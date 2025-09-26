#LoQueDiceMrX Ayer el gobernador Alfonso Durazo puso en marcha las obras del Programa Nacional de Tecnificación de Riego en el sur de Sonora...

***

OPTIMIZARÁN USO DEL AGUA

Con la mira puesta en reforzar la infraestructura hidroagrícola e impulsar una agricultura más eficiente y sostenible, ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha las obras del Programa Nacional de Tecnificación de Riego en el sur de Sonora.

Así, el jefe del Ejecutivo estatal cumplió lo prometido a productores de los distritos 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, además de promover la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La construcción de nueva infraestructura hídrica está planeada para llevar el líquido de manera más eficiente desde su fuente hasta las parcelas de cultivo.

Cabe destacar que las obras tendrán una inversión de seis mil 500 millones de pesos, en beneficio de nueve mil 700 productores del sur del estado.

En cuanto a lo proyectado, las obras en el distrito 041 permitirán recuperar 10 millones de metros cúbicos, mientras que en el distrito 038 se recuperarán 31.5 millones de metros cúbicos.

***

¿DESTAPE?

Y a propósito de la visita del gobernador Alfonso Durazo por el sur de la entidad, ayer en el Valle del Yaqui pidió el respaldo para algunos diputados actuales y para el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

"Se los digo en buen plan y sin futurear... si en algún momento se los llegan a encontrar de nuevo en alguna boleta apóyenlos, porque están haciendo bien las cosas", dijo el mandatario en esa reunión con productores.

El asunto será adivinar en calidad de qué "aparecerían" en las boletas.

Esperemos, pues, las reacciones de los demás suspirantes.

***

PROBLEMAS DE SIEMPRE

Así como empezó la temporada de calor, así está finalizando. Los apagones fueron la constante y, para no dejarnos sentidos, la tarde del pasado martes, luego de que el termómetro marcó los 44.5 grados y rompió récord, vino el corte de energía eléctrica en colonias del norte y sur de Hermosillo.

Nos reportan que en algunos sectores, como la Cuauhtémoc y Altares, la luz no regresó hasta la 1:00 de la madrugada aproximadamente.

En fin, así estuvimos todo este larguísimo verano, batallando con las fallas en el suministro de agua y de energía eléctrica, sobre todo en los días en los que el termómetro tuvo sus picos.

Lo más lamentable es que, en el caso del servicio eléctrico, no hay quien atienda de una manera humana y empática a la población, sólo una línea telefónica donde se limitan a decir “ya tenemos el reporte”.

A ver el próximo verano cómo nos va. Esperemos que la CFE se prepare realmente, haga las adecuaciones en infraestructura que tenga que hacer para ofrecernos un servicio de mejor calidad.

***

¿QUÉ HACE FALTA?

En León, Guanajuato, su presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, presentó el proyecto de construcción del Metro Elevado 450.

¿Y eso qué tiene qué ver con estas desérticas tierras sonorenses? (se preguntarán muchos)... Pues nada más eso, hacer un contraste y a la vez hacer más preguntas.

¿Por qué en Hermosillo nunca se pensó o nunca se dio el paso decisivo para contar con una opción de ese tipo en materia de transporte?

Este proyecto va a arrancar en aquella ciudad para tratar de responder a un fuerte problema de movilidad.

Si bien es cierto, son más habitantes (León tiene más de 1.8 millones), pero Hermosillo sigue creciendo en población y asentamientos.

¿Visión, recursos, determinación? ¿Qué faltó?

***

RESPALDO A LOS ADULTOS MAYORES

La dependencia que podría tener más trabajo es la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor que encabeza Néstor Paredes Lugo.

En el Congreso del Estado se planteó una iniciativa de ley para que dicha dependencia estatal tenga facultades y la obligación de ayudar a personas de la tercera edad en casos de presuntos abusos de parte de compañías aseguradoras.

El problema en concreto que se presenta con estos servicios es que incrementan abruptamente de un año para otro las tarifas de las pólizas de servicios de gastos médicos mayores. Hay registros de aumento de casi 50%.

Los adultos mayores actualmente no tienen alguna dependencia a la cual acudir en busca de asesoría y es lo que se pretende hacer con la Prodeam, abrir una ventanilla para que vea estos casos.

Dicen los Diputados que no representará mayor presupuesto... ya veremos.

mrx@expreso.com.mx