#LoQueDiceMrX A cinco días de haber iniciado las campañas Javier Villarreal ofreció a los candidatos morenistas al Senado el apoyo de la CTM y de los miles de trabajadores afiliados a esa central obrera en Sonora, lo que no causó mucha sorpresa dados sus antecedentes.

***

JAVIER VILLARREAL, ¿ENGAÑÓ A MORENA?

Palabras más, palabras menos el líder cetemista le dijo a Célida López y a Froylán Gámez que querían que encabezaran sus causas “porque eran una fórmula comprometida con los trabajadores”.

Así, de golpe y porrazo, Villarreal Gámez, en nombre del sindicato más grande de Sonora, “comprometió” el apoyo de los 130 mil trabajadores de la agrupación, a los que, por supuesto, ni siquiera tomó en cuenta.

Pero con lo que el líder cetemista no contaba es que los trabajadores no están sometidos a su voluntad, como ha quedado demostrado en encuentros ciudadanos que ha realizado en varios municipios el candidato de Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones, quien ha escuchado las solicitudes y peticiones de un gran número de sonorenses afiliados a esa central obrera.

Para muestra, lo ocurrido el martes en el municipio de Santa Ana, donde quedó demostrado que Javier Villarreal propone y los trabajadores disponen.

¿Qué pensarán ahora sus nuevos aliados?

***

FALLAS MUNICIPALES

Donde están de capa caída es en la Canaco de Cajeme, pues a un año de que el Presidente Municipal se comprometiera a realizar los trabajos de reordenamiento del centro de la ciudad, estos no se han realizado.

El presidente de la Canaco, Gustavo Cárdenas García, lamentó que no se haya llevado a cabo este proyecto, el cual beneficiaría a muchos comerciantes, además de que estos trabajos le darían una nueva imagen a ese visitado sector.

Cárdenas García no se detuvo y mencionó que "la rentabilidad" del Ayuntamiento deja mucho que desear y, por si fuera poco, también señaló que dan mala imagen a Cajeme los trabajos no realizados como el drenaje colapsado, los parques y jardines que están sin atenderse, además que las calles no tienen la limpieza correspondiente.

Pues le llovieron críticas a la municipalidad. Esperemos que estas no lleguen a oídos sordos.

***

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Días atrás comentábamos que el Gobierno estatal advertía sobre la cercanía de la fecha límite para que los propietarios de vehículos realizaran la revalidación de placas, en el entendido de que si no lo hacen en ese lapso enfrentarán recargos.

Pero también salió a colación, una semana antes, la petición de libre tránsito que año con año realizan los líderes de organizaciones "pafas" durante los periodos de asueto, como en esta ocasión de Semana Santa.

Y esto viene a cuento porque según el líder de Sippafa, Fidel Lugo Ayala, el Gobierno del Estado atendió la solicitud por lo que los automóviles "chocolate" no serán detenidos en las carreteras de la entidad.

El "permiso" fue celebrado por dichas organizaciones y, por supuesto, agradecieron el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Cabe la pregunta entonces, mientras unos están en el dilema de pagar la revalidación de placas o enfrentar un recargo, otros hasta los "shores" tienen listos... Y no es por herir susceptibilidades.

Ah, las siglas de la mentada organización significan Sirviendo a la Protección y al Patrimonio Familiar.

***

RESPONDE AMLO AL INE

No tardó mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador para responder al nuevo ordenamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) de bajar varias mañaneras por violar las reglas electorales.

Por ello, señaló que buscará sinónimos a expresiones como "oligarquía corrupta" para no volver a ser sancionado por el INE, al que volvió a acusar de actuar como la Inquisición.

Y es que el árbitro electoral determinó que varias expresiones del tabasqueño sí podrían "incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral".

Pero esto no pareció importarle al mandatario, quien de nueva cuenta habló en su mañanera de entrega de apoyos, programas sociales y resultados de su gobierno.

Por lo pronto, ayer PAN, PRI y PRD denunciaron nuevamente al Presidente ante el INE por presunta injerencia en el proceso, al hablar sobre el peso político de Iztapalapa en la contienda por la Jefatura de Gobierno de la capital.

Ya si estas constantes denuncias no lo frenan, cabe preguntar, ¿de qué sirve la legislación electoral, si un día sí y otro también es ignorada?

mrx@expreso.com.mx