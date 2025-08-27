#LoQueDiceMrX Ayer a Cananea el gobernador Alfonso Durazo entregó unidades para el transporte urbano de 10 municipios...

***

SIGNIFICATIVA VISITA

La visita del gobernador Alfonso Durazo Montaño ayer a Cananea fue significativa, pues ahí entregó unidades del transporte para 10 municipios.

Además, inauguró las nuevas instalaciones del Conalep, en las cuales se invirtieron seis millones 841 mil pesos, así como también benefició a estudiantes con becas Sonora de oportunidades.

Así, el mandatario entregó a presidentes municipales 63 nuevas unidades equipadas con aire acondicionado y tecnología moderna para 148 mil usuarios del transporte urbano de Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, Álamos y municipios de la zona serrana.

Con esto, Durazo Montaño ratificó el compromiso de brindar un servicio de transporte público de calidad.

Respecto a las becas, recibieron el apoyo mil 372 estudiantes de educación básica y superior, que representan una inversión de 7 millones 90 mil pesos.

Más visitas de esas, dirían por ahí...

***

SIGUE EL RECHAZO

En Cajeme también el Infonavit ha iniciado la construcción de viviendas para trabajadores, bajo el concepto de multifamiliares.

Son alrededor de mil 250 casas las que tiene contempladas edificar dicha institución en esa localidad, que al igual que el resto del estado ha mostrado un rezago en el renglón de interés social.

Pero, de igual forma, ha surgido el rechazo de los trabajadores. Y las razones son las mismas. Consideran que el concepto multifamiliar no es el adecuado, además de que los materiales no son los apropiados para las temperaturas extremas.

Los obreros y los sindicatos dicen estar abiertos al diálogo y confían en que habrá un cambio de parecer de parte de las autoridades.

Pues ya veremos qué dice el titular del Infonavit en su próxima visita a la entidad para abordar el tema.

***

EXTORSIÓN

Y hablando de Cajeme, bien por el alcalde Javier Lamarque Cano quien afirma que no pagarán un solo centavo a los "hackers" que supuestamente secuestraron información y programas de informática de ese Ayuntamiento.

Los ciberdelincuentes, a decir del Presidente Municipal, exigían una exorbitante suma por liberar la información.

Pero independientemente de la postura de Lamarque Cano que no cede a la extorsión, es muy malo que alguien pueda ingresar a esos archivos.

Esta situación es lamentable pues hay decenas de miles de datos personales que deberían cuidarse mucho mejor.

Si eso le pasa a un ente de gobierno, qué podemos esperar los simples mortales.

***

LAMENTAN FALTA DE MANTENIMIENTO

Hace unos días comentamos que en definitiva deberán demolerse los actuales edificios (e históricos) que albergan las escuelas primarias “Luis G. Dávila” y “Loreto Encinas” de Guaymas.

La decisión de los responsables de Protección Civil no cayó nada bien a grupos de padres de dichos planteles, pues creen que no se les avisó con el debido tiempo para buscar opciones para sus hijos.

No les falta razón, pero también es cierto que en automático tendrán un lugar garantizado en otras escuelas y podrán continuar con sus estudios.

Pero lo que también cuestionan los padres de familia (y lamentan) es que no haya habido el trabajo preventivo para mantener esas estructuras. Que son muy antiguas, es verdad, pero en muchas ciudades hay edificios de décadas y décadas de historia y no pasa nada.

Pero bueno... Las autoridades educativas han reiterado que en esos mismos predios se volverán a construir las mencionadas escuelas.

mrx@expreso.com.mx