada del Istai y contaba con el apoyo de parte de la estructura de este extinto organismo.

El viernes pasado, luego de que fue instalado el Subsistema Anticorrupción, vino la toma de protesta de Zavala Segura.

Zavala Segura es una persona de amplia trayectoria, ha sido presidente de lo que hoy es el Instituto Estatal Electoral; fue director del Centro de Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y su cargo más reciente fue el de subsecretario de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Veremos cómo le va en su nuevo encargo...

***

PROBLEMÁTICA

Los baches siguen siendo el problema número uno que los ciudadanos observan y les afecta de todos los que enfrentan en sus respectivas comunidades, a nivel país.

Y lejos de disminuir esta problemática, se registra un incremento. De acuerdo a la última Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi, 84.9% de la población considera que es un problema importante de las áreas urbanas. En el anterior estudio era de 82.9%.

En segundo lugar como problema de áreas urbanas está el de coladeras tapadas por acumulación de basura, con 60% y en tercer sitio el de fallas y fugas en el suministro de agua.

Asimismo, el alumbrado público insuficiente y la delincuencia ocupan el cuarto y quinto puesto en esta estadística que cada tres meses da a conocer el Inegi.

Así que el los gobiernos locales tienen mucho por hacer para revertir esta situación.

***

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es más que necesaria, máxime en una ciudad con un creciente estrés hídrico como el que enfrenta la capital de Sonora.

Por ello, es de destacar que Agua de Hermosillo realice una labor constante para fortalecer la cultura del cuidado del agua desde las escuelas.

Así, con más de 70 visitas realizadas en el actual ciclo escolar, además del compromiso institucional es una estrategia preventiva que apuesta por el cambio de hábitos a largo plazo.

Entonces, aunque sencillas en apariencia, estas acciones son fundamentales y en la medida en que se enseñe a los menores el valor del agua, se impulsará una generación más comprometida con el medio ambiente.

En resumidas cuentas, esta es una inversión para el futuro de Hermosillo.

***

REPARADO

Nos reportan que el Mirador Escénico de San Carlos, en el municipio de Guaymas, ya fue reabierto al público en general luego de varias semanas de permanecer cerrado tras las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Raymond.

El sitio sufrió daños, principalmente, en el cerco de seguridad, por lo que tuvieron que hacerse trabajos de reparación. También se repusieron losas decorativas y se rehabilitó el drenaje pluvial.

Los trabajos de reparación estuvieron a cargo del Gobierno de Sonora.

Así que el sitio se encuentra listo para ser visitado de nueva cuenta por los cientos de paseantes que acuden a San Carlos cada fin de semana.

mrx@expreso.com.mx